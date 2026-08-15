جزئیات فروش اموال تملیکی در اردبیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر نوری به مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر و تبریک این روز به خبرنگاران این خبرگزاری با تشریح فرآیند عملیاتی این سازمان اظهار کرد: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از زمان تحویل کالا تا تعیین تکلیف نهایی آن، فرآیندی مشخص و قانونی را دنبال میکند که شامل پذیرش و نگهداری، تعیین تکلیف قضایی، قیمتگذاری و فروش اموال است.
وی افزود: کالاهایی که توسط دستگاههای کاشف کشف یا پس از عدم ترخیص از گمرک به سازمان تحویل میشوند، در مرحله نخست پذیرش شده و برای هر محموله قبض انبار اختصاصی صادر میشود. در این قبض، مشخصات کالا از جمله تعداد، مقدار، وزن، نوع و ارزش آن ثبت میشود.
مدیر کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان اردبیل گفت: کالاها متناسب با ماهیت خود در شرایط استاندارد نگهداری میشوند؛ بهگونهای که کالاهای فسادپذیر در سردخانه یا اماکن دارای شرایط ویژه و کالاهای غیرفسادپذیر نیز در قفسهبندیها و فضاهای استاندارد انبار قرار میگیرند.
نوری با اشاره به مرحله تعیین تکلیف قضایی اموال گفت: سازمان موظف است وضعیت حقوقی کالاها را از مراجع قضایی پیگیری و استعلام کند. چنانچه حکم قضایی بر استرداد کالا صادر شود، کالا با رعایت مشخصات ثبتشده و مطابق ضوابط، از جمله وزن و مقدار، به مالک تحویل داده میشود و در صورت صدور حکم ضبط به نفع دولت، کالا وارد فرآیند تعیین تکلیف و فروش خواهد شد.
وی با بیان اینکه فروش کالاها پس از انجام استعلامات قانونی و فنی انجام میشود، تصریح کرد: متناسب با نوع و ماهیت هر کالا، استعلامهای لازم از مراجع ذیصلاح اخذ و سپس کارشناسان رسمی دادگستری برای تعیین قیمت پایه دعوت میشوند. پس از طی تشریفات قانونی نیز اموال عمدتاً از طریق مزایده عمومی و حراج حضوری به فروش میرسند.
نوری همچنین درباره مدیریت اموال غیرمنقول بیان کرد: اموال غیرمنقولی که از سوی مراجع قضایی یا تعزیرات به سازمان واگذار میشوند، پس از طی مراحل اداری و گردشکار قانونی، قیمتگذاری شده و در چارچوب مقررات تعیین تکلیف و عرضه میشوند.
وی اضافه کرد: در ماههای اخیر، مسئولیت اجرای طرح «مولدسازی» اموال و املاک مازاد دستگاههای دولتی نیز به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی واگذار شده است و سازمان در این زمینه وظایف محوله را در چارچوب قوانین و مقررات دنبال میکند.
مدیر کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی درباره ساختار اجرایی این فرآیند در استانها نیز گفت: در هر استان، مسئولیت دبیری و اجرای فرآیند فروش اموال مازاد دولتی و همچنین مدیریت فروش اموال تملیکی بر عهده مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان است و این فرآیند با هماهنگی دستگاههای ذیربط و مطابق ضوابط قانونی انجام میشود.
نوری در پایان تأکید کرد: هدف سازمان، تسریع در تعیین تکلیف اموال، جلوگیری از رسوب کالا در انبارها، صیانت از حقوق دولت و صاحبان کالا و افزایش شفافیت در فرآیند نگهداری، تعیین تکلیف و فروش اموال می باشد.
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