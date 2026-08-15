مسیرهای جایگزین تأمین دستکش فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمد رشیدی، با اشاره به شرایط تأمین دستکش پزشکی در دوره جنگ اظهار کرد: در آن مقطع، یکی از شرکت‌های تولیدکننده داخلی که سهم قابل‌توجهی از بازار دستکش را در اختیار دارد، به‌صورت رسمی و مکتوب اعلام کرد که با قیمت مصوب امکان فروش و تأمین محصول را ندارد.

وی افزود: هم‌زمان، گزارش‌های متعددی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی به سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی واصل شد که نشان می‌داد برخی مراکز برای تأمین دستکش با مشکلات جدی مواجه هستند و در مواردی، عرضه با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت مصوب و همچنین فروش نقدی از سوی برخی شرکت‌های تأمین‌کننده یا نمایندگان شبکه توزیع آنها در استان‌ها گزارش شده است.

رشیدی ادامه داد: مجموعه این گزارش‌ها نشان داد که در شرایط ویژه جنگ، نمی‌توان تأمین یکی از اقلام ضروری مورد نیاز مراکز درمانی را صرفاً به یک مسیر محدود کرد؛ به همین دلیل، موضوع ایجاد و فعال‌سازی مسیرهای کمک‌کننده و جایگزین برای تأمین دستکش، با نظر و تأکید کمیته تدابیر ویژه، در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: یکی از این مسیرهای جایگزین، تأمین از طریق واردات بود که با هدف کمک به پایداری بازار و جلوگیری از ایجاد اختلال در دسترسی مراکز درمانی به دستکش مورد توجه قرار گرفت. این تصمیم به معنای جایگزینی واردات با تولید داخل نیست، بلکه اقدامی برای تضمین تداوم تأمین در شرایط اضطراری و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین است.

وی تأکید کرد: حمایت از تولید داخل همچنان رویکرد اصلی سازمان غذا و دارو است، اما این حمایت باید در کنار تأمین پایدار، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی دنبال شود. در شرایط اضطراری، سازمان موظف است از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از کمبود و استمرار ارائه خدمات درمانی استفاده کند.

رشیدی خاطرنشان کرد: بدیهی است با بازگشت شرایط بازار به وضعیت عادی، سیاست‌های تأمین نیز متناسب با شرایط جدید مورد بازنگری قرار خواهد گرفت؛ با این حال، تجربه دوره بحران و گزارش‌های دریافت‌شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی، در ارزیابی مسیرهای تأمین و تصمیم‌گیری‌های آتی مورد توجه قرار خواهد گرفت.