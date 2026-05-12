به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت اعلام کرد: به اطلاع میرساند در راستای بند (۱۵) الحاقیه سوم بسته موصوف به شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ شورای عالی امنیت کشور و همچنین به استناد بند ۲ مصوبه سومین کمیته استانی (کارگروه تجارت و تنظیم بازار) و در اجرای بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان ثبتسفارش بدون انتقال ارز برای کد تعرفههای اعلامی توسط معاونتهای تخصصی وزارت صمت در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
۱- برای این منظور محل تامین ارز جدیدی ذیل نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز با عنوان «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات - موضوع بند ۱۵ بسته شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ شورای عالی امنیت» ایجاد گردید.
۲- ثبت سفارش از محل بند مذکور صرفا برای کد تعرفههای اعلام شده از سوی معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت (فایل پیوست) امکان پذیر است.
۳- مجوز دفاتر تخصصی مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت بررسی و کنترل وجود قبض انبارهای تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ در فرآیند ثبتسفارش کارسازی شده است.
۴- ثبت سفارش از این رویه صرفا تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹امکانپذیر است.
