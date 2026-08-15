وزیر ارتباطات به مقام شهید گمنام بجنورد ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح شنبه در جریان سفر به خراسان شمالی با حضور در مصلای امام خمینی(ره) بجنورد، بر سر مزار شهید گمنام حاضر شد.
وی در این مراسم با قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ این شهید ادای احترام کرد.
نماینده ولیفقیه در خراسانشمالی، استاندار و جمعی از مدیران استان نیز در این مراسم حضور داشتند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سفر ضمن بررسی آخرین وضعیت زیرساختها و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در خراسانشمالی، از روند اجرای طرحها و پروژههای این حوزه بازدید و با ظرفیتها و مسائل موجود در استان آشنا خواهد شد.
همچنین در جریان این سفر، ۲۰۶ پروژه ارتباطیدر بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات بهصورت رسمی افتتاح میشود.
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