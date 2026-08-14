به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینیهمدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه شهر کرج، امروز در خطبههای نماز جمعه با بازخوانی وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مداخله سازمانهای جاسوسی سیا و امآیسیکس را فراتر از یک اقدام نظامی، یک جنگ نرم و ترکیبی همهجانبه علیه استقلال ایران توصیف کرد و گفت: اعتماد نابجای دولت وقت به آمریکا و نادیده گرفتن اتحاد داخلی، باعث شد ایران به مدت ۲۵ سال تحت سلطه مستقیم استعمار قرار گیرد.
وی با اشاره به جدا شدن حدود یکمیلیون و ۲۶۰ هزار کیلومتر از خاک ایران در دویست سال گذشته بر اثر سیاستهای استعماری غرب، تأکید کرد: درس مهم ۲۸ مرداد، بطلان مطلق اعتماد به بیگانگان است.
آیتالله حسینیهمدانی با انتقاد از جریانهای غربگرا که با طرح مباحثی همچون «دشمنی با غرب سوءتفاهم است»، سعی در عادیسازی روابط با غرب دارند، تصریح کرد: اسناد تاریخی نشان میدهد آمریکا حتی یک سال پیش از کودتا، برای سرنگونی دولت وقت به توافق رسیده بود.
امامجمعه کرج با انتقاد شدید از تفکر موسوم به «بدهبستان»، جدایی بحرین در سال ۱۳۵۰ را نمونهای از اجرای این تفکر سست دانست و گفت: این سرزمین امروز به مقر فرماندهی سنتکام و تهدید همیشگی ایران تبدیل شده است.
وی با اشاره به درخواستهای مکرر غربگرایان برای واگذاری توانمندیهای هستهای و موشکی به بهانه «تعامل با دنیا»، این رویکرد را سادهانگارانه و خیانت به امنیت ملی خواند و افزود: ملت ایران برخلاف نگاه تکنوکراتی و لیبرالیستی، زندگی بدون شرافت و استقلال را نمیپذیرد.
آیتالله حسینیهمدانی با طعنهای به موافقان گفتگو با دشمن گفت: برخی معتقدند حتی در برابر شیطان هم باید گفتگو کرد و نیازی به سنگزدن نیست، حال آنکه دشمنی که ذاتش استکبار است، هیچ امتیازی به طرف مقابل نمیدهد.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به سالگرد جنگ ۳۳ روزه لبنان، گفتمان مقاومت را تنها راه عزت جهان اسلام برشمرد و تأکید کرد: ایستادگی بر شعار «نه شرقی، نه غربی» همچنان پرچم عزت ملت ایران را برافراشته نگه داشته است.
اقتدار در حکمرانی و لزوم برخورد با مفاسد اجتماعی
آیتالله حسینیهمدانی در بخش دیگری از سخنان خود، با رد این گزاره که «جامعه را با امر و نهی نمیتوان اداره کرد»، تصریح کرد: اساس تشکیل حکومت، اجرای قانون و امر و نهی مشروع است؛ نمیتوان کشور را تنها با توصیههای اخلاقی اداره کرد و حکمرانی نیازمند اقتدار و نظارت است.
وی با انتقاد از وضعیت نظارت بر اصناف، از متولیان امر خواست تا در رسیدگی به تخلفات کوتاهی نکنند و افزود: تخلفات در صنف نانواییها، از جمله کمفروشی تحت پوشش فروش نان کنجدی، مصداق آشکار اجحاف به مردم است و نباید به بهانههای واهی یا نبود اهتمام، از برخورد با متخلفان چشمپوشی کرد.
تأکید بر پاکسازی فضای تبلیغات غیرقانونی
نماینده ولیفقیه در استان البرز در بخش دیگری از تذکرات صنفی خود، به تبلیغات گسترده در فضای مجازی اشاره کرد و هشدار داد: مراکزی که با تبلیغات آنلاین، فعالیتهای غیرقانونی و خلاف شئون اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی را در سطح استان ترویج میکنند، باید بهطور جدی تحت رصد و برخورد قضایی قرار گیرند.
وی تصریح کرد: «وحدت» نباید مستمسکی برای سکوت در برابر انحرافات باشد؛ نقدِ سازنده و مطالبهگری برای اصلاح امور، عین همراهی با جامعه است.
ترامپ مفلوکی که راه فراری از انتقام الهی ندارد
آیتالله حسینیهمدانی در پایان با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مواجهه رئیسجمهور آمریکا، وی را فردی مفلوک خواند و گفت: او برای نجات جان خود، حتی مسافران هواپیما و خبرنگاران همراهش را طعمه قرار داد و با فضاحت پنهان شد.
امام جمعه کرج خاطرنشان کرد: این فرد که آمده بود ایران را در چند روز تسلیم کند، اکنون در وضعیت استیصال قرار گرفته و بداند که راه فراری از دست انتقام الهی نخواهد داشت.
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