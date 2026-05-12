  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

اعلام فهرست کد تعرفه‌های مجاز به ثبت سفارش بدون انتقال ارز

اعلام فهرست کد تعرفه‌های مجاز به ثبت سفارش بدون انتقال ارز

سامانه جامع تجارت فهرست کد تعرفه‌های مجاز به ثبت سفارش بدون انتقال ارز را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند در راستای بند (۱۵) الحاقیه سوم بسته موصوف به شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ شورای عالی امنیت کشور و همچنین به استناد بند ۲ مصوبه سومین کمیته استانی (کارگروه تجارت و تنظیم بازار) و در اجرای بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز برای کد تعرفه‎‌های اعلامی توسط معاونت‌های تخصصی وزارت صمت در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

۱- برای این منظور محل تامین ارز جدیدی ذیل نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز با عنوان «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات - موضوع بند ۱۵ بسته شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ شورای عالی امنیت» ایجاد گردید.

۲- ثبت سفارش از محل بند مذکور صرفا برای کد تعرفه‌های اعلام شده از سوی معاونت‌ صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت (فایل پیوست) امکان پذیر است.

۳- مجوز دفاتر تخصصی مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت بررسی و کنترل وجود قبض انبارهای تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ در فرآیند ثبت‌سفارش کارسازی شده است.

۴- ثبت سفارش از این رویه صرفا تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹امکان‌پذیر است.

برای مشاهده فهرست مذکور اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب 6827767
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه