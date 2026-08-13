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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

لایروبی رودخانه‌های کرمانشاه برای بارش‌های پاییزی

لایروبی رودخانه‌های کرمانشاه برای بارش‌های پاییزی

کرمانشاه - مدیر دفتر سواحل و رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه از تشدید عملیات لایروبی رودخانه‌ها پیش از آغاز بارش‌های پاییزی خبر داد.

علی فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیش‌بینی احتمال بارش‌های بیشتر از نرمال در پاییز اظهار کرد: لایروبی رودخانه‌های استان برنامه‌ای سالانه است، اما امسال این موضوع با جدیت و حساسیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی افزود: هدف از اجرای این اقدامات، آماده‌سازی رودخانه‌ها و آبراهه‌ها برای شروع بارش‌های سال آبی پیش‌رو و کاهش خطرات ناشی از طغیان و آب‌گرفتگی در مناطق مختلف استان است.

مدیر دفتر سواحل و رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به وجود حدود هفت هزار کیلومتر رودخانه و آبراهه اصلی و فرعی در استان گفت: با توجه به گستردگی این شبکه، امکان لایروبی تمام رودخانه‌ها وجود ندارد و نقاط عبوری از شهرها و مراکز جمعیتی در اولویت قرار دارند.

فتاحی رودخانه تنگ‌کنشت کرمانشاه و بخش‌هایی از قره‌سو در محدوده کرناچی را از جمله نقاط اولویت‌دار برای لایروبی عنوان کرد و افزود: رودخانه‌های عبوری از شهرهای روانسر، اسلام‌آبادغرب، گیلانغرب، صحنه و قصرشیرین نیز در برنامه ساماندهی و لایروبی قرار دارند.

وی با تأکید بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه پیش از آغاز بارندگی‌های پاییزی بیان کرد: لایروبی و ساماندهی مسیر رودخانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت عبور جریان آب و کاهش احتمال بروز مشکلات در مناطق شهری و جمعیتی داشته باشد.

مدیر دفتر سواحل و رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه ابراز امیدواری کرد عملیات لایروبی نقاط اولویت‌دار استان پیش از آغاز بارش‌های قابل توجه پاییزی به پایان برسد.

کد مطلب 6915711

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    نظرات

    • سعید IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
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      پاسخ
      تشریف بیارید حافظیه چغاگلان اینقدر زباله اشغال و لجن گرفته روزانه اینقدر فاضلاب ریخته میشه تو این آب که بوی بد کل منطقه گرفته

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