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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

بیش از ۲۹ هزار لیتر بنزین یارانه‌ای قاچاق در تبریز کشف و ضبط شد

بیش از ۲۹ هزار لیتر بنزین یارانه‌ای قاچاق در تبریز کشف و ضبط شد

تبریز- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از کشف و ضبط ۲۹ هزار و ۶۰۳ لیتر بنزین یارانه‌ای قاچاق و محکومیت ۶۹ میلیارد و ۲۷۱ میلیون ریالی یک متخلف در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز سه‌شنبه با اعلام خبر، اظهار کرد: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز به پرونده قاچاق ۲۹ هزار و ۶۰۳ لیتر بنزین یارانه‌ای به ارزش ۳۴ میلیارد و ۶۳۵ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از بررسی مدارک و مستندات موجود در پرونده شعبه اتهام انتسابی را به دلیل ثبت نشدن محموله در سامانه‌های مربوطه محرز تشخیص داد و متخلف را علاوه بر ضبط کالای قاچاق به پرداخت ۶۹ میلیارد و ۲۷۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ادامه داد: این پرونده پس از آن تشکیل شد که ماموران پلیس امنیت اقتصادی با توقف یک دستگاه تریلر در اتوبان شهید کسایی تبریز محموله بنزین را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند.

کد مطلب 6914040

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