واکسیناسیون سه هزار و ۴۷۵ رأس دام سبک در دهستان چاهوک مهرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رحیمی مارندگان گفت: همکاری دامداران در اجرای برنامه‌های واکسیناسیون، گزارش موارد مشکوک بیماری و رعایت توصیه‌های بهداشتی، از عوامل مهم در پیشگیری از بیماری‌های دامی و تداوم تولید است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهرستان اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی، سه هزار و ۴۷۵ رأس دام سبک در دهستان چاهوک از توابع بخش بیرک شهرستان مهرستان علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) واکسینه شدند.

وی افزود: این عملیات با هدف افزایش سطح ایمنی جمعیت دامی، پیشگیری و کنترل بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک و کاهش خسارت‌های اقتصادی ناشی از این بیماری انجام شد و واکسیناسیون دام‌ها با نظارت کارشناسان دامپزشکی و مطابق برنامه‌های مصوب پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی صورت گرفت.

رحیمی مارندگان تصریح کرد: طاعون نشخوارکنندگان کوچک یکی از بیماری‌های ویروسی مهم دام‌های سبک است که در صورت بروز می‌تواند با ایجاد تلفات، کاهش تولید و تحمیل هزینه‌های درمانی و مدیریتی، خسارت‌های اقتصادی قابل توجهی به دامداران وارد کند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهرستان ادامه داد: واکسیناسیون هدفمند، پایش مستمر جمعیت دامی، رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای و گزارش به‌موقع موارد مشکوک، از ارکان اصلی برنامه کنترل و پیشگیری از این بیماری به شمار می‌رود.



وی با تأکید بر ضرورت مشارکت دامداران در برنامه‌های بهداشتی دامپزشکی گفت: موفقیت برنامه‌های کنترل بیماری‌های دامی تنها به اجرای عملیات واکسیناسیون محدود نمی‌شود و همکاری دامداران در دسترسی به دام‌ها، واکسیناسیون به‌موقع، مراقبت از دام‌ها و اطلاع‌رسانی درباره علائم مشکوک، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ سلامت گله‌ها و پایداری تولید دارد.