محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشهها و دادههای پیشیابی هواشناسی، آسمان استان زنجان طی امروز قسمتی ابری خواهد بود و به تدریج با افزایش ناپایداریهای جوی، بر میزان پوشش ابرها افزوده خواهد شد.
وی افزود: همزمان با افزایش ناپایداری، وزش باد نیز در مناطق مختلف استان پیشبینی میشود و در برخی نقاط، سرعت وزش باد به صورت موقت میتواند به آستانه نسبتاً شدید برسد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: این شرایط در برخی مناطق استان میتواند با رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق همراه شود. با توجه به ماهیت رگباری و محلی بارشها، احتمال دارد در مدت کوتاهی شاهد افزایش میزان بارش در برخی نقاط باشیم، هرچند مجموع بارش قابل توجهی برای استان پیشبینی نمیشود.
رحماننیا با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان گفت: صدور این هشدار به دلیل احتمال وقوع رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و وزش موقت باد نسبتاً شدید انجام شده است و لازم است شهروندان و دستگاههای مرتبط در مدت فعالیت این سامانه، توصیههای هواشناسی را مورد توجه قرار دهند.
وی تصریح کرد: با توجه به ماهیت محلی و رگباری بارشها، ممکن است شرایط جوی در نقاط مختلف استان یکسان نباشد و در برخی مناطق بارش رخ دهد، در حالی که در مناطق دیگر بارش قابل توجهی مشاهده نشود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین بر ضرورت احتیاط در تردد در مناطق مستعد و بهویژه هنگام وقوع رعدوبرق تأکید کرد و گفت: شهروندان باید از حضور و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها در زمان فعالیت رگبارها خودداری کنند و در زمان وزش باد نیز نسبت به قرار گرفتن در مجاورت سازههای موقت، تابلوها و اشیای قابل سقوط احتیاط داشته باشند.
رحماننیا اضافه کرد: فعالیت ناپایداریهای جوی موقتی است و از فردا شرایط جوی استان نسبتاً پایدارتر خواهد شد و از میزان ناپایداریها کاسته میشود.
وی درباره روند دمایی استان نیز گفت: دمای هوا از روز شنبه روند افزایشی خواهد داشت و انتظار میرود در روزهای آینده افزایش دما در مناطق مختلف استان محسوس باشد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: بنابراین طی ساعات پیشرو مهمترین پدیدههای جوی استان افزایش تدریجی پوشش ابر، وزش باد و در برخی مناطق وقوع رگبارهای پراکنده و رعدوبرق خواهد بود و پس از آن، از فردا شرایط جوی به سمت پایداری نسبی حرکت میکند و از روز شنبه نیز روند افزایشی دما آغاز خواهد شد.
رحمان نیا افزود: بر اساس گزارشهای پیشین هواشناسی استان زنجان نیز الگوی غالب در دورههای ناپایداری تابستانی، افزایش ابر و وزش باد در ساعات بعدازظهر و احتمال رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق بوده است.
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