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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱

از سراسر ایران تا رواق دارالذکر

از سراسر ایران تا رواق دارالذکر

مشهد- عاشقان و دلدادگان از اقصی نقاط ایران با حضور در رواق دارالذکر، ارادت خود را به رهبر شهید انقلاب ابراز کردند.

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کد مطلب 6915911

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