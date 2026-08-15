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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۳

کشف یک تن ماهی قاچاق توسط دریابانان چابهار

کشف یک تن ماهی قاچاق توسط دریابانان چابهار

زاهدان- فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف یک تن ماهی قاچاق توسط دریابانان چابهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی گفت: با اقدامات اطلاعاتی از حمل ماهی قاچاق به وسیله یک دستگاه خودروی وانت‌بار مطلع شدند.

وی افزود: دریادلان بادقت و هوشیاری و کنترل ومراقبت و گشت زنی و پوشش حوزه استحفاظی، خودرو موردنظر را شناسایی و با تلاش ماموران آن را توقیف می نمایند، در بازدید به عمل آمده از خودرو توقیف شده، مقدار یک تن ماهی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به ارزش ۴ میلیارد ریال کالا مکشوفه تصریح کرد: پرونده دراین خصوص تشکیل وماهی های کشف شده به همراه راننده خودروی متخلف برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.

کد مطلب 6916720

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