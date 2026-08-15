تمدید بخشنامه ثبت سفارش واردات بدون انتقال ارز ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران پیرو بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که اعتبار بخشنامه ثبت سفارش واردات بدون انتقال ارز تمدید شده است.

در این ابلاغیه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۵۸۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳، به پیوست تصویر نامه شماره ۸۲۹۶۸۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ دفتر مقررات صادرات و واردات، در خصوص تمدید مهلت اعتبار بخشنامه صدور ثبت سفارش بدون انتقال ارز تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵، صرفاً در خصوص کالاهای مشمول که قبض انبار آنها تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ صادر شده است، جهت بهره‌برداری و انجام اقدامات لازم ارسال می‌شود.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد.