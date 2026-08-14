به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی هاشمی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان درگزین با تاکید بر ضرورت رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: انسان در روابط اجتماعی و مسائل شخصی نباید نسبت به دیگران سختگیری بیجا داشته باشد و باید در بسیاری از موارد انصاف، گذشت و مدارا را مورد توجه قرار دهد.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: گاهی انسان از نظر شرعی حق مطالبه طلب یا حق شخصی خود را دارد اما مطالبه حق نباید به گونهای باشد که فرد مقابل را تحت فشار قرار دهد چراکه در مسائل شخصی، اخلاق و رفتار انسانی باید مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه درگزین با بیان اینکه اخلاق اصل است، تصریح کرد: در مسائل مربوط به حقوق عمومی، جامعه و بیتالمال باید با دقت و جدیت از حقوق مردم صیانت کرد اما در مسائل شخصی باید اخلاق، محبت، انصاف و مدارا را سرلوحه قرار داد.
حجتالاسلام هاشمی در بخش دیگری از خطبههای خود با اشاره به مباحث مطرح شده درباره افزایش قیمت بنزین، گفت: اگر افزایش قیمت بنزین با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت و براساس برخی ملاحظات کارشناسی مطرح میشود، باید همه ابعاد و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: جامعه امروز با گرانیهای مختلف مواجه است و افزایش قیمت بنزین میتواند فشار بیشتری بر ستون فقرات اقتصادی اقشار آسیبپذیر وارد کند بنابراین باید به این مسئله با دقت و اهتمام بیشتری نگاه شود.
امام جمعه درگزین همچنین با انتقاد از وضعیت صنعت خودروسازی کشور بیان کرد: مقایسه قیمت بنزین در ایران با کشورهای توسعهیافته زمانی قابل قبول است که وضعیت خودرو، کیفیت تولیدات و قیمت خودروها نیز با این کشورها مقایسه شود.
وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر کشور و ضرورت حفظ روحیه مقاومت، تاکید کرد: تجربه نشان داده هرگاه در برابر دشمن محکم ایستادهایم، نتیجه بهتری حاصل شده است.
حجتالاسلام هاشمی با بیان اینکه مذاکره در کنار حفظ قدرت و مقاومت میتواند دنبال شود، گفت: اگر مذاکرهای انجام میشود نباید موجب توقف مقاومت یا فرصتسوزی شود چراکه دشمن ممکن است از فرسایشی شدن شرایط برای ضربه زدن به زیرساختهای فکری، فرهنگی و اقتصادی کشور استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: راه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن باید ادامه داشته باشد و جامعه نباید در برابر تهدیدهای دشمن دچار انفعال شود.
امام جمعه درگزین همچنین با تبریک حلول ماه ربیعالاول از هیئتهای مذهبی، مداحان اهلبیت (ع)، فعالان فرهنگی، نیروی انتظامی، بسیج و تمامی افرادی که در برگزاری مراسم عزاداری و فعالیتهای مرتبط با موکب شهرستان در ایام اربعین تلاش کردند، قدردانی کرد.
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