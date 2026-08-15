۴ تیم از مسابقات والیبال زیر ۱۷ سال جهان انصراف دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام فدراسیون جهانی والیبال ۲۰ تیم حاضر در مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۷ سال پسران جهان در پنج گروه چهار تیمی قرار میگیرند و مراسم قرعهکشی جدید این رقابتها امروز (شنبه ۲۴ مردادماه) به صورت زنده از کانال یوتیوب فدراسیون جهانی والیبال پخش خواهد شد.
بر اساس فرمت جدید، ۲۰ تیم شرکتکننده در مرحله مقدماتی در پنج گروه چهار تیمی قرار میگیرند که قطر میزبان مسابقات، به همراه ۹ تیم برتر حاضر در رقابتها بر اساس ردهبندی جهانی جوانان فدراسیون جهانی والیبال، در دو ردیف نخست پنج گروه قرار خواهند گرفت.
بدین ترتیب قطر در گروه A در کنار تونس قرار میگیرد. ایتالیا و کوبا دو تیم نخست گروه B خواهند بود. آرژانتین و برزیل در گروه C، اسپانیا و مصر در گروه D و ایران و چین تایپه در گروه E قرار خواهند گرفت. در ادامه ۱۰ تیم دیگر باقیمانده میان پنج گروه قرعهکشی میشوند. مکزیک، پاکستان، بلغارستان، فرانسه و هند که در میان تیمهای حاضر به ترتیب در رتبههای یازدهم تا پانزدهم قرار دارند، در ردیف سوم قرعهکشی خواهند شد.
ونزوئلا، الجزایر، لهستان، رومانی و ترکیه نیز که رتبههای شانزدهم تا بیستم تیمهای حاضر را در اختیار دارند، در ردیف چهارم قرار میگیرند تا ترکیب نهایی پنج گروه مشخص شود.
هر تیم در مرحله مقدماتی سه مسابقه برگزار خواهد کرد و در پایان این مرحله، ۱۶ تیم برتر جدول ردهبندی ترکیبی به مرحله یکهشتم نهایی صعود میکنند. چهار تیم انتهای جدول از ادامه رقابتها بازخواهند ماند.
پس از پایان مرحله مقدماتی، مسابقات وارد مرحله حذفی خواهد شد. هشت تیم برنده دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی به مرحله یکچهارم نهایی راه پیدا میکنند و چهار تیم پیروز این مرحله نیز جواز حضور در مرحله نیمهنهایی را به دست خواهند آورد. در ادامه، دیدارهای ردهبندی برای کسب مدال برنز و فینال برای تعیین قهرمان جهان برگزار خواهد شد.
مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۷ سال پسران جهان از ۱۹ تا ۲۹ اوت ۲۰۲۶ در دوحه قطر برگزار میشود و تیم ملی ایران یکی از ۲۰ تیم حاضر در این رقابتهاست.
دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان از ۲۸ مرداد تا هفتم شهریورماه به میزبانی دوحه قطر برگزار میشود و تیم ملی ایران شب گذشته وارد دوحه پایتخت قطر شد و امروز نخستین تمرین خود را برگزار خواهد کرد.
شاگردان آرش صادقیانی عصر امروز (شنبه ۲۴ مرداد) در یک دیدار تدارکاتی و دوستانه به مصاف مصر می روند و روز دوشنبه نیز در بازی دوستانه مقابل ایتالیا صف آرایی خواهند کرد.
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