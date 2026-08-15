ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز توزیع سیب‌زمینی با قیمت تعاونی در روستابازار شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی استان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود و با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مردم، عرضه سیب‌زمینی با قیمت تعاونی را آغاز کرده است.

وی افزود: سیب‌زمینی عرضه‌شده از نوع باکیفیت و درجه یک و محصول کشاورزان استان کرمانشاه است که با هدف حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در روستابازار شهر کرمانشاه عرضه می‌شود.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تصریح کرد: در راستای کنترل نوسانات قیمتی، حمایت از مصرف‌کنندگان و تأمین نیاز خانوارها، سیب‌زمینی تنظیم‌بازاری با قیمت هر کیلوگرم ۶۳ هزار تومان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

صفایی ادامه داد: شهروندان برای تهیه سیب‌زمینی تنظیم‌بازاری می‌توانند به روستابازار شهر کرمانشاه واقع در بلوار کشاورز، جنب مدیریت تعاون روستایی استان مراجعه کنند.

وی با اشاره به نقش شبکه تعاون روستایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی، گفت: عرضه این محصول با قیمت تعاونی در راستای ایجاد تعادل در بازار و فراهم کردن امکان دسترسی مردم به محصولات باکیفیت و قیمت مناسب انجام شده است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر حمایت از مصرف‌کنندگان، زمینه عرضه محصول تولیدکنندگان استان را نیز فراهم می‌کند و شبکه تعاون روستایی تلاش دارد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نقش خود را در تأمین نیاز بازار و کاهش نوسانات قیمتی ایفا کند.

صفایی در پایان تأکید کرد: در صورت تداوم نیاز بازار و استقبال شهروندان، روند توزیع سیب‌زمینی با قیمت تعاونی در روستابازار شهر کرمانشاه ادامه خواهد داشت.