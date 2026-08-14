انفجار مهیب گاز در مُجن؛ یک زن دچار سوختگی شدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از نشت گاز در یک منزل مسکونی شهر مجن این خانه دچار انفجار شدید شد.

بنا بر گزارش‌های محلی، پس از بازگشت مرد خانواده از محل کار و روشن کردن چراغ، گاز متراکم‌شده در فضای منزل این اتفاق رخ داده است.

شدت انفجار به حدی بود که مرد خانواده به بیرون از ساختمان پرتاب شد و همسر وی نیز بر اثر شعله‌های ناشی از انفجار دچار سوختگی شدید شد.

مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی در گرگان و مشهد منتقل شدند.

بر اساس اظهارات شاهدان حاضر در محل، در روند عملیات امدادرسانی، تأخیر در رسیدن نیروهای امدادی و همچنین خرابی شلنگ آتش‌نشانی گزارش شده است.

در همین حال، شماری از همسایگان پیش از رسیدن نیروهای امدادی برای مهار آتش و کمک به حادثه‌دیدگان وارد عمل شدند.

علت دقیق وقوع این حادثه و جزئیات مربوط به روند امدادرسانی در دست بررسی است.