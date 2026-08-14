به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق ظهر جمعه بههمراه هیئت همراه، از بخشهای مختلف فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد بازدید کرد و در جریان روند خدمترسانی به زائران رضوی و مسافران در ایام پایانی ماه صفر قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی در این بازدید، آخرین وضعیت جابهجایی زائران در بخشهای مختلف، اقدامات انجامشده فرهنگی و اقدامات برای مدیریت تردد و روند ارائه خدمات در روزهای پایانی ماه صفر را مورد بررسی قرار داد و بر بسیج تمام امکانات و ظرفیتها برای رفاه حال زائرین تاکید کرد.
صادق تاکید کرد: این وزارتخانه در سه ماموریت بزرگ و پشت سر هم نخست تشیییع پیکر آقای شهید ایران؛ دوم اربعینحسینی و سوم دهه پایانی ماه سفر تمام تلاش خود را انجام داده تا زائرین نگرانی بابت تهیه بلیط نداشته و سفری راحت و ایمن داشته باشند.
در ادامه، نشست بررسی اقدامات انجامشده در بخش هوایی فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد برگزار شد و آخرین وضعیت خدماترسانی و جابهجایی زائران مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است؛ از ۱۷ تا ۲۱ مردادماه، ۸۸۰ پرواز در فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد انجام شده و روند خدمترسانی به زائران و مسافران در این فرودگاه در حال انجام است.
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