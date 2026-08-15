برخی مدیران انگیزه و توان لازم برای انجام کارهای بزرگ را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و رسانه اظهار کرد: جامعه زمانی پویا و زنده خواهد بود که به حوزه خبر و رسانه توجه جدی داشته باشد و خبرنگاران بتوانند آزادانه و مسئولانه مسائل و مشکلات جامعه را بیان کنند.
وی افزود: خبرنگاران در جریان جنگ تحمیلی رمضان نیز نقش بیبدیلی ایفا کردند و در کنار مردم، مسئولان، نظام و کشور ایستادند و اجازه ندادند دشمن با انتشار اخبار دروغ و عملیات روانی میان مردم اختلاف و تفرقه ایجاد کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصحاب رسانه در این شرایط بهخوبی وظیفه خود را انجام دادند و با اطلاعرسانی درست به افزایش آگاهی عمومی، امیدآفرینی و حفظ انسجام جامعه کمک کردند که این اقدام ارزشمند جای قدردانی دارد.
صوفی افزود: امیدواریم در زمان مناسب، نظام و مجموعههای مسئول نیز به بهترین شکل از تلاشهای خبرنگاران و اصحاب رسانه در جریان این جنگ قدردانی کنند و روند اطلاعرسانی دقیق، شفاف و امیدآفرین همچنان استمرار داشته باشد.
وی با اشاره به فعالیتهای خود در دوره نمایندگی مجلس گفت: در طول دوره نمایندگی علاوه بر انجام وظایف قانونی در حوزه قانونگذاری و نظارت، پیگیری مسائل کشور، استان همدان و حوزه انتخابیه همدان و فامنین نیز همواره مورد توجه بوده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت شتاب گرفتن روند توسعه استان گفت: اگر میخواهیم همدان توسعهیافته داشته باشیم باید برای آن کار و تلاش کنیم و از همه ظرفیتهای موجود بهره بگیریم.
صوفی افزود: در این مسیر رسانهها نقش مهمی دارند و خبرنگاران باید با مطالبهگری مستمر مسئولان را نسبت به ظرفیتها، فرصتها و همچنین مشکلات موجود حساس کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده همدان در حوزه گردشگری اظهار کرد: اگر قرار است استان همدان در گردشگری موفق باشد باید تلاش بیشتری انجام دهیم و از رسانهها نیز انتظار میرود در این حوزه مطالبهگری کنند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: رهاورد اصلی توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال است و پرسش این است که آیا همدان با وجود بیش از یک هزار و ۸۰۰ جاذبه گردشگری توانسته به اهداف اقتصادی مورد انتظار خود در این بخش دست پیدا کند؟
صوفی گردشگری را موتور محرکه توسعه اقتصادی استان دانست و افزود: باید روی این حوزه سرمایهگذاری و برنامهریزی جدی صورت گیرد تا ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی همدان به ثروت و اشتغال تبدیل شود.
وی یکی از نیازهای مهم استان را فعال شدن فرودگاه همدان عنوان کرد و گفت: به دلیل مشکلات اقتصادی فرودگاه همدان هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در جابهجایی مسافر و توسعه گردشگری و اقتصادی استان پیدا کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: برای رونق گردشگری، سرمایهگذاری و جذب مسافر دسترسی مناسب حملونقلی اهمیت زیادی دارد و فعال شدن پروازهای فرودگاه همدان باید با جدیت دنبال شود.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای اقامتی استان گفت: در حوزه هتلداری نیز باید حضور و سرمایهگذاری بیشتری داشته باشیم چراکه افزایش شمار گردشگران بدون توسعه ظرفیت اقامتی و خدمات گردشگری امکانپذیر نیست.
صوفی همچنین از پیگیری اجرای قطار برقی همدان خبر داد و اظهار کرد: طرح قطار برقی همدان تهران در حال پیگیری است و امیدواریم در آینده نزدیک عملیاتی شود.
وی اجرای قطار برقی را کاری سنگین و مهم دانست و گفت: با بهرهبرداری از این طرح زمان سفر ریلی همدان به تهران به حدود ۲ ساعت کاهش خواهد یافت که میتواند تاثیر مهمی در توسعه اقتصادی، گردشگری و ارتباطات استان داشته باشد.
مسیر ایستگاه راهآهن به همدان چهار بانده میشود
وی همچنین از ورود طرح چهاربانده کردن مسیر ایستگاه راهآهن به همدان به مرحله عملیاتی خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح پنج هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه اقتصادی ارتباط مستقیمی با توسعه شهری دارد، گفت: هرچه تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد شهرداریها نیز از این روند منتفع میشوند و منابع بیشتری برای توسعه و آبادانی شهرها در اختیار خواهند داشت.
صوفی ادامه داد: توسعه اقتصادی باید به گونهای دنبال شود که آثار آن در زندگی مردم دیده شود و افزایش تولید و سرمایهگذاری در نهایت به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و رونق شهرها و روستاهای استان منجر شود.
وی با اشاره به ظرفیت بخش کشاورزی استان همدان گفت: در حوزه کشاورزی باید توسعه صنایع تبدیلی با جدیت بیشتری دنبال شود چراکه بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی استان بدون فرآوری مناسب از چرخه ارزش افزوده خارج میشود.
صوفی افزود: سالانه نزدیک به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی در استان تولید میشود اما سهم صنایع تبدیلی و فرآوری از این میزان ناچیز است.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در بخش کشاورزی اظهار کرد: باید از فناوریهای جدید برای افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، مدیریت مصرف آب و افزایش ارزش افزوده محصولات استفاده کنیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش میکنیم صنایع تبدیلی استان را ارتقا دهیم تا محصولات کشاورزی به جای فروش خام، پس از فرآوری و بستهبندی به بازارهای داخلی و خارجی عرضه درآمد بیشتری نصیب تولیدکنندگان شود.
صوفی همچنین به ظرفیتهای معدنی استان همدان اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۲ ماده معدنی در استان شناسایی شده که مجموع ذخایر آنها حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن برآورد میشود اما میزان برداشت از این ظرفیت بسیار ناچیز است و بخش قابل توجهی از مواد استخراجشده نیز به صورت خام فروخته میشود.
وی افزود: این ظرفیت عظیم باید به ایجاد صنایع فرآوری و ارزش افزوده تبدیل شود و نباید اجازه دهیم منابع معدنی استان بدون ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای مردم، به صورت خام از استان خارج شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هدف از توسعه اقتصادی باید افزایش رفاه و درآمد مردم باشد و باید از ظرفیتهای موجود در استان به گونهای استفاده کنیم که مردم از ثروت و منابع منطقه بهرهمند شوند.
رسانهها چرایی مشکلات اقتصادی را مطالبه کنند
صوفی با تاکید بر نقش خبرنگاران در پیگیری مسائل اقتصادی گفت: خبرنگاران باید پرسشگر و کنشگر باشند و از مسئولان بپرسند چرا ظرفیتهایی مانند فرودگاه همدان، پرواز همدان-مشهد یا قطار پنجستاره با استقبال مورد انتظار مواجه نمیشود.
وی افزود: بخشی از این موضوع به شرایط اقتصادی مردم بازمیگردد چراکه بسیاری از شهروندان به دلیل مشکلات اقتصادی به دنبال سفرهای ارزانتر هستند و زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند، طبیعی است که تقاضا برای برخی خدمات و سفرهای گرانتر نیز کاهش یابد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین برای رونق گردشگری و حملونقل تنها ایجاد زیرساخت کافی نیست و باید شرایط اقتصادی مردم، هزینه سفر و قدرت خرید خانوارها نیز مورد توجه قرار گیرد.
صوفی از پیگیری توسعه صنایع غذایی استان نیز خبر داد و گفت: موافقت طرح توسعه کارخانه شیر همدان برای تولید محصولاتی همچون بستنی و شیرخشک گرفته شده است.
وی افزود: توسعه واحد کارخانه شیر همدان میتواند به افزایش ظرفیت تولید، ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی و تقویت زنجیره صنایع غذایی استان کمک کند و باید زمینه اجرای هرچه سریعتر این طرح فراهم شود.
مجوز بندر خشک در منطقه اقتصادی جهان آباد صادر شده است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد گفت: مجوز بندر خشک برای این منطقه صادر شده است و اگر بهدرستی مدیریت و از ظرفیتهای آن استفاده شود میتواند به یکی از موتورهای محرکه توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.
صوفی افزود: منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد میتواند در جذب سرمایهگذاری، توسعه صنایع، ایجاد اشتغال و گسترش مبادلات تجاری استان نقش مهمی داشته باشد و باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده شود.
وی با تاکید بر ضرورت حضور مدیران توانمند در دستگاههای اجرایی استان گفت: از استاندار همدان انتظار داریم از مدیران فعال، پویا، جسور و اهل کار در دستگاههای اجرایی استفاده کند.
صوفی خاطرنشان کرد: برخی مدیران انگیزه و توان لازم برای انجام کارهای بزرگ را ندارند و در شرایطی که استان نیازمند شتاب گرفتن روند توسعه است، باید مدیرانی در مجموعه اجرایی حضور داشته باشند که برای حل مشکلات مردم انگیزه، جسارت و توان تصمیمگیری داشته باشند.
وی تاکید کرد: توسعه همدان نیازمند همراهی همه بخشها، از دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس گرفته تا بخش خصوصی، مردم و رسانهها است و خبرنگاران میتوانند با مطالبهگری دقیق و پیگیری مستمر، نقش مهمی در به حرکت درآمدن ظرفیتهای اقتصادی استان ایفا کنند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: راهحل مشکلات کشور، اقتصاد است و باید با فعال کردن موتور محرکه اقتصاد استان زمینه افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم را فراهم کنیم.
صوفی با تاکید بر ضرورت توجه جدی به مسائل اقتصادی افزود: امروز معیشت مردم در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید برای حل مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت خرید خانوارها برنامهریزی و اقدام جدی انجام شود.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد، اظهار کرد: اگر بتوانیم موتور محرکه اقتصاد استان را فعال کنیم بسیاری از مشکلات در حوزههای مختلف از جمله اشتغال، درآمد، مسکن و معیشت نیز قابل حل خواهد بود.
دهکده ورزشی همدان در ۲۰ هکتار کلنگزنی میشود
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مشکلات حوزه ورزش گفت: برای توسعه ورزش باید زیرساختهای ورزشی استان را افزایش دهیم و در همین راستا زمینی به مساحت ۲۰ هکتار برای ایجاد دهکده ورزشی همدان در نظر گرفته شده است.
صوفی افزود: تلاش میکنیم کلنگ ساخت دهکده ورزشی همدان در ۲۰ هکتار به زمین زده شود تا یکی از نیازهای مهم استان در زمینه توسعه زیرساختهای ورزشی برطرف شود.
وی ادامه داد: موضوع ایجاد صندوق مسئولیت اجتماعی نیز در حال پیگیری است تا با همراهی استاندار همدان این صندوق تشکیل شود و منابع آن با عدالت میان رشتهها و بخشهای مختلف ورزش استان توزیع و برای تامین نیازهای مالی ورزشکاران و هیئتهای ورزشی هزینه شود.
ورزش همدان با مشکلات اقتصادی مواجه است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ورزش استان با مشکلات اقتصادی مواجه است، گفت: موضوع ورزش را با جدیت پیگیری میکنیم و باید مشکلات مالی و اقتصادی این حوزه برطرف شود.
صوفی افزود: توسعه ورزش تنها به ساخت سالن و زمین ورزشی محدود نمیشود و باید برای تامین منابع مالی، حمایت از ورزشکاران، تقویت باشگاهها و ایجاد زیرساختهای مناسب نیز برنامه داشته باشیم.
وی همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات اصحاب رسانه اظهار کرد: مشکلات خبرنگاران و روزنامهنگاران استان را پیگیری میکنیم و یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، تشکیل صندوق حمایت از روزنامهنگاران و خبرنگاران همدان است.
صوفی افزود: خبرنگاران در عرصه اطلاعرسانی و آگاهیبخشی جامعه نقش مهمی دارند و باید برای حمایت از معیشت و فعالیت حرفهای آنها نیز سازوکار مناسبی ایجاد شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه مسکن گفت: وضعیت مسکن در همدان مطلوب نیست و باید برای رفع مشکلات اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه تلاش بیشتری انجام شود که یکی از راهکارها تامین زمین برای مردم است و باید در این زمینه اقدامات جدیتری انجام شود.
وی با اشاره به قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: در چارچوب این قانون باید زمینه واگذاری زمین رایگان به واجدان شرایط فراهم شود تا بخشی از مشکلات خانوادهها در زمینه تامین مسکن و زمین برطرف شود.
صوفی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان همدان گفت: در حوزه گردشگری باید زیرساختهای لازم را فراهم کنیم و از فرصتهای ایجادشده برای جذب گردشگر بهره ببریم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: ثبت جهانی هگمتانه به ثمر نشسته است و اکنون باید زمینه جذب گردشگر برای این اثر تاریخی فراهم شود.
وی ادامه داد: صرف ثبت جهانی یک اثر کافی نیست و باید با برنامهریزی مناسب، توسعه زیرساختهای گردشگری، معرفی ظرفیتها و برندسازی، از این فرصت برای رونق اقتصادی استان استفاده کنیم.
محصولات کشاورزی همدان باید برند سازی شوند
صوفی با تاکید بر ضرورت برندسازی محصولات کشاورزی همدان گفت: سیر، کشمش و گردوی همدان ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به برندهای شناختهشده دارند و باید در این زمینه بیشتر ورود کنیم.
وی همچنین به ظرفیت صنایع تبدیلی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ظرفیت صنایع تبدیلی همدان حدود پنج هزار تن است که رقم بسیار پایینی محسوب میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ظرفیت صنایع تبدیلی استان را به حدود ۱۰۰ هزار تن افزایش دهیم تا بخش بیشتری از محصولات کشاورزی در داخل استان فرآوری شود و ارزش افزوده، اشتغال و درآمد بیشتری ایجاد کند.
وی درباره وضعیت حملونقل هوایی استان نیز گفت: برای راهاندازی ایرلاین همدان، بخش خصوصی تاکنون اعلام آمادگی نکرده است و این موضوع یکی از مسائل مهمی است که باید برای آن راهکار پیدا کنیم.
صوفی افزود: فعال شدن حملونقل هوایی همدان میتواند در توسعه گردشگری و اقتصادی استان اثرگذار باشد و باید زمینه حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به پروژه کنارگذر همدان گفت: ۱۶ سال از آغاز این طرح گذشته و اکنون که پروژه آغاز شده باید برای تکمیل آن تلاش کنیم.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی پروژه کنارگذر همدان تملک اراضی است که باید برطرف شود و تکمیل این طرح به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
همدان به کمربندی نیاز دارد
صوفی با بیان اینکه همدان به کمربندی نیاز دارد، گفت: پیگیر اجرای کمربندی همدان هستم و تلاش میکنیم مسیر آن در آن سوی حسنآباد و علیآباد قرار گیرد، هیچکس مخالف ایجاد کمربندی همدان نیست اما باید میان کارکرد کمربندی و کنارگذر تفاوت قائل شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: کنارگذر در مجموع حدود ۱۰ کیلومتر و با عرض ۱۱ متر اجرا شده است اما آثار اقتصادی کمربندی برای شهر و استان بسیار بیشتر از کنارگذر خواهد بود.
صوفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت معیشتی مردم گفت: مبلغ کالابرگ با نیازهای امروز مردم تناسب ندارد و باید افزایش پیدا کند تا بخشی از مشکلات معیشتی خانوارها برطرف شود.
وی افزود: زمانی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و هزینههای زندگی افزایش پیدا کرده است حمایتهای معیشتی نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه باشد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند تصمیمهای جدی اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای تولیدی و سرمایهگذاری است و باید به گونهای عمل کنیم که در کنار حمایتهای کوتاهمدت زمینه ایجاد درآمد پایدار و اشتغال برای مردم فراهم شود.
صوفی خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادی، گردشگری، کشاورزی، ورزش، حملونقل و زیرساختها باید در کنار یکدیگر دنبال شود تا همدان بتواند از ظرفیتهای گسترده خود برای ایجاد ثروت، اشتغال و رفاه مردم استفاده کند.
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