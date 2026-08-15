رهاسازی ضایعات مرغ در ورودی سراوان؛ گلایه مردم از بوی نامطبوع

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از شهروندان با انتقاد از رهاسازی ضایعات مرغ در حاشیه مسیر تردد مردم، خواستار ورود جدی دستگاه‌های مسئول برای رفع این معضل و جلوگیری از تکرار آن شدند.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، بخشی از ضایعات حاصل از کشتار و فروش مرغ در محدوده ابتدای بلوار شهید میرمردازهی و تقاطع روستاهای هوشک و جهادآباد رها شده است که در گرمای هوا موجب انتشار بوی نامطبوع در اطراف شده و چهره نامناسبی برای این محدوده ایجاد کرده است.

یکی از مطالبات اصلی اهالی، تعیین تکلیف این پسماندها و جلوگیری از تکرار رهاسازی ضایعات در این منطقه است.

درزاده، یکی از شهروندان سراوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مشخص نیست ضایعات مرغ توسط چه افرادی در این محل تخلیه می‌شود و چرا تاکنون برخورد مؤثری با این وضعیت صورت نگرفته است.

وی افزود: رهاسازی پسماندهای حیوانی در معابر و حاشیه مناطق مسکونی، علاوه بر ایجاد آلودگی بصری و بوی نامطبوع، می‌تواند بهداشت محیط و سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و ضرورت نظارت بیشتر دستگاه‌های مسئول را دوچندان می‌کند.

مطالبه مردم برای پاکسازی و برخورد با متخلفان

مردم منطقه از دستگاه‌های متولی، به‌ویژه مجموعه‌های مرتبط با بهداشت محیط، شهرداری و مدیریت پسماند، انتظار دارند ضمن پاکسازی این محدوده، منشأ تخلیه ضایعات را شناسایی و با عوامل آن برخورد قانونی کنند.

اهالی همچنین خواستار ایجاد سازوکاری مشخص برای جمع‌آوری و دفع اصولی ضایعات مرغ‌فروشی‌ها هستند تا از تکرار چنین صحنه‌هایی در ورودی شهر و مناطق پیرامونی جلوگیری شود.

اکنون انتظار می‌رود مسئولان مربوطه با حضور میدانی و بررسی موضوع، نسبت به رفع این معضل اقدام کنند؛ چراکه حفظ بهداشت عمومی و محیط زیست شهری، مطالبه‌ای عمومی است و تداوم چنین وضعیتی نیازمند رسیدگی فوری است.