به گزارش خبرنگار مهر هادی رجایی نیا پیش از ظهر شنبه در نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بانخبگان و فعالین حوزه فاوا که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد:در دوره اخیر، حمایت و توجه ویژهای به توسعه فناوری اطلاعات، شرکتهای فناور و اقتصاد دانشبنیان در استان صورت گرفته و موضوعاتی همچون هوشمندسازی و نظارتهای هوشمند نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: برنامه سهساله توسعه اقتصاد دانشبنیان استان تدوین شده و موضوعات مرتبط با این حوزه در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی با اشاره به برگزاری منظم جلسات توسعه زیستبوم دانشبنیان در استان گفت: امروز چهارمین جلسه از این نشستها برگزار شد و بر اساس تکلیف قانونی، این جلسات باید هر فصل برگزار شود. در این مسیر، دستگاههای اجرایی ارتباط مناسبی با شرکتهای فناور و دانشبنیان استان برقرار کردهاند.
رجایینیا ادامه داد: بخشی از ظرفیتهای فناورانه استان در نمایشگاههای برگزارشده معرفی شده و خراسان شمالی در استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان، از جمله ظرفیت ماده ۱۱، جزو استانهای پیشرو کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان اظهار کرد: یکی از شرکتهای اقتصادی استان تقریباً به مرحله نهایی دریافت سرمایهگذاری به ارزش ۲۴۵ میلیارد تومان رسیده است. همچنین تفاهمنامههای لازم برای حمایت از یک شرکت دیگر نیز انجام شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی با بیان اینکه ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیتهای دانشبنیان و فناوری اطلاعات در استان وجود دارد، بر ضرورت همراهی مجموعههای ملی تأکید کرد و گفت: انتظار میرود مجموعههایی همچون مخابرات کشور نیز در حمایت از شرکتهای فناور استان مشارکت جدی داشته باشند.
رجایینیا بیان کرد: استفاده از ظرفیتهای قانونی و منابع ملی میتواند زمینه تقویت شرکتهای دانشبنیان و فناور خراسان شمالی را فراهم کند و امیدواریم با تداوم این حمایتها، شرکتهای فناور استان بتوانند در سطح ملی نیز نقش پررنگتری ایفا کنند.
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