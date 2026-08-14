به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبههای نماز جمعه این هفته با تبریک ۲۶ مرداد، سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی اظهار کرد: آزادگان سرمایههای ارزشمند نظام اسلامی هستند که با سالها صبر، استقامت و ایثار در دوران اسارت، برگهای زرینی از تاریخ عزت و افتخار ملت ایران را رقم زدند.
وی افزود: ۲۶ مرداد یادآور بازگشت قهرمانانی است که پس از تحمل سختترین شرایط اسارت، با سربلندی به آغوش میهن بازگشتند و این روز باید به عنوان نماد صبر، پایداری و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی برای نسلهای آینده تبیین شود.
امام جمعه مهاباد در ادامه با گرامیداشت ۲۳ مرداد، روز مقاومت اسلامی، این مناسبت را یادآور ایستادگی ملتهای مسلمان در برابر ظلم و اشغالگری دانست و گفت: مقاومت امروز به یک گفتمان اثرگذار در منطقه تبدیل شده و ملتهایی که بر ایمان، وحدت و پایداری تکیه کردهاند، توانستهاند در برابر زیادهخواهی دشمنان ایستادگی کنند.
وی اضافه کرد: فرهنگ مقاومت برگرفته از آموزههای اسلام ناب و مکتب عاشورا است و حفظ و ترویج این فرهنگ، ضامن عزت، استقلال و اقتدار امت اسلامی خواهد بود.
امام جمعه مهاباد همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت گفت: فاصله زمانی ۱۲ تا ۱۷ ربیعالاول که به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده، فرصت ارزشمندی برای تقویت همدلی، انسجام و برادری میان مسلمانان است.
وی افزود: دشمنان اسلام همواره با دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی درصدد تضعیف امت اسلامی هستند، اما وحدت، همدلی و هوشیاری مسلمانان، این توطئهها را بیاثر خواهد کرد.
امام جمعه مهاباد با اشاره به همزیستی مسالمتآمیز شیعه و سنی در این شهرستان، خاطرنشان کرد: مردم مهاباد سالهاست با حفظ احترام متقابل و برادری اسلامی، الگویی موفق از وحدت و همدلی را به نمایش گذاشتهاند و صیانت از این سرمایه اجتماعی وظیفهای همگانی است.
امام جمعه مهاباد با تأکید بر اهمیت صلوات بر پیامبر اکرم (ص) و خاندان و اهلبیت ایشان، گفت: صلوات فرستادن بر حضرت محمد (ص) و آل و خاندان آن حضرت، افزون بر اجر معنوی، زمینهساز تقویت محبت، همدلی و پیوند قلبی مسلمانان با پیامبر رحمت و اهلبیت (ع) است.
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