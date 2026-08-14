هواشناسی: باد و گردوخاک پدیده غالب جوی اصفهان است

حجتالله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده آسمان استان در طول روز صاف تا قسمتی ابری در ساعات شب افزایش ابر، گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: طی این مدت در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد به نسبت شدید خواهد بود و در برخی مناطق مستعد احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان، تغییر محسوسی ندارد، گفت: زواره از توابع اردستان با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرمترین نقطه استان است و بویین میاندشت، خنکترین ایستگاه استان حداقل دمای ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می کند.
به گفته علیعسکریان، دمای شهر اصفهان مرکز استان، نیز در گرمترین ساعات امروز به ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.
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