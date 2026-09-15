به گزارش خبرنگار مهر، روحالله احمدی بعداز ظهر سهشنبه با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و زیستی سواحل هرمزگان اظهار کرد: این استان از نظر تنوع زیستی، طول سواحل، جاذبههای طبیعی و تعداد جزایر، شرایطی بینظیر در کشور دارد و با اختلاف، از مهمترین مناطق ساحلی ایران به شمار میرود.
وی درباره تأثیر آلودگیهای نفتی بر سواحل هرمزگان افزود: متأسفانه در چند ماه اخیر و در جریان جنگ تحمیلی، آسیبهای مختلفی به کشور وارد شد و در کنار خسارتهای انسانی، محیط زیست نیز از این حوادث آسیب دید.
کارشناس محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هرمزگان ادامه داد: با توجه به درگیریها و غرق شدن نفتکشها، حجم مواد نفتی واردشده به محیط زیست افزایش یافته و آلودگیهای نفتی میتواند پیامدهای قابل توجهی برای سواحل داشته باشد.
احمدی بیان کرد: با توجه به جریانهای دریایی شرق به غرب در سواحل شمالی، بخشی از این آلودگیها میتواند وارد سواحل شمالی شود؛ سواحلی که از نظر زیستی و تنوع زیستی، مناطق بسیار حساسی هستند.
وی تصریح کرد: سواحل از نظر زیستگاه، محل رشد و پرورش آبزیان و ذخایر آینده دریایی اهمیت زیادی دارند و آلودگی میتواند موجب اختلال در فعالیتهای صید و صیادی شود و بر گردشگری، زیبایی منظر و سایر ظرفیتهای ساحلی نیز تأثیر بگذارد.
کارشناس محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هرمزگان درباره مهمترین تهدید ناشی از آلودگی سواحل نیز گفت: جمعآوری زباله از سواحل اقدامی بسیار خوب است و میتواند بخشی از بار مسئولیت را از دوش پاکبانان بردارد، اما نباید پاکسازی ساحل تنها به برگزاری یک مراسم یا یک روز خاص محدود شود.
احمدی خاطرنشان کرد: اگر تنها یک روز برای پاکسازی ساحل اقدام کنیم و در ۳۶۴ روز دیگر سال فعالیتی برای جلوگیری از ورود زباله به محیط زیست نداشته باشیم، نمیتوانیم به هدف اصلی یعنی نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به خطرات ناشی از پسماندهای پلاستیکی اظهار کرد: با توجه به آسیبهای میکروپلاستیکها و پسماندهای پلاستیکی، یکی از حساسترین موضوعات، ورود کیسههای پلاستیکی، بطریها و تورهای ماهیگیری رهاشده به محیط زیست دریایی است.
کارشناس محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هرمزگان افزود: این مواد به مرور زمان تا حدودی تجزیه شده و به ذرات میکرونی و میلیمتری تبدیل میشوند و وارد بدن آبزیان خواهند شد.
احمدی ادامه داد: این ذرات در زنجیره غذایی تجمع پیدا میکنند و از طریق مصرف آبزیان، به بدن انسان نیز منتقل میشوند و میتوانند عوارض بعدی به همراه داشته باشند.
وی گفت: بنابراین زبالهای که امروز در ساحل جمعآوری میشود، در صورت رها شدن میتواند بهعنوان یک عامل بالقوه برای تولید میکروپلاستیک در آینده مطرح باشد و علاوه بر آسیب به محیط زیست دریایی، سلامت انسان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
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