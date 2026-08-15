به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هنگام خرید تجهیزات سازمانی و فروشگاهی، این تصور رایج وجود دارد که قیمت بالاتر همیشه به معنای کیفیت بهتر و کارایی بیشتر است. اما زمانی که صحبت از انتخاب تجهیزات تخصصی مانند پرینتر کارت PVC می‌شود، این فرمول همیشه درست از آب در نمی‌آید. متقاضیان زیادی در بازار خرید پرینتر کارت وجود دارند که تنها با این فرض که «گران‌ترین مدل حتماً بهترین پرینتر کارت است»، هزینه‌های سنگینی به مجموعه خود وارد می‌کنند؛ در حالی که بسیاری از امکانات آن دستگاه گران‌ قیمت اصلاً به کارشان نمی‌آید.

حقیقت این است که بهترین پرینتر کارت، گران‌ترین مدل بازار نیست، بلکه دستگاهی است که متناسب با نیاز دقیق، حجم چاپ و بودجه شما انتخاب شده باشد. در این مقاله قصد داریم این تصور اشتباه را به چالش بکشیم و بررسی کنیم که چرا پرداخت هزینه بیشتر برای یک پرینتر کارت لزوماً به معنی خریدی هوشمندانه نیست.

قیمت بالاتر پرینتر کارت دقیقاً بابت چیست؟

برای درک بهتر دلایل تفاوت قیمت پرینتر کارت، شناخت عوامل اصلی تاثیرگذار بر هزینه نهایی دستگاه اهمیت دارد. تفاوت قیمت مدل‌های مختلف در بازار عمدتاً تحت تاثیر سه فاکتور کلیدی قرار دارد:

نخستین عامل، نوع تکنولوژی چاپ است. پرینترهای غیرمستقیم (Retransfer) به دلیل فرایند چاپ پیچیده‌تر و ارائه خروجی بدون حاشیه، ارزش قیمتی بالاتری در مقایسه با مدل‌های چاپ مستقیم دارند.

عامل دوم به تجهیزات سخت‌افزاری اضافه مربوط می‌شود؛ افزودن امکاناتی نظیر ماژول چاپ دو رو، واحد لمینیتور برای افزایش مقاومت کارت و انکودرهای کدگذاری کارت‌های مغناطیسی یا هوشمند، هزینه تمام‌شده دستگاه را افزایش می‌دهد.

در نهایت، میزان توان موتور و ظرفیت چاپ روزانه دستگاه تعیین‌کننده قیمت است، چرا که پرینترهای صنعتی برای حجم کارهای سنگین طراحی شده‌اند. اگر کسب‌وکارتان به این ویژگی‌های پیشرفته نیازی ندارد، صرف هزینه اضافه بابت آن‌ها هوشمندانه نخواهد بود.

۵ دلیل که نشان می‌دهد پرینتر کارت گران‌تر همیشه بهتر نیست

خرید پرینتر کارت پر قدرت و گران‌قیمت لزوماً تضمین‌کننده کارایی بیشتر برای کسب و کار شما نخواهد بود. در ادامه ۵ دلیل اصلی را بررسی می‌کنیم که نشان می‌دهند چرا انتخاب یک مدل ساده‌تر و اقتصادی‌تر می‌تواند تصمیمی هوشمندانه‌تر باشد.

ممکن است حجم چاپ شما پایین باشد

خرید پرینتر کارت صنعتی برای مجموعه‌ای که در طول ماه نهایتا ۵۰ کارت چاپ می‌کند، توجیه اقتصادی ندارد. پرینترهای گران برای کارکرد مداوم و چاپ‌های روزانه با تیراژ بالا ساخته شده‌اند. استفاده کم از دستگاه‌های پرقدرت باعث استهلاک قطعات می‌شود و بخش زیادی از سرمایه‌گذاری مجموعه برای خرید این تجهیزات، بدون بازگشت مالی باقی می‌ماند.

ممکن است به کیفیت چاپ Retransfer نیاز نداشته باشید

تکنولوژی چاپ غیر مستقیم یا Retransfer عالی‌ترین کیفیت و پوشش لبه‌به‌لبه را ارائه می‌دهد، اما هزینه خرید آن بسیار بالاست. برای نمونه، بررسی قیمت fargo hdp5000 نشان می‌دهد که پرینترهای چاپ غیر مستقیم در رده قیمتی متفاوتی نسبت به مدل‌های مستقیم قرار دارند. اگر هدف شما تنها چاپ کارت‌های شناسایی ساده، پرسنلی یا کارت‌های اشتراک معمولی است، یک پرینتر چاپ مستقیم با قیمت بسیار مناسب‌تر می‌تواند تمام نیازهای شما را برطرف کند.

ممکن است به چاپ دورو یا لمینیت نیاز نداشته باشید

وجود ماژول چاپ هم‌ زمان دو رو یا ماژول لمینیتور برای مقاوم‌سازی کارت، قیمت دستگاه را به شدت افزایش می‌دهد. اگر طراحی کارت‌های مجموعه شما یک‌رو است یا کارت‌ها در پوشش‌های محافظ قرار می‌گیرند، نیازی به پرداخت هزینه اضافی بابت این امکانات نخواهید داشت. در صورت نیاز به چاپ دورو در تیراژ پایین نیز می‌توان کارت را دستی پشت‌ و رو کرد و هزینه‌های خرید دستگاه را به شکل چشمگیری کاهش داد.

هزینه مواد مصرفی می‌تواند قیمت واقعی دستگاه را تغییر دهد

قیمت اولیه پرینتر تنها بخشی از هزینه‌های شماست و محاسبه هزینه‌های جاری نظیر ریبون و فیلم چاپ اهمیت بالاتری دارد. در برخی از پرینترهای گران‌ قیمت، قیمت ریبون‌ها و فیلم‌های اختصاصی به قدری بالاست که هزینه چاپ هر عدد کارت بسیار گران تمام می‌شود. در مقابل، برخی مدل‌های اقتصادی بازار دارای مواد مصرفی به صرفه‌تری هستند که در دراز مدت هزینه‌های شما را به شدت کاهش می‌دهند.

دستگاه گران‌تر ممکن است برای نیاز فعلی بیش از حد حرفه‌ای باشد

پیچیدگی‌های فنی و منوهای پیشرفته در پرینترهای گران‌ قیمت، نیازمند آموزش و نگهداری تخصصی است. اگر اپراتور دستگاه تجربه کافی نداشته باشد، استفاده از امکانات پیچیده پرینترهای صنعتی می‌تواند باعث کالیبراسیون نادرست و بروز خطاهای مکرر شود. انتخاب بهترین پرینتر کارت یعنی گزینه‌ای که فرآیند صدور کارت را برای سازمان ساده، سریع و بدون دردسر نگه دارد.

چه زمانی پرداخت هزینه بیشتر برای پرینتر کارت منطقی است؟

خرید پرینتر گران‌قیمت همیشه بد نیست و گاهی دقیقاً همان چیزی است که به آن نیاز دارید. شناخت این شرایط جلوی دوباره‌کاری و هزینه‌های اضافه در آینده را می‌گیرد.

اگر روزانه تعداد زیادی کارت چاپ می‌کنید، به دستگاهی صنعتی و پرسرعت نیاز دارید که زیر فشار کار خراب نشود. همچنین اگر کارت‌های شما هوشمند، بانکی یا امنیتی هستند، امکاناتی مثل کدگذاری چیپ (RFID)، چاپ بدون حاشیه و لایه محافظ (لمینیت) ضروری است. در این شرایط، خرج کردن پول بیشتر کاملاً منطقی است و امنیت و دوام کارت‌های شما را تضمین می‌کند.

چطور بفهمیم کدام پرینتر برای ما اقتصادی‌تر است؟

برای یافتن مقرون‌به‌صرفه‌ترین گزینه، باید نیازهای واقعی مجموعه خود را پیش از خرید شفاف کنید. پاسخ به ۶ پرسش کلیدی زیر مسیر انتخابی درست و متناسب با بودجه شما را روشن می‌کند.

ماهانه چند کارت چاپ می‌کنم؟

تعداد کارتی که در طول ماه چاپ می‌کنید، حجم کار دستگاه را تعیین می‌کند. برای چاپ‌های کم و زیر صد عدد در ماه، پرینترهای رومیزی و اقتصادی جوابگو هستند و نیازی به خرید مدل‌های صنعتی با توان بالا نیست.

کارت یک‌رو است یا دورو؟

اگر تمام اطلاعات شما روی یک طرف کارت قرار می‌گیرد، پرینترهای یک‌رو بهترین گزینه هستند. حتی در صورت نیاز به چاپ دورو در تیراژ پایین، دستی پشت‌ و رو کردن کارت‌ها هزینه خرید ماژول چاپ دوروی هم‌زمان را حذف می‌کند.

آیا عکس و طراحی رنگی با کیفیت بالا لازم است؟

برای کارت‌های شناسایی ساده، تکنولوژی چاپ مستقیم کاملاً کافی و اقتصادی است. تنها در صورتی که کیفیت چاپ عکس، جزئیات ریز چهره یا چاپ بدون حاشیه اولویت اصلی باشد، رفتن به سراغ تکنولوژی‌های گران‌تر توجیه پیدا می‌کند.

کارت چقدر باید دوام داشته باشد؟

اگر کارت‌ها برای استفاده کوتاه مدت یا میان‌ مدت طراحی شده‌اند، نیازی به ماژول لمینیتور نیست. می‌توانید کارت‌ها را درون کاورهای پلاستیکی قرار دهید و از پرداخت هزینه بیشتر برای لایه محافظ حرارتی صرف‌ نظر کنید.

آیا به RFID یا کارت هوشمند نیاز دارم؟

کارت‌های حضور و غیاب یا کنترل تردد معمولاً نیازمند کدگذاری هستند. اگر کارت‌های خام را به‌ صورت پیش‌ کد گذاری‌شده تهیه می‌کنید یا تنها کارت‌های معمولی چاپ می‌کنید، نیازی به سفارش پرینتر مجهز به انکودر داخلی نخواهید داشت.

هزینه مواد مصرفی و تعمیرات چقدر است؟

هزینه واقعی دستگاه شامل قیمت ریبون، فیلم، کارت خام و قطعات یدکی است. گاهی یک پرینتر ارزان‌ قیمت، ریبون‌های بسیار گرانی دارد که در دراز مدت هزینه‌های شما را چند برابر می‌کند؛ بنابراین حتماً قیمت مواد مصرفی را پیش از خرید استعلام کنید.

چک‌لیست نهایی انتخاب پرینتر کارت

برای اینکه در زمان خرید دچار سردرگمی نشوید و مناسب‌ترین دستگاه را انتخاب کنید، مرور یک چک‌لیست ساده راهگشا است. پیش از اقدام به ثبت سفارش، موارد زیر را نهایی کنید:

تعیین دقیق حجم چاپ

انتخاب تکنولوژی چاپ

تک‌رو یا دورو بودن طرح

سطح امنیت و هوشمندی کارت

استعلام قیمت مواد مصرفی

جمع‌بندی

خرید پرینتر کارت یک سرمایه‌گذاری تخصصی برای مجموعه شماست، اما پرداخت مبالغ هنگفت همیشه تضمین‌کننده بهترین نتیجه نیست. گران‌ترین دستگاه بازار تنها زمانی ارزشمند است که از تمام امکانات پیشرفته، سرعت صنعتی و ماژول‌های امنیتی آن استفاده کنید. در غیر این صورت، انتخاب یک مدل اقتصادی، ساده و متناسب با حجم کار، تمام نیازهای چاپ شما را با هزینه‌ای منطقی برطرف می‌کند. بررسی دقیق نیازهای سازمان قبل از خرید، هوشمندانه‌ترین مسیر برای صرفه‌جویی در هزینه‌های اولیه و جاری خواهد بود.

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