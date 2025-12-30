امام جواد (ع) الگوی بصیرت و پیشاهنگ جهاد تبیین است

حجتالاسلام ولیالله مرادیان در گفتگو با خبرگزاری مهر، ضمن اشاره به ویژگیهای برجسته امام جواد علیهالسلام، ایشان را پیشاهنگ جهاد تبیین و الگویی بینظیر در مبارزه با نفاق معرفی کرد.
وی تأکید کرد: امام جواد علیهالسلام با وجود عمر کوتاه خود، در برابر ظلم و فساد حکومت بنیعباس ایستاد و از طریق حکمت و بصیرت، مسیر روشنگری و آگاهی را برای مسلمانان روشن کرد.
حجتالاسلام مرادیان افزود: امام جواد علیهالسلام همچون دیگر امامان معصوم، همواره در جهاد و مبارزه با ظلم و فساد حضور داشت. زندگی کوتاه اما پربرکت ایشان، سرشار از تلاش در راه حق و مقابله با کفر و طغیان بنیعباس بود.
وی با اشاره به دوران امامت امام جواد علیهالسلام در حالی که تنها نوجوانی بیش نبود، تصریح کرد: حضرت با رهبری الهی و تحت هدایت مستقیم خداوند، توانستند رهبری جامعه اسلامی و شیعیان را بهویژه پس از شهادت امام رضا علیهالسلام به دست گیرند.
وی ادامه داد: امام جواد علیهالسلام در شرایط سخت سیاسی و امنیتی آن دوران، با سازماندهی منسجم و شبکهسازی گسترده از وکلا و نایبان خود در مناطق مختلف، توانستند رهبری معنوی و علمی خود را بر مسلمانان تثبیت کنند. این جهاد علمی و فرهنگی امام جواد علیهالسلام، اساسگذار حرکتهای جهادی امروز در راستای تبیین حق و مقابله با انحرافات است.
مدرس مدرسه علمیه الزهرا (سلاماللهعلیها) با اشاره به دشواریهایی که امام جواد علیهالسلام در دوره خلفای عباسی نظیر مأمون، معتصم و متوکل با آن روبهرو بودند، تأکید کرد: ایشان با وجود فشارهای شدید، هرگز از مبارزه دست برنداشتند. امام جواد علیهالسلام در برابر نفاق و فساد قدرتهای ظاهری، همیشه هوشیار و بیدار بودند و مردم را به آگاهی دعوت میکردند.
وی در ادامه گفت: امام جواد علیهالسلام در برابر مناظرات علمی و سیاسی خلفای عباسی، با حکمت و استدلال قوی خود نشان دادند که هیچگاه از علم الهی و مقام امامت خود عقبنشینی نخواهند کرد و پاسخهای قاطع امام در مناظرات با علمای دربار عباسی، درسی مهم برای مسلمانان و شیعیان است تا همواره به علم اهل بیت علیهمالسلام ایمان داشته باشند.
حجتالاسلام مرادیان در پایان تأکید کرد: سیره امام جواد علیهالسلام باید برای ما الگوی عملی در مواجهه با چالشهای امروز باشد. او در نهایت از همه مسلمانان خواست تا از فرصتهای موجود برای تبیین آموزههای دینی و روشنگری در برابر انحرافات بهره بگیرند و در مسیر حق و عدالت گام بردارند.
