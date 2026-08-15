  1. استانها
  2. اردبیل
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

نقش خبرنگاران در تصمیم‌گیری شهری بی‌بدیل است

نقش خبرنگاران در تصمیم‌گیری شهری بی‌بدیل است

اردبیل - عضو شورای شهر اردبیل با تأکید بر نقش بی‌بدیل خبرنگاران در شفافیت و تصمیم‌گیری شهری، حضور آنان در جلسات رسمی را عامل ارتقای تصمیم‌سازی اصولی و تأمین منافع شهروندان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم علیپور به مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل در گفتگو با خبرنگاران مهر، ضمن تبریک این روز به اصحاب رسانه، نقش آنان را در شفافیت و تصمیم گیری شهری بی بدیل خواند.

نقش خبرنگاران در تصمیم‌گیری شهری بی‌بدیل است

وی با تأکید بر اینکه رسانه ها پل اعتماد میان مدیریت شهری و شهروندان هستند، افزود: حضور خبرنگاران در جلسات رسمی شورا، به تصمیم سازی اصولی تر و تأمین منافع حداکثری شهروندان کمک شایانی میکند.

عضو شورای شهر اردبیل همچنین از نقد منصفانه خبرنگاران در راستای بهبود مدیریت شهری قدردانی کرد و گفت: تجربه سال های همکاری با رسانه ها نشان داده که بازخوردهای سازنده آنان، ما را در رفع کاستی ها و بهینه سازی امور یاری میدهد.

علیپور در پایان، با سپاس از همه قلم به دستان و فعالان رسانه ای که دغدغه های شهری را به گوش مسئولان می رسانند، برای آنان آرزوی توفیق روزافزون کرد.

کد مطلب 6916852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه