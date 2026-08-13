علی فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشبینی احتمال بارشهای بیشتر از نرمال در پاییز اظهار کرد: لایروبی رودخانههای استان برنامهای سالانه است، اما امسال این موضوع با جدیت و حساسیت بیشتری دنبال میشود.
وی افزود: هدف از اجرای این اقدامات، آمادهسازی رودخانهها و آبراههها برای شروع بارشهای سال آبی پیشرو و کاهش خطرات ناشی از طغیان و آبگرفتگی در مناطق مختلف استان است.
مدیر دفتر سواحل و رودخانههای شرکت آب منطقهای کرمانشاه با اشاره به وجود حدود هفت هزار کیلومتر رودخانه و آبراهه اصلی و فرعی در استان گفت: با توجه به گستردگی این شبکه، امکان لایروبی تمام رودخانهها وجود ندارد و نقاط عبوری از شهرها و مراکز جمعیتی در اولویت قرار دارند.
فتاحی رودخانه تنگکنشت کرمانشاه و بخشهایی از قرهسو در محدوده کرناچی را از جمله نقاط اولویتدار برای لایروبی عنوان کرد و افزود: رودخانههای عبوری از شهرهای روانسر، اسلامآبادغرب، گیلانغرب، صحنه و قصرشیرین نیز در برنامه ساماندهی و لایروبی قرار دارند.
وی با تأکید بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه پیش از آغاز بارندگیهای پاییزی بیان کرد: لایروبی و ساماندهی مسیر رودخانهها میتواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت عبور جریان آب و کاهش احتمال بروز مشکلات در مناطق شهری و جمعیتی داشته باشد.
مدیر دفتر سواحل و رودخانههای شرکت آب منطقهای کرمانشاه ابراز امیدواری کرد عملیات لایروبی نقاط اولویتدار استان پیش از آغاز بارشهای قابل توجه پاییزی به پایان برسد.
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