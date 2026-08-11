به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز سهشنبه با اعلام خبر، اظهار کرد: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز به پرونده قاچاق ۲۹ هزار و ۶۰۳ لیتر بنزین یارانهای به ارزش ۳۴ میلیارد و ۶۳۵ میلیون ریال رسیدگی کرد.
وی افزود: پس از بررسی مدارک و مستندات موجود در پرونده شعبه اتهام انتسابی را به دلیل ثبت نشدن محموله در سامانههای مربوطه محرز تشخیص داد و متخلف را علاوه بر ضبط کالای قاچاق به پرداخت ۶۹ میلیارد و ۲۷۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ادامه داد: این پرونده پس از آن تشکیل شد که ماموران پلیس امنیت اقتصادی با توقف یک دستگاه تریلر در اتوبان شهید کسایی تبریز محموله بنزین را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند.
نظر شما