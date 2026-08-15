به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم علیپور به مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل در گفتگو با خبرنگاران مهر، ضمن تبریک این روز به اصحاب رسانه، نقش آنان را در شفافیت و تصمیم گیری شهری بی بدیل خواند.

وی با تأکید بر اینکه رسانه ها پل اعتماد میان مدیریت شهری و شهروندان هستند، افزود: حضور خبرنگاران در جلسات رسمی شورا، به تصمیم سازی اصولی تر و تأمین منافع حداکثری شهروندان کمک شایانی میکند.

عضو شورای شهر اردبیل همچنین از نقد منصفانه خبرنگاران در راستای بهبود مدیریت شهری قدردانی کرد و گفت: تجربه سال های همکاری با رسانه ها نشان داده که بازخوردهای سازنده آنان، ما را در رفع کاستی ها و بهینه سازی امور یاری میدهد.

علیپور در پایان، با سپاس از همه قلم به دستان و فعالان رسانه ای که دغدغه های شهری را به گوش مسئولان می رسانند، برای آنان آرزوی توفیق روزافزون کرد.