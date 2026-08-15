به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای بسیاری از کسب‌وکارها، انتخاب نام و طراحی لوگو یکی از جذاب‌ترین مراحل راه‌اندازی یک برند است؛ اما داشتن یک نام زیبا یا لوگوی حرفه‌ای به این معنا نیست که فرآیند ثبت آن نیز بدون مشکل انجام خواهد شد.

قبل از ارائه درخواست ثبت علامت تجاری، موضوعاتی مانند مشابهت با علائم قبلی، انتخاب درست کالا و خدمات، مدارک مالک و نحوه تنظیم اظهارنامه اهمیت دارند.

به همین دلیل بهتر است پیش از شروع مراحل و شرایط ثبت برند را بررسی کنید و بعد برای تشکیل پرونده اقدام کنید. راهنمای ثبت فردا نیز فرایند کلی را از استعلام اولیه و آماده‌سازی مدارک تا اظهارنامه، بررسی پرونده و مراحل بعدی تشریح کرده است.

در ادامه ۶ موضوع مهمی را بررسی می‌کنیم که بهتر است قبل از ثبت علامت تجاری درباره آنها تصمیم گرفته شود.

۱. نام برند را فقط از دید بازاریابی انتخاب نکنید

نام مناسب باید برای مشتری جذاب، ساده و قابل به خاطر سپردن باشد، اما در مرحله ثبت موضوع دیگری نیز مطرح می‌شود: آیا علامت موردنظر قابلیت بررسی و ثبت دارد؟

ممکن است کسب‌وکاری برای ماه‌ها روی نام خاصی کار کرده باشد، دامنه اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی آن را راه‌اندازی کرده باشد و حتی بسته‌بندی محصول را طراحی کرده باشد، اما بعداً در مرحله بررسی با علامتی مشابه مواجه شود.

به همین دلیل استعلام پیش از تشکیل پرونده یکی از اقدامات مهم اولیه است. راهنمای فعلی ثبت فردا نیز استعلام و بررسی علائم قبلی را نخستین مرحله فرایند معرفی می‌کند.

بهتر است قبل از سرمایه‌گذاری جدی روی هویت بصری، چند نام جایگزین نیز در نظر گرفته شود.

۲. نام تجاری و نام شرکت را با هم اشتباه نگیرید

ثبت شرکت و ثبت علامت تجاری دو موضوع متفاوت هستند.

ممکن است شرکتی با یک نام حقوقی مشخص تأسیس شود اما محصولات یا خدمات خود را با نام دیگری به بازار عرضه کند.

برعکس، یک شخص حقیقی نیز ممکن است تحت شرایط مربوط به فعالیت خود برای ثبت علامت اقدام کند و لزوماً داشتن شرکت تنها راه ورود به این فرایند نیست. راهنمای ثبت برند ثبت فردا نیز امکان اقدام اشخاص حقیقی را در صورت برخورداری از مدارک و مجوزهای مرتبط توضیح داده است.

بنابراین بهتر است قبل از شروع مشخص کنید:

مالک علامت چه کسی خواهد بود؟

علامت قرار است متعلق به شخص باشد یا شرکت؟

نام حقوقی کسب‌وکار با نامی که مشتری در بازار می‌بیند یکسان است یا متفاوت؟

۳. کالا و خدماتی که برند برای آنها استفاده می‌شود را مشخص کنید

یکی از تصمیم‌های مهم در پرونده علامت تجاری، مشخص کردن حوزه کالا یا خدمات است.

کسب‌وکاری که امروز فقط یک محصول دارد ممکن است در آینده محصولات یا خدمات بیشتری ارائه کند. از طرف دیگر، انتخاب بدون برنامه نیز می‌تواند پرونده را پیچیده‌تر کند.

بنابراین قبل از تشکیل اظهارنامه بهتر است فهرست واقعی کالا و خدمات فعلی و برنامه توسعه برند بررسی شود.

در فرآیند ثبت علامت تجاری، انتخاب طبقات مرتبط با کالا و خدمات یکی از مراحل اصلی تنظیم اظهارنامه است.

۴. از استعلام فقط به‌عنوان یک جست‌وجوی ساده استفاده نکنید

گاهی متقاضی تنها نام دقیق برند خود را جست‌وجو می‌کند و اگر نتیجه مشابهی پیدا نشد، تصور می‌کند ثبت آن قطعی خواهد بود.

اما بررسی اولیه بهتر است محدود به یک جست‌وجوی کاملاً یکسان نباشد.

شباهت نام‌ها، ساختار کلمات و حوزه فعالیت نیز می‌تواند در بررسی اولیه اهمیت داشته باشد. به همین دلیل نتیجه جست‌وجوی ساده را نباید تضمین قطعی پذیرش پرونده تلقی کرد.

هدف از استعلام این است که ریسک‌های آشکار قبل از صرف هزینه و زمان بیشتر شناسایی شوند.

۵. مدارک را متناسب با نوع مالک علامت آماده کنید

پرونده شخص حقیقی و شخص حقوقی الزاماً مدارک یکسانی ندارد.

نوع متقاضی، فعالیت، علامت و مجوزهای مرتبط می‌توانند روی مدارک مورد نیاز اثر بگذارند. در راهنمای ثبت فردا نیز مدارک اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت جداگانه مورد اشاره قرار گرفته و ارائه اطلاعات مالک و علامت بخشی از تکمیل اظهارنامه معرفی شده است.

بهتر است پیش از تشکیل پرونده بررسی شود که:

مالک علامت مشخص است؛

مجوز مرتبط با فعالیت آماده است؛

نمونه علامت نهایی شده است؛

اطلاعات هویتی یا ثبتی مالک کامل است؛

و حوزه کالا و خدمات از قبل تعیین شده است.

۶. بعد از ارسال اظهارنامه هم پرونده را رها نکنید

ارسال درخواست پایان فرایند نیست.

پس از ثبت اظهارنامه، پرونده وارد مرحله بررسی می‌شود و ممکن است نیاز به پیگیری، پاسخ یا تکمیل مراحل بعدی داشته باشد.

همچنین ثبت نهایی علامت دارای فرایندهای قانونی و انتشار آگهی است و نباید صرف ارسال درخواست را به معنی ثبت قطعی برند دانست. صفحه فعلی ثبت فردا نیز مراحل بررسی کارشناسی، انتشار آگهی و صدور گواهی را به‌صورت جداگانه توضیح داده است.

چه زمانی کمک گرفتن از یک مجموعه ثبتی منطقی است؟

اگر پرونده ساده باشد و متقاضی با فرایند آشنا باشد، ممکن است بخشی از امور را شخصاً انجام دهد.

اما زمانی که درباره مشابهت علامت، طبقات، مدارک، مالکیت برند یا نحوه تشکیل پرونده ابهام وجود دارد، یک بررسی اولیه تخصصی می‌تواند قبل از ارسال درخواست مفید باشد.

مؤسسه حقوقی ثبت فردا ثبت برند را در کنار خدمات مالکیت معنوی خود ارائه می‌کند و در معرفی خدماتش بر بررسی اولیه، توضیح مسیر و پیگیری پرونده تأکید دارد.

ثبت علامت تجاری را از چه زمانی جدی بگیریم؟

بهترین زمان برای فکر کردن به ثبت علامت تجاری، زمانی نیست که برند مشهور شده و مشتریان زیادی پیدا کرده است.

وقتی کسب‌وکار قرار است برای نام، هویت بصری، تبلیغات، بسته‌بندی یا توسعه بازار هزینه کند، بهتر است وضعیت علامت نیز زودتر بررسی شود.

این موضوع به‌خصوص برای کسب‌وکارهایی که قصد توسعه چند محصول، راه‌اندازی فروش آنلاین یا حضور گسترده‌تر در بازار دارند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

جمع‌بندی

پیش از ارائه درخواست ثبت برند، شش سؤال را پاسخ دهید:

آیا نام موردنظر به‌درستی بررسی شده است؟

مالک علامت شخص است یا شرکت؟

علامت برای چه کالاها و خدماتی استفاده خواهد شد؟

طبقات مرتبط کدام‌اند؟

مدارک و مجوز فعالیت آماده هستند؟

چه کسی مراحل پرونده را بعد از ارسال پیگیری خواهد کرد؟

پاسخ روشن به این پرسش‌ها باعث می‌شود پرونده از ابتدا هدفمندتر تشکیل شود.

ثبت فردا امکان بررسی اولیه شرایط ثبت علامت و توضیح مسیر اقدام را برای متقاضیان فراهم کرده و راهنمای کامل مراحل ثبت برند نیز در وب‌سایت این مجموعه در دسترس است.

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