آغاز سال تحصیلی جدید از ۴مهر/ اخراج ۲دانشجو به دلیل توهین به پرچم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران در نشست خبری که صبح امروز به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر، به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، و قدردانی از ایثارگری رزمندگان و تلاش خبرنگاران که سبب شدند روایتها از دشمن عقب نماند، گفت: سالی که گذشت برای همهٔ ملت ایران سخت بود؛ رهبر را از دست دادیم و دو استاد و تعدادی از دانشجویان ما شهید شدند. این سختیها در ادارهٔ دانشگاه نیز اثر گذاشت و برخی برنامهها مختل و بعضی دورهها مجازی شد که برای اساتید و دانشجویان دشوار بود.
وی ادامه داد: امیدواریم سال تحصیلی جدید که از چهارم مهر آغاز می شود، با حضور دانشجویان به روال عادی برگردد.
رئیس دانشگاه تهران با اعلام آمادگی دانشگاه برای همراهی در دوران پساجنگ و ساخت ایران مقتدر، یادآور شد که همهٔ دانشگاهها اعلام آمادگی کرده اند؛ دانشگاه تهران نیز پیش تر موضوع بحران آب را پذیرفت و در کوتاهترین زمان، ۳۲ راهبرد به دولت ارائه کرد.
وی در خصوص امنیت غذایی گفت: مقدمات انجام شده و قرار است کارگروهی در این زمینه تشکیل شود. برخی دانشگاهها نیز در موضوع محیط زیست و انرژی فعالیت می کنند.
رئیس دانشگاه با اشاره به باور دولت پزشکیان به توانمندی دانشگاهها افزود: دانشگاهها در کنار دولت و نظام ایستادهاند تا با بهبود شرایط، در بازسازی کشور نقش تعیین کنندهای داشته باشند.
وی به توسعهٔ پژوهشهای کاربردی اشاره کرد و گفت: استفاده از قانون «جهش تولید دانش بنیان» در دانشگاه تهران به خوبی پیش رفت. در یک سال اخیر نیز خوابگاه مجهزی ساخته شده که به زودی بهره برداری می شود و دانشجویان جدید از اواخر مهر یا اوایل آبان از آن استفاده خواهند کرد.
رئیس دانشگاه تهران از آماده سازی مجموعهٔ بزرگی با زیربنای ۱۲۰ هزار متر مربع خبر داد که شامل برج خوابگاهی، مجموعهٔ رفاهی و سالن اجتماعات است و توسط یک خیر تقبل شده و انشاءالله در هفتهٔ دولت کلنگزنی می شود.
انتخاب واحد از ۷ شهریور
وی دربارهٔ انتخاب واحد گفت: انتخاب واحد از ۷ تا ۱۵ شهریور انجام می شود و برخی درخواست تعویق دارند که در حال بررسی است.
رئیس دانشگاه تهران تأکید کرد: برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی از چهارم مهر است و شروع سال تحصیلی ورودیهای جدید بسته به زمان اعلام نتایجِ سازمان سنجش خواهد بود و پس از اعلام نتایج، آمادهٔ شروع سال تحصیلی هستیم و امیدواریم زیاد به تأخیر نیفتد.
وی با بیان اینکه سال گذشته دوره های تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری برگزار شد و ۶۰ درصد خوابگاهها دایر بود، گفت: برای دورهٔ کارشناسی بنا به شرایط کشور موفق به برگزاری حضوری نشدیم و برای مهرماه نیز تصمیم بستگی به شرایط کشور و نهادهای بالادستی دارد.
رئیس دانشگاه تهران بار دیگر اعلام کرد دانشگاه برای همکاری با دولت در بخشهای اقتصادی، صنعت آب و امنیت غذایی آماده است.
امید در ادامه نشست درباره اجرای طرح جدید تأمین غذای دانشجویان اظهار داشت: یکی از دغدغههای دانشگاه، مدیران دانشگاهی و دانشجویان، اجرای این طرح جدید است. اخیراً در چند جلسهای که با روسای دانشگاهها داشتیم، درباره این طرح که به هر حال مصوبه مجلس است، صحبت شد.
وی افزود: این طرح در راستای سیاستهای کلان دولت تنظیم شده است؛ به این معنا که یارانههایی که دولت به مردم پرداخت میکند، در آخر زنجیره منتقل شود و مستقیماً در اختیار مردم قرار گیرد. در این طرح نیز موضوع همین است و قرار است اعتبار در کیف پولی که در اختیار دانشجویان قرار دارد شارژ شود و دانشجو مستقیماً این مبلغ را به رستورانهای طرف قرارداد پرداخت کند.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: در مرحله اول، رستورانهای فعلی دانشگاهی در این طرح قرار میگیرند و قرار است رستورانهای دیگری نیز به این مجموعه اضافه شوند. به این ترتیب، چرخه پرداخت اعتبار از دانشگاه به شرکتهای طرف قرارداد حذف میشود و اعتبار مستقیماً از کیف پول دانشجو به تأمینکننده پرداخت خواهد شد.
امید گفت: این طرح در زمانی آغاز شد که عملاً دانشگاهها فعالیت عادی نداشتند و امکان اینکه بتوان آن را به صورت آزمایشی در دانشگاهها اجرا کرد، وجود نداشت. البته دوستان ما در سازمان امور دانشجویان در چند دانشگاه به صورت محدود این طرح را آزمایش کردند و برخی مشکلات آن را نیز برطرف کردند، اما همچنان نگرانیهایی وجود دارد.
وی افزود: تلاش ما این است که این طرح در همه دانشگاهها به بهترین شکل ممکن اجرا شود. برخی نگرانیها نیز از سوی دانشجویان مطرح شده است. نگرانیای که به بنده منتقل شده و در صحبتهایی که با برخی عزیزان و همچنین از طریق شوراهای صنفی دانشجویان مطرح شده، این است که اعتباری که برای دانشجویان پیشبینی میشود، ممکن است با نرخ تورمی که در کشور اتفاق میافتد، همخوانی نداشته باشد.
رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: در این زمینه دولت ضمانت کرده است که دانشجو در ابتدای هر نیمسال، مبلغی را که توسط صندوق رفاه دانشجویان تعیین شده است، پرداخت کند و هرچقدر قیمتها افزایش پیدا کند، افزایش هزینه از سوی دولت تأمین خواهد شد. بنابراین نگرانی از اینکه ممکن است تأمین اعتبار متناسب با افزایش قیمتها در بازار نباشد، وجود ندارد و این موضوع در حال بررسی است.
امید ادامه داد: جلسات متعددی با نمایندگان شورای صنفی دانشگاههای کشور برگزار شده و ایرادات و نگرانیهای آنها دریافت شده است و برای رفع این ایرادات نیز تلاش میکنیم. با همکاران سازمان برنامه و بودجه نیز در این زمینه مذاکراتی انجام شده است.
وی تأکید کرد: موضوع تأمین اعتبار و تضمین آن از سوی دولت مشخص شده است و نوسانات قیمتی نباید به دانشجو منتقل شود. این موضوع برای ما بدیهی است و در مرحله نخست نیز طرح از رستورانهای داخل دانشگاه آغاز خواهد شد. رئیس دانشگاه تهران گفت: دانشگاهها در این طرح ناظر هستند و در قراردادی که میان صندوق رفاه دانشجویان و پیمانکار منعقد خواهد شد، نظارت دانشگاه بر حسن اجرای توافق خواهد بود.
امید افزود: دانشجو به اندازهای که هر سال تعیین میشود و طبیعتاً مبلغی که نسبت به سال قبل تغییر میکند، همان عدد را پرداخت خواهد کرد و هر تغییری که در قیمتهای بازار اتفاق بیفتد، برای دانشجو تفاوتی نخواهد داشت. این چیزی است که به ما ابلاغ شده و میتوانم از این بابت اطمینان بدهم که این نگرانی برطرف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه نیز اگر این اطمینان را نداشته باشد، در اجرای طرح اقدام نخواهد کرد. البته همانطور که شما هم اشاره کردید، دانشگاه مجری است و تصمیمگیری درباره این طرح از سوی دولت انجام شده است. متولی اجرای آن سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان هستند و تعیینکننده منابع نیز سازمان برنامه و بودجه است و این موضوع با ضمانت دولت انجام خواهد شد.
دانشگاه تهران برای اسکان دانشجویان جدید مشکلی ندارد
حسین امید درباره وضعیت خوابگاههای دانشگاه تهران اظهار داشت: دانشگاهها همیشه در فصل تابستان برای بازسازی، نظافت و سمپاشی خوابگاهها از این فرصت استفاده میکنند، اما ما دو سال است که این فرصت را نداریم. سال گذشته به دلیل وقوع جنگ، دانشجویان بلافاصله دانشگاه را ترک کردند و اتاقها نیز بهموقع تخلیه و آماده نشدند و بنابراین امکان انجام این اقدامات را نداشتیم.
وی افزود: امسال نیز شرایط به همین شکل بود. اکنون اعلام کردهاند که امکان انجام بازسازیهای مختصر وجود دارد و ما نیز از این فرصت استفاده میکنیم، اما به هر حال تعداد خوابگاههای ما نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و کاهش نداشته است.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: ضمن اینکه در سال تحصیلی جدید ظرفیت پذیرش دانشگاه نیز مقداری کاهش پیدا کرده و تعداد زیادی از دانشجویان نیز دانشآموخته شدهاند. از طرف دیگر، خوابگاه جدیدی که درباره آن توضیح دادم، آماده بهرهبرداری و آمادهسازی شده است و برای مهرماه و پذیرش دانشجویان مشکلی نداریم.
امید گفت: دانشجویان جدید نیز از اواسط آبانماه به جمع ما میپیوندند و از آن زمان نیز مشکلی از نظر تأمین ظرفیت خوابگاهی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به مشکلات موجود در برخی خوابگاهها اظهار داشت: البته مشکلی که اعلام کردهایم این است که همانطور که خودتان حتماً در جریان وضعیت دانشگاهها هستید، ما در برخی خوابگاهها به دلیل کمبود ظرفیت، ظرفیت اتاقها را افزایش دادهایم؛ یعنی اتاقی که باید برای تعداد مشخصی از دانشجویان باشد، با توجه به شرایط موجود با تعداد بیشتری مورد استفاده قرار گرفته است. فکر میکنم بتوانیم این مشکل را تا پایان سال اول برطرف کنیم.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه درباره موضوع مالیاتی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای اجرای پروژههای دانشگاهی گفت: در موضوع مالیات، سالها در دستگاهها ابهام وجود داشت و از طرف دیگر مشکل جنگ نیز پیش آمد. مشکل دیگری که وجود داشت، عدم اطمینان از اجرای این قانون بود.
امید افزود: وزیر اقتصاد، معاون علمی و وزیر بهداشت این موضوع را امضا کردند و این فرایند به تصویب رسید و امسال از این جهت شرایط بهتر است.
وی ادامه داد: انشاءالله بهزودی اولین پروژه ما که بیش از دو هزار میلیارد تومان ارزش دارد، شروع خواهد شد. این پروژه با تأخیر مواجه شد، اما امیدواریم تا پایان این هفته وارد مرحله مذاکره شود.
رئیس دانشگاه تهران درباره برنامههای دانشگاه برای تأمین منابع و سرمایهگذاری نیز اظهار داشت: هدفگذاری ما این است که پارک فناوری دانشگاه تهران حداقل هزار میلیارد تومان، معاونت پژوهشی نیز از طریق مؤسسات پژوهشی حداقل هزار میلیارد تومان و سازمان سرمایهگذاری نیز در این زمینه نقش داشته باشد و بتوانیم از ظرفیتهای مختلف برای توسعه پروژههای دانشگاه استفاده کنیم.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به برنامه این دانشگاه برای حرکت بیشتر به سمت نیازهای کشور گفت: دانشگاه تهران در حال بررسی رشتههایی است که در سالهای اخیر متقاضی کمتری داشتهاند و در کنار آن، آمادگی دارد رشتهها و برنامههای آموزشی جدیدی متناسب با نیازهای کشور طراحی و اجرا کند.
وی درباره برنامه دانشگاه تهران برای ایجاد رشتههای جدید متناسب با نیازهای کشور و همچنین مسئولیتهای جدید این دانشگاه در حوزههایی مانند امنیت غذایی اظهار داشت: ما از دولت استقبال میکنیم و در دانشگاه تهران نیز عمیقاً به این موضوع باور داریم که دانشگاه میتواند در حل مسائل کشور نقشآفرینی کند.
وی افزود: اخیراً کاری که در دانشگاه تهران انجام شده، این است که دانشگاه اعلام کرده فراخوان ویژهای برای جذب نیرو و اعضای هیأت علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داریم. در رشتهها و موضوعات متعددی این فراخوان را اعلام کردهایم که در اینجا نمیتوانم همه آنها را نام ببرم.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: در این زمینهها و موضوعات، بارها به دولت اعلام کردهایم که موضوعات مورد علاقه و همچنین موضوعاتی که مبتلابه کشور هستند، از سوی دستگاهها اعلام شوند تا دانشگاه بتواند متناسب با آنها برنامهریزی کند.
امید گفت: خود ما نیز در دانشگاه ارزیابی را شروع کردهایم. رشتههایی داریم که در سالهای اخیر متقاضی کمتری داشتهاند و در حال بررسی آنها هستیم.
وی افزود: همچنین طرحی را اخیراً آماده کردهایم و به دولت ارائه دادهایم و امیدواریم در این زمینه نیز بتوانیم اقدامات لازم را انجام دهیم.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه درباره مسئولیت جدید دانشگاه در حوزه امنیت غذایی اظهار داشت: محوریت برنامه امنیت غذایی کشور را نیز پیشبینی کردهایم؛ موضوعی که قاعدتاً باید ذیل امنیت ملی تعریف شود. در بسیاری از کشورهای دنیا، امنیت غذایی ذیل امنیت ملی تعریف میشود.
امید ادامه داد: ما آمادگی خود را با مشارکت دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و دانشگاهها و به صورت گسترده در سطح کشور به دولت اعلام کردهایم.
وی توضیح داد: پیشنهاد ما این است که این موضوع بسته به حوزههای آبریز کشور دنبال شود. البته این تقسیمبندی را تطبیق داده بودیم و برای اینکه تعداد شوراها خیلی زیاد نشود، نمیتوانستیم به صورت استانی تصمیمگیری کنیم.
رئیس دانشگاه تهران افزود: بر همین اساس پیشبینی کردهایم که ۱۲ شورا در ۱۲ حوزه آبریز کشور شکل بگیرد و این شوراها با محوریت دانشگاه فعالیت کنند.
امید گفت: در موضوع امنیت غذایی کشور، منتظر موافقت وزارت علوم و ابلاغ آن هستیم و آمادگی خود را نیز اعلام کردهایم.
وی تأکید کرد: قرار است این مناطق با محوریت دانشگاهها و با حضور همه دستگاههای دولتی و بخش خصوصی در موضوع تولید و به طور کلی در موضوع امنیت غذایی فعالیت کنند و دانشگاه تهران آمادگی دارد در این زمینه نقش خود را ایفا کند.
امید درباره پرونده دانشجویانی که در اعتراضات دیماه حضور داشتند، اظهار داشت: با وجود محدودیتهایی که وجود داشت، بخشی از ناهنجاریها نیز همزمان با ناهنجاریهایی که در سطح کشور اتفاق افتاده بود، در دانشگاه رخ داد.
وی افزود: دانشجویانی اعتراض داشتند، برای آنها جلسه گذاشته شد و با آنها بحث و گفتوگو کردیم و به هر حال با توضیحات و صحبتهای مدیران، موضوع را پیش بردیم. امیدواریم امسال نیز به همین شکل پیش برود.
۲ نفر به دلیل توهین به پرچم اخراج شدند
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: اما درباره کسانی که در سطح دانشگاه مرتکب رفتارهای بسیار زشت و هنجارشکنانه شدند و بر اساس گزارشها به پرچم مقدس جمهوری اسلامی اهانت کردند، مدتها قبل برخورد صورت گرفت و حکم نیز صادر شد، و دو نفر اخراج شدند. البته این افراد در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارند. اما در هر صورت حکم اخراج برای آنها صادر شد.
امید گفت: افرادی که هنجارشکنی کرده بودند و به هر حال اقداماتی انجام داده بودند که به دانشگاه آسیب زده یا به مقدسات توهین کرده بودند، دانشگاه مسئولیت دارد و باید به این موارد رسیدگی کند.
وی افزود: دستگاههای امنیتی به دانشگاه اعتماد کردند و رسیدگی به این موضوعات را به خود دانشگاه سپردند. دانشجو نیز حق دارد که بیاید و از خودش دفاع کند. اگر اشتباهی صورت گرفته باشد، اگر گزارش خطایی وجود داشته باشد یا اگر سوءتفاهمی شکل گرفته باشد، باید برطرف شود.
رئیس دانشگاه تهران اظهار داشت: این مرحله مقداری رفت و برگشتی است و قاعدتاً دانشگاه با دقت کامل به موضوع رسیدگی خواهد کرد، به گونهای که نه حقی از نظام و مردم ضایع شود و نه حقوق دانشجویان نادیده گرفته شود.
امید در پایان تأکید کرد: امیدواریم تصمیم عادلانهای گرفته باشیم.
هدفگذاری کردهایم رتبه دانشگاه را به زیر ۳۰۰ برسانیم
حسین امید درباره افت رتبه دانشگاه تهران در رتبهبندیهای بینالمللی اظهار داشت: دانشگاههای کشور در یکی از رتبهبندیهای بسیار معتبر جهانی در محدوده ۵۰۰ دانشگاه برتر قرار داشتند که دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این محدوده حضور داشتند.
وی افزود: عوامل متعددی در این موضوع مؤثر است؛ بخشی از این عوامل به موضوعاتی مربوط میشود که پیش از جنگ اتفاق افتاده بود، از جمله مسائل مالی و محدودیتهایی که دانشگاهها داشتند.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: برای مثال، پیش از این سالانه نزدیک به ۱۰۰ نفر از استادان دانشگاه تهران در فرصتهای مطالعاتی شرکت میکردند و بیش از ۳۰۰ نفر نیز در کنگرهها و کنفرانسهای علمی حضور مییافتند، اما این تعداد اکنون به کمتر از ۱۰ نفر رسیده است.
امید گفت: هزینههای این فعالیتها بسیار سنگین است و دانشگاه توان پاسخگویی به این هزینهها را ندارد. از طرف دیگر، محدودیتهای ناشی از تحریمها و اعمال نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین محدودیتهایی که در دانشگاهها و مؤسسات بینالمللی فعال در این حوزه وجود دارد، دست به دست هم داده و بر وضعیت دانشگاههای کشور تأثیر گذاشته است.
وی افزود: با این حال، امسال تعداد ظرفیت اعزام استادان برای فرصتهای مطالعاتی، فعالیتهای پژوهشی و شرکت در کنفرانسها در دانشگاه تهران افزایش پیدا کرده است.
رئیس دانشگاه تهران یکی دیگر از شاخصهای مهم در رتبهبندیهای بینالمللی را پذیرش دانشجویان خارجی عنوان کرد و گفت: سال گذشته تعداد دانشجویان خارجی افزایش پیدا کرد و مراودات بینالمللی نیز توسعه یافت.
امید ادامه داد: خوشبختانه در کمتر از دو ماه، حوزه علوم پزشکی نیز میزان اعتبار موجود پژوهشی خود را افزایش داده است و این موضوع میتواند به بهبود وضعیت فعالیتهای علمی کمک کند.
وی همچنین به موضوع مسئولیت اجتماعی دانشگاهها اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از بخشهایی که هم در دانشگاه وجود دارد و هم به عنوان مسئولیت اجتماعی مطرح است، مشارکت دانشگاهها در کمک به کشور و انجام مسئولیت اجتماعی است. رئیس دانشگاه تهران افزود: انجام مسئولیت اجتماعی در همه دنیا اکنون به عنوان یک امتیاز تلقی میشود و در سطحبندیها و رتبهبندیهای دانشگاهی نیز مورد توجه قرار میگیرد. با توجه به کارهایی که دانشگاه تهران در این مدت انجام داده است، امیدواریم این اقدامات نیز در ارتقای جایگاه دانشگاه مؤثر باشد.
امید گفت: البته به دلیل اینکه برای مدت طولانی ارتباطات محدود بود، ممکن است در سال اول شاهد این اتفاق نباشیم، اما برای سه سال، یعنی سالی که در آن قرار داریم و دو سال بعد، هدفگذاری کردهایم که جایگاه دانشگاه تهران را به زیر ۳۰۰ دانشگاه برسانیم.
وی تأکید کرد: اگر همین روندی که امسال تأمین شد ادامه پیدا کند، این هدف قابل دستیابی است.
توسعه پردیسهای بینالمللی و جذب دانشجوی خارجی
رئیس دانشگاه تهران در ادامه درباره فعالیت شعب و پردیسهای خارج از کشور اظهار داشت: دانشگاه تهران تعدادی شعبه در نقاط خارج از کشور داشت که برای اینکه بتواند کنترل بیشتری داشته باشد، لیت برخی از آنها محدود شده بود.
امید افزود: در شعبههای خارج از کشور نیز شورایی تشکیل شده است و خوشبختانه اخیراً، فکر میکنم کمتر از دو هفته پیش، مجوز رسمی پردیس بینالمللی صادر شد و برای سال تحصیلی جدید نیز در آنجا دانشجو خواهیم گرفت.
وی درباره پذیرش دانشجویان خارجی در داخل کشور نیز گفت: ما در زمینه پذیرش دانشجویان خارجی نیز در حال توسعه هستیم، اما با یک شرط؛ پذیرش دانشجویان در سطح دانشگاه باید با توجه به استانداردهای مورد نظر دانشگاه انجام شود. رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: در گذشته برخی از دانشجویان خارجی که پذیرفته میشدند، زبان فارسی را به اندازه کافی نمیدانستند و این موضوع برای آنها مشکل ایجاد میکرد. اکنون تا حدودی این مشکل را حل کردهایم.
امید افزود: حتی برای بخشی از دانشجویان خارجی که متقاضی هستند، کلاسهای آموزش زبان فارسی برگزار میشود تا این مشکل برطرف شود. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، با توجه به مجوزی که صادر شده، برگزاری کلاسهای دوزبانه در داخل کشور نیز در دستور کار دانشگاه تهران قرار گرفته است.
حسین امید درباره وضعیت معیشتی کارکنان دانشگاه تهران و دانشگاهها اظهار داشت: دانشگاهها نیازمند تصمیم ویژه دولت در این زمینه هستند. همانطور که در پاسخ به سؤال قبلی توضیح دادم، یکی از عوامل کاهش جایگاه دانشگاهها، مسائل مالی است و متأسفانه هزینهها افزایش پیدا کرده و دانشگاهها با مشکلاتی مواجه شدهاند.
وی افزود: البته ما در چهار ماه گذشته این افزایش را پرداخت کردهایم، اما همچنان با یک مشکل قانونی، یا بهتر است بگویم برداشتهای متفاوت از قانون، مواجه هستیم.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: در یکی دو هفته اخیر، مجدداً جلساتی از سوی وزیران محترم علوم و بهداشت با سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و دیگر دستاندرکاران در حال برگزاری است.
امید گفت: در جلسهای هم که بنده به اتفاق همکاران داشتیم، موضوع مقداری جدیتر بررسی شد و امیدوارم تا پایان این ماه این مسئله حل شود.
وی افزود: ما اکنون سه چهار ماه است که پرداختها با تأخیر مواجه میشود. در ماه گذشته، به جای اینکه پرداختها در زمان معمول انجام شود، در برخی دانشگاهها پرداخت حقوق به دهم ماه بعد موکول شد.
رئیس دانشگاه تهران ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با پیگیریهایی که انجام میشود، این نگرانی برطرف شود.
امید تأکید کرد: این موضوع در مورد کارکنان دانشگاهها نیز وجود دارد. دانشگاه تهران با استفاده از ظرفیتهای خود و منابع داخلی، بخشی از این مشکل را جبران کرده است، اما به نظر من این مسئله باید بهصورت جدیتر در دولت مورد توجه قرار گیرد و ما نیز در حال پیگیری آن هستیم.
وی گفت: ۴۵ هزار دانشجو داریم که ۶۰ درصد آنان در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند و رساله های تحصیلات تکمیلی نیز در جهت رفع مشکلات کشور برنامه ریزی می شود.
رئیس دانشگاه تهران درباره عدمپذیرش دانشجوی شبانه گفت: دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی از گذشته پذیرش دانشجوی شبانه نداشته است، و در مقطع ارشد و دکتری دانشجوی شبانه داشتیمکه از مهر امسال پدیرش دانشجوی شبانه در مقطع ارشد و دکتری نداریم و ظرفیت آن به دانشجویانروزانه اختصاص یافت.
امید افزود: در پردیسهای دانشگاه تهران همچنان پذیرش دانشجوی شبانه خواهیم داشت کاهش ظرفیت نداشتهایم.
چابکسازی ساختار دانشگاه تهران برای تقویت پژوهش و خدمات دانشجویی
امید درباره برنامه دانشگاه تهران برای بهینهسازی و چابکسازی ساختار دانشگاه اظهار داشت: تمام فرایندهای دانشگاه در حال بازنگری است و ساختار دانشگاه نیز در حال بازنگری است. در این فاصله یکساله، بخشی از مدیریتهای دانشگاه که وظایف آنها قابل واگذاری به سایر مدیریتها بود، حذف شدهاند و این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: بدیهی است وقتی ستاد دانشگاه کوچکتر میشود، منابع بیشتری میتواند به بخشهایی منتقل شود که باید در آنجا هزینه شود؛ از جمله گروههای آموزشی، دانشکدهها و فعالیتهای پژوهشی.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: برای ارتقای سطح دانشگاه، اعتبار حوزه پژوهش را حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش دادهایم و این روند نیز ادامه خواهد داشت.
امید گفت: ساختار دانشگاه به سمت چابکسازی، هوشمندسازی و استفاده از فناوریهای جدید در فرایندهای دانشگاه حرکت میکند تا هم کارها دقیقتر و سریعتر انجام شود و هم هزینهها کاهش پیدا کند.
وی افزود: طبیعی است هرچقدر بتوانیم در این حوزه صرفهجویی و منابع بیشتری ایجاد کنیم، این منابع را به بخشهایی که باید منتقل شوند، اختصاص خواهیم داد؛ از جمله آزمایشگاهها، فعالیتهای پژوهشی و البته خدمات رفاهی دانشجویان که آن نیز از وظایف دانشگاه است و باید انجام شود.
افزایش ظرفیت پذیرش پژوهشگران پسادکتری
در ادامه این نشست، امید در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت پذیرش پژوهشگران پسادکتری در دانشگاه تهران اظهار داشت: در کشور ما یک دوره پژوهشی وجود دارد که فارغالتحصیلان دکتری میتوانند با استادی که مورد نظرشان است، در صورت داشتن پروژه، آن را تکمیل کنند یا روی پروژهای که مورد علاقهشان است فعالیت کنند. این ظرفیت همواره در دانشگاه وجود داشته است.
وی افزود: اکنون با توجه به بستهای که دانشگاه برای پذیرش دانشجویان و در واقع پذیرش محققان پسادکتری در نظر گرفته، ظرفیت پذیرش این پژوهشگران افزایش پیدا کرده است.
رئیس دانشگاه تهران گفت: قاعدتاً شرط لازم این است که استاد برای پذیرش پژوهشگر موضوع پژوهشی داشته باشد، منابع مالی آن را نیز خودش یا صنعت تأمین کند و فرد شاخصی که بتواند این پروژه را انجام دهد، در دسترس باشد و متقاضی نیز وجود داشته باشد.
امید تأکید کرد: بنابراین در این شرایط، دانشگاه تهران در سال تحصیلی جدید هیچگونه محدودیتی برای این موضوع ایجاد نخواهد کرد.
اختصاص خوابگاه به دانشجویان سنواتی
وی در پاسخ خبرنگار مهر درباره لغو امکانات خوابگاهی برای هزار دانشجوی سنواتی دانشگاه تهران گفت: این موضوع یک مسئله چندساله است و در همه دانشگاهها وجود دارد. ظرفیت دانشگاه و خوابگاه محدود است و دانشگاه باید در درجه نخست به دانشجویانی که در دوره قانونی تحصیل خود قرار دارند، خدمات ارائه کند.
رئیس دانشگاه تهران افزود: در عین حال، سال گذشته مواردی وجود داشت که استاد دانشجو نبوده، استاد تغییر کرده، دانشجو مواد شیمیایی مورد نیاز خود را پیدا نکرده یا دستگاه مورد نیاز در اختیارش نبوده و به دلایلی که خارج از اختیار دانشجو بوده، فرایند تحصیل او طولانی شده است.
امید ادامه داد: امسال نیز پیشبینی کردهایم که خوابگاههایی را بهطور ویژه به این دانشجویان اختصاص دهیم.
وی گفت: خواهش و انتظار من از دانشجویان این است که این موضوع را درک کنند. طبیعی است اگر دانشگاه به اندازه کافی خوابگاه داشت، این دوستان را نیز اسکان میداد، اما وقتی ظرفیت محدود است، باید اولویتبندی انجام شود.
رئیس دانشگاه تهران افزود: دانشجویی که در نیمسال یازدهم، دوازدهم یا سیزدهم تحصیل میکند، طبیعتاً نمیتواند برای مدت نامحدود از ظرفیت خوابگاه استفاده کند. با این حال، امسال نیز تلاش میکنیم تا حد امکان این شرایط را فراهم کنیم و امیدواریم بتوانیم این امکان را برای آخرین بار در اختیار این دانشجویان قرار دهیم.
آخرین وضعیت کدهای استخدامی اعضای هیأت علمی جدید
امید در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت کدهای استخدامی اعضای هیئت علمی جدید دانشگاه تهران نیز گفت: خوشبختانه در توافقی که بین سازمان امور اداری و استخدامی و دانشگاه انجام شد، مقرر شد کدهایی که از گذشته دریافت شده بود، تعیین تکلیف شود.
وی افزود: برای بخشی از این کدها احکام صادر شده است و سایر موارد نیز در فرایند قرار دارد و امیدواریم این موضوع نیز بهزودی به سرانجام برسد.
امید، رئیس دانشگاه تهران، درباره موضوع حقوق و پرداخت مبتنی بر عملکرد اعضای هیئت علمی اظهار کرد: در دانشگاه تهران معتقدم تنها جایی که بهطور قطع و یقین، عملکرد ضعیف و قوی افراد در حقوق آنها اثر میگذارد، همین موضوع است. برای مثال، فردی که ۳۰ سال در دانشگاه خدمت کرده، ممکن است حقوق متفاوتی با فردی داشته باشد که سه سال سابقه خدمت دارد.
وی افزود: در دانشگاهها به نظر میرسد در سازمان برنامه و بودجه سوءتفاهمی درباره این موضوع پیش آمده بود که با توضیحاتی که ارائه شد، فکر میکنم مسئله در حال عادی شدن است.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: پایه عملکرد استادی که در حوزه علوم انسانی فعالیت میکند، بر اساس میزان فعالیتهای او تعریف میشود؛ اینکه چه میزان تدریس داشته، چند طرح پژوهشی انجام داده، تا چه اندازه توانسته اعتبار پژوهشی از دستگاههای بیرونی جذب کند، چه تعداد مقاله و اثر علمی منتشر کرده و چه تعداد کتاب به چاپ رسانده است.
امید در پاسخ به پرسشی درباره بستههای حمایتی برای دانشجویانی که در جریان آسیبهای اخیر دچار مشکل شدهاند، گفت: دانشجویانی که آسیب دیدهاند، مانند دیگر مردم، در این اتفاقات نقشی نداشتند. برای مثال، ممکن است دانشجوی ما در یکی از شهرستانها حضور داشته و در جریان این حوادث آسیب دیده باشد.
وی درباره برنامه دانشگاه تهران برای توسعه ارتباط با صنعت و جامعه و همچنین استفاده از ظرفیتهای دانشگاه برای تأمین منابع مالی گفت: ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت از دغدغههای همیشگی دانشگاه بوده است.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانشبنیان اظهار کرد: در این ماده به دانشگاهها اجازه داده شده است که سازمان سرمایه دانشگاه را ایجاد کنند. دانشگاه تهران از حدود دو سال پیش در این زمینه پیشقدم شده است.
وی افزود: دانشگاه تهران در گذشته نیز اساسنامه این سازمان را تهیه کرده بود و اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. پیش از این جلسه، قرار بود برای همین موضوع در یکی از کمیسیونهای اقتصادی حضور پیدا کنم؛ زیرا ابهاماتی وجود دارد که امیدواریم برطرف شود.
امید با بیان اینکه تصویب اساسنامه سازمان سرمایه دانشگاه تهران برای این دانشگاه بسیار حیاتی است، گفت: دانشگاه باید بتواند با استفاده از ظرفیتهای خود بخشی از منابع مورد نیازش را تأمین کند. ما به دولت اعلام کردهایم که با توجه به محدودیت منابعی که دولتها همیشه با آن مواجه بودهاند و همچنین نیازهای تحقیقاتی و بینالمللی دانشگاه، آمادگی داریم با ظرفیتهای دانشگاه تهران بخشی از منابع مورد نیاز خودمان را تأمین کنیم.
وی ادامه داد: این منابع میتواند از طریق ارتباط با صنعت، انجام پروژه برای صنایع و دولت و همچنین خرید خدمات دانشگاه از سوی بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی تأمین شود. دستگاههایی که به خدمات دانشگاه نیاز دارند، میتوانند این خدمات را خریداری کنند و دانشگاه نیز منابع حاصل را برای پیشرفت، توسعه و ارتقای خود اختصاص دهد.
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه این طرح در دستور کار دانشگاه قرار دارد، اظهار کرد: خوشبختانه این طرح نیز به خوبی پیش رفته و هماهنگی و تفاهم خوبی با سازمان برنامه و بودجه داریم. دولت نیز نسبت به این موضوع مشتاق است و رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور بر آن تأکید دارند و وزیر علوم نیز همراهی میکند.
امید افزود: طرح آماده شده و اکنون شاید در نسخه هفتم یا هشتم قرار دارد و در حال رفتوبرگشت و بررسی است. برخی ابهامات مطرح شده که در حال رفع شدن است.
وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح و تصویب اساسنامه سازمان سرمایه دانشگاه، مشکلات مربوط به کمبود منابع تا حد زیادی برطرف شود و گفت: با اجرای این طرح دیگر نباید بهانهای برای مشکلاتی که امروز به دلیل کمبود منابع مطرح میکنیم، وجود داشته باشد.
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نیازمند اجازه قانونی و ایجاد چارچوبهای مشخص است که این موضوع در حال نهایی شدن است. امیدوارم بتوانیم ردپای این طرح را در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ که در سال ۱۴۰۵ به مجلس ارائه میشود، بیاوریم و آنجا این آمادگی دانشگاه تهران را نشان دهیم.
امید درباره افزایش طرحهای کاربردی دانشگاه تهران نیز گفت: این آمادگی همچنان در دانشگاه تهران وجود دارد و خوشبختانه تعداد طرحهای کاربردی دانشگاه تهران در یک سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. حجم این طرحها نیز افزایش یافته و موارد زیادی در حال اجراست.
وی افزود: این طرحها هزینههای خودشان را تأمین میکنند و دولت نیز باید نیازهای خود را از این طریق برطرف کند. این موضوع کمک زیادی به دانشگاه میکند، اما مهمتر از آن به کشور کمک خواهد کرد و ما از این روند رضایت داریم.
ایمنی آزمایشگاهها
رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات این دانشگاه برای ایمنسازی آزمایشگاهها و وضعیت کپسولهای هیدروژن گفت: یک دانشجوی ما در اتفاقی که افتاد جان خود را از دست داد و همچنین استادان دانشگاه در جریان این اتفاقات آسیب دیدند. نخستین کاری که دانشگاه پس از آن انجام داد، توقف فعالیت تمام آزمایشگاهها برای ارزیابی وضعیت ایمنی آنها بود.
کاهش پذیرش در مقطع کارشناسی
وی در پاسخ به این سئوال که ایا ظرفیت پذیرش دانشجویان در سال تحصیلی کاهش خواهد داشت یا خیر ادامه داد: بر اساس ضوابط موجود، تعداد پذیرش دانشجو را با توجه به امکانات رفاهی دانشجویان تنظیم کردهایم. محدودیت اصلی ما در این زمینه خوابگاه بوده است و با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاهی، تعداد پذیرش را بر مبنای امکانات موجود تنظیم کردیم.
رئیس دانشگاه تهران گفت: در نتیجه این موضوع، ظرفیت پذیرش تا حدودی کاهش پیدا کرده و این کاهش شاید چیزی حدود هفت، هشت تا ۱۰ درصد باشد.
رئیس دانشگاه تهران، در پاسخ به پرسشی درباره پایاننامههای تقاضامحور و هدفگذاری برنامه هفتم توسعه برای سال ۱۴۰۷ اظهار کرد: وقتی دانشگاه قرار است بر اساس تقاضا پروژه یا پایاننامهای را انتخاب کند، باید این تقاضا از سوی دولت، بخش خصوصی، شرکتها یا دستگاههای دولتی مطرح شود.
وی افزود: استاد دانشگاه آمادگی خود را اعلام میکند و دستگاهی که به یک موضوع نیاز دارد نیز باید به دانشگاه اعلام کند که در آن زمینه متقاضی انجام کار پژوهشی است. در دانشگاه تهران ارتباطهایی در این زمینه وجود دارد، اما تعداد دستگاههایی که این کار را انجام میدهند زیاد نیست و در سامانه مربوط نیز میزان تقاضا بالا نیست.
رئیس دانشگاه تهران تأکید کرد: دلیل این موضوع، نبود آمادگی در دانشگاه یا استقبال نکردن استادان، پژوهشگران و دانشجویان نیست؛ بلکه اعلام تقاضا از سوی دستگاهها متأسفانه به دلایلی که اکنون نمیخواهم وارد جزئیات آن شوم، بهدرستی اتفاق نمیافتد.
امید ادامه داد: وقتی اقتصاد رقابتی نباشد و یک دستگاه، شرکت یا مجموعه اقتصادی نیاز جدی به تحقیق و توسعه نداشته باشد، طبیعتاً استقبال چندانی از این موضوع نمیکند که دانشگاه برای آن مسئلهای را حل کند.
وی گفت: در جاهایی که دولت یا دستگاههای اجرایی نیاز مشخصی دارند، این ارتباط در حال شکلگیری است. برای مثال، در حوزه توسعه هوش مصنوعی، بانکها علاقه زیادی نشان دادهاند؛ زیرا میدانند این فناوری میتواند برای آنها سودآور باشد.
رئیس دانشگاه تهران افزود: اکنون دانشگاه تهران قرارداد بزرگی با یکی از بانکها دارد و در حوزه دستیار هوش مصنوعی نیز آمادگی داریم برای دستگاههای مختلف کار کنیم. البته برخی پروژهها سرعت بالایی ندارند، اما امیدواریم روند پیشرفت آنها بهتر شود.
امید با تأکید بر آمادگی استادان و دانشجویان دانشگاه تهران برای انجام پژوهشهای تقاضامحور گفت: دانشمندان و استادان ما هم توان انجام این کار را دارند و هم اشتیاق آن را دارند. دانشجویان نیز میتوانند پروژه و رساله خود را بر مبنای یک نیاز واقعی و تقاضای واقعی تنظیم کنند.
وی اضافه کرد: این تقاضا میتواند از طریق سامانه «نان» یا هر مسیر دیگری به صورت رسمی به دانشگاه اعلام شود و ما از این موضوع استقبال میکنیم.
درآمدهای پژوهشی بیش از ۵۰ درصد درآمدهای دانشگاه را تشکیل میدهد
رئیس دانشگاه تهران درباره درآمدهای حاصل از تحقیقات کاربردی دانشگاه نیز اظهار کرد: درآمدهای تحقیقات کاربردی دانشگاه افزایش قابل ملاحظهای داشته و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
امید گفت: درآمدهای پژوهشی دانشگاه، اگر بخواهیم نسبت آن را با درآمدهای دانشگاه بیان کنیم، بیش از ۵۰ درصد درآمدهای دانشگاه را تشکیل میدهد. این رقم قابل ملاحظهای است.
وی افزود: البته اگر این رقم را نسبت به کل منابع دانشگاه در نظر بگیریم، سهم آن احتمالاً کمتر از ۱۵ درصد است. بنابراین باید میان «درآمدهای دانشگاه» و «کل منابع دانشگاه» تفاوت قائل شد.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: بخش کوچکی از درآمدهای پژوهشی به عنوان بالاسری در اختیار دانشگاه قرار میگیرد و بخش عمده آن، یعنی بیش از ۸۰ درصد، برای اجرای خود پروژه هزینه میشود و در اختیار مدیر پروژه قرار دارد.
امید خاطرنشان کرد: میزان بالاسری در طرحهای مختلف متفاوت است و در این زمینه تفاوتهای قابل توجهی وجود دارد.
توسعه همکاریهای مشترک و فناوریهای نوظهور
وی همچنین درباره اعلام آمادگی دانشگاه تهران برای اجرای کارهای مشترک با سایر مجموعهها گفت: در این زمینه تفاهمنامهای آماده کردهایم که رفتوبرگشتهایی داشته است. برخی نکاتی که مورد نظر ما بود، در آن اعمال شده و انشاءالله برای نهایی کردن موضوع خدمت مسئولان مربوط خواهم رسید و آمادگی دانشگاه را اعلام خواهیم کرد.
رئیس دانشگاه تهران درباره اقدامات این دانشگاه در حوزه فناوریهای نوظهور نیز گفت: قانون جهش تولید دانشبنیان ظرفیت بسیار خوبی برای دانشگاهها ایجاد کرده است، اما به دلیل برخی ابهامات و همچنین نگرانیهایی که دستگاهها و شرکتهای بزرگ درباره هزینهکرد در این حوزه دارند، میزان سرمایهگذاری در این زمینه در سال گذشته در کل کشور بسیار پایین بود.
امید افزود: برای سال جاری در دانشگاه تهران هدفگذاری مشخصی انجام دادهایم و فکر میکنم این هدف محقق خواهد شد. اگر نخستین قرارداد این هفته اتفاق بیفتد، رقم آن به تنهایی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی ادامه داد: دانشگاه تهران در حوزههای مختلف فناوری برنامههایی را در دست اجرا دارد. در حوزه زیستفناوری در حال انجام یک پروژه هستیم و برای ایجاد یک برج فناوری در حوزه دامپزشکی نیز اعلام آمادگی کردهایم.
رئیس دانشگاه تهران گفت: یک برج فناوری در حوزه فولاد پیشبینی کردهایم و در حوزه پتروشیمی نیز برنامههایی داریم. همچنین یک برج فناوری مشترک میان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی در حوزه غذا و دارو پیشبینی شده است. امید افزود: مکان این طرحها آماده است و مقدمات لازم نیز فراهم شده است. در این زمینه با بانکها و برخی شرکتهای بزرگ و مجموعههای ارتباطی کشور نیز در حال مذاکره هستیم و بخشی از مذاکرات همچنان ادامه دارد.
وی درباره حوزههای فناوری نوظهور نیز گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین شورای عالی مربوط، حدود هشت یا ۹ حوزه را به عنوان حوزههای اولویتدار اعلام کردهاند و دانشگاه تهران برای همه این حوزهها اعلام آمادگی کرده است.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به ظرفیت دانشگاه در حوزه هوش مصنوعی اظهار کرد: به طور خاص در حوزه هوش مصنوعی، بیش از ۵۵ عضو متخصص در دانشگاه تهران داریم و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.
امید افزود: یکی از پروژههای دانشگاه با یکی از بانکها نیز در مرحله امضای قرارداد قرار دارد و پس از امضای قرارداد وارد مرحله اجرا خواهد شد.
وی همچنین از برنامه دانشگاه تهران برای جذب اعضای هیئت علمی در حوزه فناوریهای نوظهور خبر داد و گفت: در سال جاری بیش از ۶۰ ظرفیت برای جذب اعضای هیئت علمی جدید در موضوعاتی که اشاره کردم، در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفته است. فراخوان این ظرفیتها نیز اعلام شده و فرآیند جذب در حال انجام است. رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که آمادگی داریم برخی ظرفیتها و فعالیتهای مرتبط با فناوریهای نوظهور را در دانشگاه مستقر کنیم تا ضمن افزایش امنیت، بتوانیم خدمات بیشتری به کشور ارائه کنیم.
حسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش دانشگاهها و فناوری در دفاع از کشور اظهار کرد: کشوری که از روز اول انقلاب تحت تحریم بوده و این تحریمها سالبهسال بدتر شده و بهتر نشده است، توانسته با قویترین ارتش دنیا مقابله کند و در جنگ کم نیاورد.
وی افزود: همین فناوری از دل همین دانشگاهها بیرون آمده است و همه دانشگاههای کشور در این زمینه نقش دارند. این جنگ نشان داد که فناوری تا چه اندازه میتواند در دفاع از کشور مؤثر باشد؛ همانطور که فناوری در پیشرفت کشور، بهبود وضعیت اقتصادی، حفظ نخبگان و تربیت نخبگان نیز نقش دارد.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تأکید بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب بر دانشگاه و توسعه فناوری گفت: این دو بزرگوار در تمام دوران زندگی خود بر دانشگاهها و توسعه فناوری تأکید داشتند. من در زمان جنگ دانشجو بودم و به یاد دارم که امام خمینی(ره) روزهای چهارشنبه سخنرانی داشتند و غیرممکن بود درباره جنگ صحبت کنند و از دفاع، دانشگاه و نقش دانشگاهها نام نبرند.
امید ادامه داد: در دوران رهبری نیز رهبر شهید به معنای واقعی کلمه همواره پشت دانشگاهها و توسعه فناوری ایستادند، اما این تأکید و حمایت، با وجود تکرار و تأکید فراوان، متأسفانه در دولتها به خوبی شکل نگرفت و حمایتها به طور کامل انجام نشد.
وی گفت: جاهایی که حمایت کردند و بخشهای نظامی نیاز داشتند و درخواست کردند، آیا دانشگاه کوتاهی کرد؟ خیر. دانشگاه کار میکرد و حمایت میکرد. حتی در فاصله بین جنگ اول و دوم در سال گذشته نیز همینطور بود. بلافاصله بعد از جنگ، دانشگاهها آمادگی خود را برای ادامه همکاری اعلام کردند و همکاریها ادامه یافت.
رئیس دانشگاه تهران افزود: بسیاری از موارد قابل گفتن نیست، اما همه شاهد بودید و دیدید که چقدر این حوزه ارتقا پیدا کرد. بنابراین یا باید دولت نیازهای دانشگاه را تأمین کند، تقاضاهای خودش را به دانشگاهها ارجاع دهد و از دانشگاه خدمت خریداری کند یا به دانشگاهها اجازه دهد خودشان برای تأمین منابع اقدام کنند.
امید تأکید کرد: ما در هر دو حالت آمادگی داریم و این موضوع را به دولت اعلام کردهایم. چه دولت منابع مورد نیاز دانشگاه را تأمین کند و از ما بخواهد کارهای مورد نیاز کشور را انجام دهیم و چه به ما اختیار بدهد که خودمان برای تأمین منابع اقدام کنیم، آمادگی داریم در حوزههای مختلف مورد نیاز کشور فعالیت کنیم و برای کشور کار انجام دهیم.
برنامه دانشگاه تهران برای مهارتآموزی و اشتغالپذیری دانشجویان
رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به پرسشی درباره توسعه کشور، مشاغل آینده و اینکه آیا سرفصلهای آموزشی و رشتههای دانشگاهی متناسب با مشاغل آینده هستند، گفت: واقعیت این است که یکی از نقاط ضعف همه دانشگاههای کشور، از جمله دانشگاه تهران، آماده نبودن دانشآموختگان دانشگاه برای ورود مستقیم به بازار کار است. این نقصی است که همه ما آن را میپذیریم و میدانیم که وجود دارد.
وی افزود: در دانشگاه تهران، مهارتآموزی را به عنوان یک تکلیف بر عهده پارک فناوری گذاشتهایم و برای دورههای مختلف، به طور مستقیم دورههایی برگزار میشود که به بهبود اشتغالپذیری دانشجویان کمک کند.
امید ادامه داد: نکته دوم این است که با بخش خصوصی نیز مذاکره کردهایم. اخیراً با یکی از سمنهایی که در کشور در این حوزه فعالیت میکند مذاکراتی داشتهایم تا این موضوع را توسعه دهیم. وی گفت: طرح مشترکی در حال توسعه است که بر اساس آن، دانشجوی دانشگاه تهران میتواند در دوران تحصیل خود مدتی را در یکی از این شرکتها حضور داشته باشد و کار مشترک انجام دهد و تجربه حضور در محیط شرکتها را کسب کند.
رئیس دانشگاه تهران افزود: توضیحات مربوط به این طرح و نحوه اجرای آن بعداً از سوی بخش آموزشی ارائه خواهد شد.
امید تأکید کرد: دانشگاه تهران در تمام زمینههایی که میتواند به بهبود مهارتآموزی و افزایش اشتغالپذیری دانشجویان کمک کند، برنامه دارد و امیدواریم این برنامهها در سال جاری با شتاب بیشتری دنبال و اجرا شود.
گشت حجاب در دانشگاه تهران نخواهیم داشت
محمد حسین امید در خصوص حجاب اختیاری در دانشگاه تهران برای سال تحصیلی جدید و حضور گشت حجاب در دانشگاه تهران گفت: ما هیچ وقت در سال گذشته که بنده در خدمت شما بودم، گشت حجاب در دانشگاه نداشتیم .
وی ادامه داد: دانشگاه و همه دانشگاه ها چارچوب هایی دارند که آنه چارچوب ها را اعمال می کنند این موضوع در تمام دنیا وجود دارد ، ولی ممکن است سطوح متفاوتی داشته باشد ولی اینکه دانشگاهی را در نظر بگیرد هیچ چارچوبی برای ورود و خروج و وضعیت حضور افراد نداشته باشد نداریم.
رئیس دانشگاه تهران افزود: دانشگاه تهران نیز همین است آن چارچوب هایی را که قانون تهیه کرده اجرا می شود جلسات متعدد با دانشجویان داشته ایم امیدواریم که این هماهنگی را داشته باشیم در محیط دانشگاه شان منزلت دانشگاه را حفظ کنیم و این چارچوب قانون است ما ازآن تبعیت می کنیم .
وی افزود: در دانشگاه با صحبت مذاکره و گفتگو سعی می کنیم مسائل را پیش ببریم و قطعا چیزی به اسم گشت حجاب در دانشگاه نخواهیم داشت دانشجویان نیز شرایط دانشگاه را درک می کنند و شان دانشگاه تهران را در نظر می گیرند و رفتار و پوشش خود را براساس آن تنظیم می کنند و مشکلی پیش نخواهد آمد.
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