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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

برخی مدیران انگیزه و توان لازم برای انجام کارهای بزرگ را ندارند

برخی مدیران انگیزه و توان لازم برای انجام کارهای بزرگ را ندارند

همدان- نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی مدیران انگیزه و توان لازم برای انجام کارهای بزرگ را ندارند در شرایطی که استان نیازمند شتاب گرفتن روند توسعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و رسانه اظهار کرد: جامعه زمانی پویا و زنده خواهد بود که به حوزه خبر و رسانه توجه جدی داشته باشد و خبرنگاران بتوانند آزادانه و مسئولانه مسائل و مشکلات جامعه را بیان کنند.

وی افزود: خبرنگاران در جریان جنگ تحمیلی رمضان نیز نقش بی‌بدیلی ایفا کردند و در کنار مردم، مسئولان، نظام و کشور ایستادند و اجازه ندادند دشمن با انتشار اخبار دروغ و عملیات روانی میان مردم اختلاف و تفرقه ایجاد کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصحاب رسانه در این شرایط به‌خوبی وظیفه خود را انجام دادند و با اطلاع‌رسانی درست به افزایش آگاهی عمومی، امیدآفرینی و حفظ انسجام جامعه کمک کردند که این اقدام ارزشمند جای قدردانی دارد.

صوفی افزود: امیدواریم در زمان مناسب، نظام و مجموعه‌های مسئول نیز به بهترین شکل از تلاش‌های خبرنگاران و اصحاب رسانه در جریان این جنگ قدردانی کنند و روند اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و امیدآفرین همچنان استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به فعالیت‌های خود در دوره نمایندگی مجلس گفت: در طول دوره نمایندگی علاوه بر انجام وظایف قانونی در حوزه قانون‌گذاری و نظارت، پیگیری مسائل کشور، استان همدان و حوزه انتخابیه همدان و فامنین نیز همواره مورد توجه بوده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت شتاب گرفتن روند توسعه استان گفت: اگر می‌خواهیم همدان توسعه‌یافته داشته باشیم باید برای آن کار و تلاش کنیم و از همه ظرفیت‌های موجود بهره بگیریم.

صوفی افزود: در این مسیر رسانه‌ها نقش مهمی دارند و خبرنگاران باید با مطالبه‌گری مستمر مسئولان را نسبت به ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و همچنین مشکلات موجود حساس کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همدان در حوزه گردشگری اظهار کرد: اگر قرار است استان همدان در گردشگری موفق باشد باید تلاش بیشتری انجام دهیم و از رسانه‌ها نیز انتظار می‌رود در این حوزه مطالبه‌گری کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: رهاورد اصلی توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال است و پرسش این است که آیا همدان با وجود بیش از یک هزار و ۸۰۰ جاذبه گردشگری توانسته به اهداف اقتصادی مورد انتظار خود در این بخش دست پیدا کند؟

صوفی گردشگری را موتور محرکه توسعه اقتصادی استان دانست و افزود: باید روی این حوزه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد تا ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی همدان به ثروت و اشتغال تبدیل شود.

وی یکی از نیازهای مهم استان را فعال شدن فرودگاه همدان عنوان کرد و گفت: به دلیل مشکلات اقتصادی فرودگاه همدان هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در جابه‌جایی مسافر و توسعه گردشگری و اقتصادی استان پیدا کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: برای رونق گردشگری، سرمایه‌گذاری و جذب مسافر دسترسی مناسب حمل‌ونقلی اهمیت زیادی دارد و فعال شدن پروازهای فرودگاه همدان باید با جدیت دنبال شود.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اقامتی استان گفت: در حوزه هتل‌داری نیز باید حضور و سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم چراکه افزایش شمار گردشگران بدون توسعه ظرفیت اقامتی و خدمات گردشگری امکان‌پذیر نیست.

صوفی همچنین از پیگیری اجرای قطار برقی همدان خبر داد و اظهار کرد: طرح قطار برقی همدان تهران در حال پیگیری است و امیدواریم در آینده نزدیک عملیاتی شود.

وی اجرای قطار برقی را کاری سنگین و مهم دانست و گفت: با بهره‌برداری از این طرح زمان سفر ریلی همدان به تهران به حدود ۲ ساعت کاهش خواهد یافت که می‌تواند تاثیر مهمی در توسعه اقتصادی، گردشگری و ارتباطات استان داشته باشد.

مسیر ایستگاه راه‌آهن به همدان چهار بانده می‌شود

وی همچنین از ورود طرح چهاربانده کردن مسیر ایستگاه راه‌آهن به همدان به مرحله عملیاتی خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح پنج هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه اقتصادی ارتباط مستقیمی با توسعه شهری دارد، گفت: هرچه تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد شهرداری‌ها نیز از این روند منتفع می‌شوند و منابع بیشتری برای توسعه و آبادانی شهرها در اختیار خواهند داشت.

صوفی ادامه داد: توسعه اقتصادی باید به گونه‌ای دنبال شود که آثار آن در زندگی مردم دیده شود و افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در نهایت به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و رونق شهرها و روستاهای استان منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت بخش کشاورزی استان همدان گفت: در حوزه کشاورزی باید توسعه صنایع تبدیلی با جدیت بیشتری دنبال شود چراکه بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی استان بدون فرآوری مناسب از چرخه ارزش افزوده خارج می‌شود.

صوفی افزود: سالانه نزدیک به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی در استان تولید می‌شود اما سهم صنایع تبدیلی و فرآوری از این میزان ناچیز است.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی اظهار کرد: باید از فناوری‌های جدید برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، مدیریت مصرف آب و افزایش ارزش افزوده محصولات استفاده کنیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش می‌کنیم صنایع تبدیلی استان را ارتقا دهیم تا محصولات کشاورزی به جای فروش خام، پس از فرآوری و بسته‌بندی به بازارهای داخلی و خارجی عرضه درآمد بیشتری نصیب تولیدکنندگان شود.

صوفی همچنین به ظرفیت‌های معدنی استان همدان اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۲ ماده معدنی در استان شناسایی شده که مجموع ذخایر آنها حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن برآورد می‌شود اما میزان برداشت از این ظرفیت بسیار ناچیز است و بخش قابل توجهی از مواد استخراج‌شده نیز به صورت خام فروخته می‌شود.

وی افزود: این ظرفیت عظیم باید به ایجاد صنایع فرآوری و ارزش افزوده تبدیل شود و نباید اجازه دهیم منابع معدنی استان بدون ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای مردم، به صورت خام از استان خارج شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هدف از توسعه اقتصادی باید افزایش رفاه و درآمد مردم باشد و باید از ظرفیت‌های موجود در استان به گونه‌ای استفاده کنیم که مردم از ثروت و منابع منطقه بهره‌مند شوند.

رسانه‌ها چرایی مشکلات اقتصادی را مطالبه کنند

صوفی با تاکید بر نقش خبرنگاران در پیگیری مسائل اقتصادی گفت: خبرنگاران باید پرسشگر و کنشگر باشند و از مسئولان بپرسند چرا ظرفیت‌هایی مانند فرودگاه همدان، پرواز همدان-مشهد یا قطار پنج‌ستاره با استقبال مورد انتظار مواجه نمی‌شود.

وی افزود: بخشی از این موضوع به شرایط اقتصادی مردم بازمی‌گردد چراکه بسیاری از شهروندان به دلیل مشکلات اقتصادی به دنبال سفرهای ارزان‌تر هستند و زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که تقاضا برای برخی خدمات و سفرهای گران‌تر نیز کاهش یابد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین برای رونق گردشگری و حمل‌ونقل تنها ایجاد زیرساخت کافی نیست و باید شرایط اقتصادی مردم، هزینه سفر و قدرت خرید خانوارها نیز مورد توجه قرار گیرد.

صوفی از پیگیری توسعه صنایع غذایی استان نیز خبر داد و گفت: موافقت طرح توسعه کارخانه شیر همدان برای تولید محصولاتی همچون بستنی و شیرخشک گرفته شده است.

وی افزود: توسعه واحد کارخانه شیر همدان می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید، ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و تقویت زنجیره صنایع غذایی استان کمک کند و باید زمینه اجرای هرچه سریع‌تر این طرح فراهم شود.

مجوز بندر خشک در منطقه اقتصادی جهان آباد صادر شده است

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد گفت: مجوز بندر خشک برای این منطقه صادر شده است و اگر به‌درستی مدیریت و از ظرفیت‌های آن استفاده شود می‌تواند به یکی از موتورهای محرکه توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.

صوفی افزود: منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع، ایجاد اشتغال و گسترش مبادلات تجاری استان نقش مهمی داشته باشد و باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده شود.

وی با تاکید بر ضرورت حضور مدیران توانمند در دستگاه‌های اجرایی استان گفت: از استاندار همدان انتظار داریم از مدیران فعال، پویا، جسور و اهل کار در دستگاه‌های اجرایی استفاده کند.

صوفی خاطرنشان کرد: برخی مدیران انگیزه و توان لازم برای انجام کارهای بزرگ را ندارند و در شرایطی که استان نیازمند شتاب گرفتن روند توسعه است، باید مدیرانی در مجموعه اجرایی حضور داشته باشند که برای حل مشکلات مردم انگیزه، جسارت و توان تصمیم‌گیری داشته باشند.

وی تاکید کرد: توسعه همدان نیازمند همراهی همه بخش‌ها، از دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس گرفته تا بخش خصوصی، مردم و رسانه‌ها است و خبرنگاران می‌توانند با مطالبه‌گری دقیق و پیگیری مستمر، نقش مهمی در به حرکت درآمدن ظرفیت‌های اقتصادی استان ایفا کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: راه‌حل مشکلات کشور، اقتصاد است و باید با فعال کردن موتور محرکه اقتصاد استان زمینه افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم را فراهم کنیم.

صوفی با تاکید بر ضرورت توجه جدی به مسائل اقتصادی افزود: امروز معیشت مردم در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید برای حل مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت خرید خانوارها برنامه‌ریزی و اقدام جدی انجام شود.

وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد، اظهار کرد: اگر بتوانیم موتور محرکه اقتصاد استان را فعال کنیم بسیاری از مشکلات در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال، درآمد، مسکن و معیشت نیز قابل حل خواهد بود.

دهکده ورزشی همدان در ۲۰ هکتار کلنگ‌زنی می‌شود

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مشکلات حوزه ورزش گفت: برای توسعه ورزش باید زیرساخت‌های ورزشی استان را افزایش دهیم و در همین راستا زمینی به مساحت ۲۰ هکتار برای ایجاد دهکده ورزشی همدان در نظر گرفته شده است.

صوفی افزود: تلاش می‌کنیم کلنگ ساخت دهکده ورزشی همدان در ۲۰ هکتار به زمین زده شود تا یکی از نیازهای مهم استان در زمینه توسعه زیرساخت‌های ورزشی برطرف شود.

وی ادامه داد: موضوع ایجاد صندوق مسئولیت اجتماعی نیز در حال پیگیری است تا با همراهی استاندار همدان این صندوق تشکیل شود و منابع آن با عدالت میان رشته‌ها و بخش‌های مختلف ورزش استان توزیع و برای تامین نیازهای مالی ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی هزینه شود.

ورزش همدان با مشکلات اقتصادی مواجه است

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ورزش استان با مشکلات اقتصادی مواجه است، گفت: موضوع ورزش را با جدیت پیگیری می‌کنیم و باید مشکلات مالی و اقتصادی این حوزه برطرف شود.

صوفی افزود: توسعه ورزش تنها به ساخت سالن و زمین ورزشی محدود نمی‌شود و باید برای تامین منابع مالی، حمایت از ورزشکاران، تقویت باشگاه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مناسب نیز برنامه داشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات اصحاب رسانه اظهار کرد: مشکلات خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان را پیگیری می‌کنیم و یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، تشکیل صندوق حمایت از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران همدان است.

صوفی افزود: خبرنگاران در عرصه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی جامعه نقش مهمی دارند و باید برای حمایت از معیشت و فعالیت حرفه‌ای آنها نیز سازوکار مناسبی ایجاد شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه مسکن گفت: وضعیت مسکن در همدان مطلوب نیست و باید برای رفع مشکلات اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه تلاش بیشتری انجام شود که یکی از راهکارها تامین زمین برای مردم است و باید در این زمینه اقدامات جدی‌تری انجام شود.

وی با اشاره به قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: در چارچوب این قانون باید زمینه واگذاری زمین رایگان به واجدان شرایط فراهم شود تا بخشی از مشکلات خانواده‌ها در زمینه تامین مسکن و زمین برطرف شود.

صوفی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان همدان گفت: در حوزه گردشگری باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم و از فرصت‌های ایجادشده برای جذب گردشگر بهره ببریم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: ثبت جهانی هگمتانه به ثمر نشسته است و اکنون باید زمینه جذب گردشگر برای این اثر تاریخی فراهم شود.

وی ادامه داد: صرف ثبت جهانی یک اثر کافی نیست و باید با برنامه‌ریزی مناسب، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، معرفی ظرفیت‌ها و برندسازی، از این فرصت برای رونق اقتصادی استان استفاده کنیم.

محصولات کشاورزی همدان باید برند سازی شوند

صوفی با تاکید بر ضرورت برندسازی محصولات کشاورزی همدان گفت: سیر، کشمش و گردوی همدان ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به برندهای شناخته‌شده دارند و باید در این زمینه بیشتر ورود کنیم.

وی همچنین به ظرفیت صنایع تبدیلی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ظرفیت صنایع تبدیلی همدان حدود پنج هزار تن است که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ظرفیت صنایع تبدیلی استان را به حدود ۱۰۰ هزار تن افزایش دهیم تا بخش بیشتری از محصولات کشاورزی در داخل استان فرآوری شود و ارزش افزوده، اشتغال و درآمد بیشتری ایجاد کند.

وی درباره وضعیت حمل‌ونقل هوایی استان نیز گفت: برای راه‌اندازی ایرلاین همدان، بخش خصوصی تاکنون اعلام آمادگی نکرده است و این موضوع یکی از مسائل مهمی است که باید برای آن راهکار پیدا کنیم.

صوفی افزود: فعال شدن حمل‌ونقل هوایی همدان می‌تواند در توسعه گردشگری و اقتصادی استان اثرگذار باشد و باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به پروژه کنارگذر همدان گفت: ۱۶ سال از آغاز این طرح گذشته و اکنون که پروژه آغاز شده باید برای تکمیل آن تلاش کنیم.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی پروژه کنارگذر همدان تملک اراضی است که باید برطرف شود و تکمیل این طرح به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

همدان به کمربندی نیاز دارد

صوفی با بیان اینکه همدان به کمربندی نیاز دارد، گفت: پیگیر اجرای کمربندی همدان هستم و تلاش می‌کنیم مسیر آن در آن سوی حسن‌آباد و علی‌آباد قرار گیرد، هیچ‌کس مخالف ایجاد کمربندی همدان نیست اما باید میان کارکرد کمربندی و کنارگذر تفاوت قائل شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: کنارگذر در مجموع حدود ۱۰ کیلومتر و با عرض ۱۱ متر اجرا شده است اما آثار اقتصادی کمربندی برای شهر و استان بسیار بیشتر از کنارگذر خواهد بود.

صوفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت معیشتی مردم گفت: مبلغ کالابرگ با نیازهای امروز مردم تناسب ندارد و باید افزایش پیدا کند تا بخشی از مشکلات معیشتی خانوارها برطرف شود.

وی افزود: زمانی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کرده است حمایت‌های معیشتی نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه باشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند تصمیم‌های جدی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری است و باید به گونه‌ای عمل کنیم که در کنار حمایت‌های کوتاه‌مدت زمینه ایجاد درآمد پایدار و اشتغال برای مردم فراهم شود.

صوفی خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادی، گردشگری، کشاورزی، ورزش، حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها باید در کنار یکدیگر دنبال شود تا همدان بتواند از ظرفیت‌های گسترده خود برای ایجاد ثروت، اشتغال و رفاه مردم استفاده کند.

کد مطلب 6917230

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