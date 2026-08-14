ربانی: وحدت و هوشیاری مردم سد راه نفوذ دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ربانی در خطبههای نماز جمعه که در مسجدالقائم محلات برگزار شد، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا توصیهای همیشگی در آموزههای دینی و سیره ائمه اطهار(ع) است و انسان باید همواره در رفتار و زندگی خود این حقیقت را مورد توجه قرار دهد.
وی با اشاره به فرارسیدن ماه ربیعالاول و سالروز هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه افزود: هجرت پیامبر اسلام(ص) آثار و برکات فراوانی داشت که یکی از مهمترین آنها توسعه اسلام و جهانی شدن این دین بود، در شرایطی که امکان تبلیغ و گسترش اسلام در مکه بسیار محدود بود، هجرت این فرصت را فراهم کرد که پیام اسلام در ابعاد گستردهتری معرفی شود.
امام جمعه محلات تشکیل حکومت اسلامی را از دیگر آثار مهم هجرت پیامبر(ص) دانست و تصریح کرد: بسیاری از احکام و آموزههای اسلامی مانند مسائل سیاسی، دفاعی، نظامی، حدود و قصاص، بدون وجود یک نظام اسلامی و ضمانت اجرایی امکان تحقق کامل نداشت و از این رو پیامبر اسلام(ص) پس از هجرت حکومت اسلامی را تشکیل داد و ساختارهای لازم از جمله نیروهای نظامی را سامان داد.
حجت الاسلام ربانی ادامه داد: از دیگر برکات هجرت، فراهم شدن زمینه تربیت و پرورش نیروهای مؤمن و اثرگذار بود، مسجد و دیگر بناهای مقدس در این مسیر نقش مهمی داشتند و در سایه تشکیل جلسات و فعالیتهای دینی، شخصیتهایی مانند ابوذر تربیت شدند و ظرفیتهای انسانی جامعه اسلامی تقویت شد.
حجت الاسلام ربانی با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی گفت: آزادگان در دوران اسارت و در اوج محدودیت، با الهام از مکتب امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) حماسههایی بزرگ آفریدند و این صبر و استقامت مایه افتخار ملت ایران است، یاد آزادگانی که پس از دوران اسارت به شهادت رسیدند نیز گرامی داشته میشود.
وی با اشاره به ۲۳ مرداد، روز مقاومت اسلامی، افزود: مقاومت اسلامی امروز در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده و این روز یادآور پیروزیها و ایستادگی جریان مقاومت در برابر اشغالگری و تجاوز است.
امام جمعه محلات با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد گفت: کودتای ۲۸ مرداد نمونهای تاریخی از دخالت و توطئه قدرتهای خارجی علیه ملت ایران است، آمریکا و انگلیس با طراحی و برنامهریزی، از ابزارهایی مانند تبلیغات، ایجاد شایعات، تهمت، نفوذ سیاسی و ایجاد اختلافات داخلی برای فراهم کردن زمینه کودتا استفاده کردند.
حجت الاسلام ربانی ادامه داد: یکی از مهمترین درسهای کودتای ۲۸ مرداد این است که نباید به دشمن اعتماد کرد، در آن مقطع، برخی تصور میکردند آمریکا و انگلیس بر سر منافع ایران با یکدیگر اختلاف دارند، در حالی که اسناد و شواهد تاریخی نشان میدهد این دو کشور برای مقابله با نهضت ملی شدن صنعت نفت با یکدیگر همکاری داشتند.
وی با اشاره به اهمیت منابع نفتی ایران بیان کرد: مسئله اصلی قدرتهای خارجی، منافع و منابع ایران بود و نهضت ملی شدن صنعت نفت تلاش میکرد این منابع را از سلطه بیگانگان خارج کند، ایجاد اختلاف میان نیروهای مختلف سیاسی و مذهبی، یکی از روشهایی بود که برای شکست این نهضت مورد استفاده قرار گرفت.
امام جمعه محلات تصریح کرد: تجربه تاریخی کودتای ۲۸ مرداد برای امروز نیز درسهای فراوانی دارد و باید با مطالعه تاریخ، نسبت به شیوههای نفوذ و توطئه دشمنان آگاه باشیم، دشمنان در طول زمان روشهای خود را تغییر دادهاند، اما اصل هدف یعنی نفوذ، ایجاد اختلاف و ضربه زدن به استقلال کشور همچنان قابل توجه است.
حجت الاسلام ربانی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر فعالیتهای تبلیغاتی و فرهنگی دشمن گفت: در برابر برخی جریانهای فرهنگی و تبلیغاتی که میتوانند بر جامعه اثر بگذارند، باید اقدام فرهنگی جدی انجام شود، اما در مواردی که با اقدامات سازمانیافته و مجرمانه مواجه هستیم، دستگاههای مسئول باید با جدیت و اقدامات بازدارنده قانونی وارد عمل شوند.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری مردم گفت: دشمن از اختلاف و بیتوجهی سوءاستفاده میکند و جامعه باید با آگاهی، وحدت، تقویت فعالیتهای فرهنگی و توجه به تجربههای تاریخی، زمینه نفوذ و تکرار حوادث تلخ گذشته را از بین ببرد.
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