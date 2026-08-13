به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گروههای بزرگ و متوالی شهرکنشینان تحت حمایت پلیس رژیم صهیونیستی از صبح امروز به صحنهای مسجد الاقصی تعرض کرده و صحنهای شرقی، بام مصلای مروانی، محوطه مصلای قبلی و رواقهای شمالی و غربی را به محل برگزاری علنی و گروهی آیینها و نیایشهای تلمودی، سرودخوانی، دست زدن و آوازهای مذهبی تبدیل کردند.
این تعرضات همچنین با برگزاری حلقههای رقص و گشتهای دستهجمعی در صحنهای مسجد همراه بوده است؛ اقدامی که در راستای تلاش برای تحمیل واقعیتی جدید در مسجد الاقصی صورت میگیرد.
همزمان، محدودیتهایی برای ورود مسلمانان به مسجد الاقصی اعمال شده و شهرکنشینان دامنه برگزاری آیینهای تلمودی را به بخشهای مختلف صحنهای مسجد گسترش دادهاند. منطقه شرقی مسجد نیز به یکی از نقاط اصلی برگزاری روزانه این آیینها تبدیل شده و ابزارهای ویژه نیایش تلمودی نیز به صورت علنی وارد مسجد الاقصی شده است.
منابع محلی در قدس اعلام کردند دست کم ۵۸۴ شهرکنشین صهیونیست در جریان تعرضات صبح امروز و در آستانه آغاز «ماه عبری»، تحت حمایت پلیس رژیم صهیونیستی به صحنهای مسجد الاقصی تعرض کردند.
«تال ینون دردیک»، شهرکنشین و فعال راستگرای اسرائیلی که به تعرضات علیه فلسطینیان شناخته میشود، به همراه گروهی از شهرکنشینان صهیونیست به مسجد الاقصی تعرض کرد.
وی به همراه این گروه در منطقه شرقی مسجد الاقصی و در فاصله چند متری مصلای باب الرحمه، آیین موسوم به «برکت حمد» را به صورت علنی برگزار کرد.
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