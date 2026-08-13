https://mehrnews.com/x3cNs4 ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱ کد مطلب 6915911 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱ از سراسر ایران تا رواق دارالذکر مشهد- عاشقان و دلدادگان از اقصی نقاط ایران با حضور در رواق دارالذکر، ارادت خود را به رهبر شهید انقلاب ابراز کردند. دریافت 13 MB کد مطلب 6915911 کپی شد مطالب مرتبط دلدادگان امام رضا(ع) از سراسر کشور در حرم مطهر رضوی تلفیق هنر و کتیبههای ماندگار در صحن کوثر حرم رضوی قدم های زائران کوچک در مسیر حرم رضوی روایتی از زائران دهه پایانی صفر در مشهد بازدید وزیر میراث فرهنگی از خانهموزه انقلاب اسلامی در مشهد اربعین تدفین رهبر شهید با حضور عوامل «محفل» در مشهد برگزار می شود شبی متفاوت از تجمعات شبانه زائران و مجاوران رضوی در مشهد قرار صد و شصت و ششمین شب مشهدی ها در خیابان شام غریبان امام رضا (ع)؛ قدمهای عاشقانه به سوی حرم رضوی زائران در پناه امام رضا(ع)؛ حال و هوای حرم رضوی موج بازگشت زائران در مسیر؛ بیش از ۵ هزار سرویس مسافری از مشهد برچسبها رهبر شهید مشهد دهه پایانی ماه صفر
نظر شما