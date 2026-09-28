به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارعکمالی ظهر دوشنبه در حاشیه آیین افتتاحیه اعزام کاروانهای راهیان نور که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد با بیان اینکه این اعزامها به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: زائران در این اردوها با بخشهایی از حماسه، ایثار، مقاومت و جانفشانی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس آشنا خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه راهیان نور ابزاری موثر برای مقابله با جنگ نرم دشمن است، افزود: با توجه به هجمههای رسانهای و شرایط فکری و اجتماعی جامعه راهیان نور فرصتی مغتنم برای روشنگری، تبیین ارزشها و تقویت بنیه اعتقادی افراد، بهویژه نسل جوان است.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان بازخوانی نقش رزمندگان همدانی در عملیاتهای دفاع مقدس بهویژه عملیات مرصاد را از محورهای اصلی این اردوها برشمرد و تصریح کرد: راویان حاضر در کاروانها رشادتها و فداکاریهای رزمندگان استان را با زبانی مستند و روشن برای زائران تبیین میکنند تا این بخش ارزشمند از تاریخ کشور بیش از پیش شناخته شود.
سردار زارعکمالی در ادامه از گنجاندن برنامههای «راهیان پیشرفت» در کنار اردوهای راهیان نور خبر داد و گفت: با هدف تقویت امیدآفرینی و آشنایی نزدیکتر زائران با توانمندیها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران بازدید از مظاهر پیشرفت کشور نیز در برنامه این کاروانها پیشبینی شده است.
وی در پایان با اشاره به ضرورت ارائه محتوای متناسب با پرسشها و نیازهای نسل جوان، خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که راهیان نور علاوه بر بازخوانی تاریخ دفاع مقدس فرصتی برای شناخت بهتر واقعیتهای امروز و دستاوردهای کشور باشد تا ضمن تجدید عهد با آرمانهای شهدا فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای امروز بهدرستی منتقل شود.
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