ظرفیت صنعت داروسازی کشور در جنگ اخیر نمایان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بایرامی، در آستانه برگزاری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد اولیه دارویی، بسته‌بندی و تجهیزات و ماشین آلات صنعت داروسازی، با اشاره به تجربه صنعت داروسازی کشور در بحران اخیر، اظهار داشت: فارمکس ۲۰۲۶ نباید نمایشگاه پس از جنگ باشد، بلکه باید نمایشگاه پس از «یادگیری از جنگ» باشد.

وی در توضیح بیشتر این موضوع، گفت: این تفاوت بسیار مهم است. زیرا، صنعت داروسازی ایران در بحران اخیر نشان داد که ظرفیت قابل توجهی برای حفظ تولید دارد؛ اما همان بحران، آسیب‌پذیری‌های ساختاری آن را نیز آشکار کرد.

بایرامی اضافه کرد: نقدینگی، ارز، قیمت‌گذاری، وابستگی بخشی از زنجیره تأمین، دشواری سرمایه‌گذاری بلندمدت و...، از جمله آسیب‌های ساختاری صنعت داروسازی کشور هستند. بنابراین، فرصت فارمکس فقط در معرفی توانمندی صنعت نیست. فرصت بزرگ‌تر این است که این رویداد بتواند از یک نمایشگاه تجاری به یک نهاد موقتِ گفتگوی ملی درباره آینده صنعت دارو تبدیل شود.

وی ادامه داد: اگر بخواهم آن را در یک جمله برای مدیران صنعت، سیاست‌گذاران و برگزارکنندگان فرموله کنم، فارمکس ۲۰۲۶ باید از نمایش قدرت صنعت دارویی ایران عبور کند و به نمایش ظرفیت بازسازی، تاب‌آوری، نوآوری و اتصال ایران به زنجیره منطقه‌ای دارو تبدیل شود.