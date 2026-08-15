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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

بقائی: سیاست آمریکا در ارتباط با ایران دچار «دروغ-محوری» افراطی است

بقائی: سیاست آمریکا در ارتباط با ایران دچار «دروغ-محوری» افراطی است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سامانه حکمرانی و سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با منطقه و ایران به دلیل «اتکای افراطی بر دروغ» به آن دچار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: این فراز از رمان برادران کاراموزوف نوشته داستایوفسکی به درستی وضعیتی که سامانه حکمرانی و سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با منطقه و ایران به دلیل «اتکای افراطی بر دروغ» به آن دچار شده است را توضیح می‌دهد: «کسی که به خویشتن دروغ می‌گوید و دروغ خود را باور می‌کند، سرانجام به جایی می‌رسد که دیگر حقیقت را، چه در وجود خویش و چه در جهان پیرامونش، از دروغ تشخیص نمی‌دهد؛ و آنگاه هرگونه احترام به خود و دیگران را از دست می‌دهد.»

کد مطلب 6916888
هادی رضایی

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