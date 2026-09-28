به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۲ هزار بسته کامل لوازمالتحریر و اقلام حمایتی تحصیلی میان دانشآموزان نیازمند شهریار توزیع شد.
بر اساس این گزارش، این بستهها از محل عواید موقوفه میرزا احمدخان بدر نصیرالدوله و با هدف اجرای نیت واقف تهیه و در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
شایان ذکر است، این اقدام با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و کاهش بخشی از هزینههای تحصیل خانوادههای نیازمند انجام شد.
بخشی از بستههای حمایتی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی شهریار، سازمان حمایت از خانوادههای زندانیان، جامعه معلولین و همچنین میان دانشآموزان نصیرآباد توزیع شد.
مسئولان موقوفه میرزا احمدخان بدر نصیرالدوله، اجرای این طرح را در راستای تداوم اقدامات خیرخواهانه و حمایت از دانشآموزان عنوان کردند.
بر اساس این گزارش، بخشی از عواید این موقوفه در برنامههای حمایتی و آموزشی هزینه میشود.
توزیع بستههای لوازمالتحریر با هدف فراهم کردن زمینه حضور دانشآموزان نیازمند در مدارس و حمایت از ادامه تحصیل آنان انجام شده است.
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