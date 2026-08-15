پسران از تهران و دختران از آنکارا به لاهور می روند

به گزارش خبرنگار مهر، جام ریاست فدراسیون جهانی در قاره آسیا طی روزهای۲۶ تا ۳۰ مردادماه در سه بخش پومسه، کیورگی و پاراتکواندو برگزار می شود که تکواندو ایران در همه بخش ها با حضوری فعال دارد به طوری که جمع کاروان اعزامی ایران همراه با سرمربی و سرپرست نزدیک به ۷۰ نفر است.

بر همین اساس مسابقات بخش پومسه دوشنبه ۲۶ ، رقابت های کیوروگی(مبارزه) ۲۷ تا ۲۹ و مبارزات بخش پاراتکواندو هم ۳۰ مردادماه میزبانی پاکستان در شهر لاهور با حضور ۶۲۰ تکواندوکار از کشورهای مختلف در هر سه بخش برگزار خواهد شد.



این دوره از مسابقات از سری رقابت های G3 فدراسیون جهانی است که ۳۰ امیتاز در مسیر کسب سهمیه المپیک برای صیادان طلا همراه خواهد داشت. به همین دلیل با استقبال خوبی از سوی کشورهای مختلف از جمله کشورمان مواجه شده است. تیم ملی ایران با ۱۸ تکواندوکار در بخش مردان و ۱۵ تکواندوکار در بخش زنان به لاهور اعزام خواهد شد.



در بخش مردان مهدی رزمیان، یاسین ولیزاده، ابوالفضل زندی، امیر محمد نصیراحمدی، علی اصغر مرادیان، مهدی حاج موسایی، امیرعباس رهنما، دانیال بزرگی، متین رضایی، امیرسینا بختیاری، رادین زینالی، رضا کلهر، امیررضا صادقیان، مهران برخورداری، امیررضا غلامی، محمد حسین یزدانی، علی نجفی و آرین سلیمی در این مسابقات حاضر خواهد شد.



همچنین ساینا کریمی، معصومه رنجبر، مهلا مومن زاده، مریم ملکوتی خواه، آناهیتا رمضانی، هستی محمدی، ناهید کیانی، نسترن ولیزاده، یلدا ولی نژاد، فرشته فتحی، ساغر مرادی، الهام حقیقی، سارا صوفی، فاطمه احمدی و حنا زرین کمر در ترکیب تیم بانوان بعد از پایان اردوی تمرینی در ترکیه از آنکارا مستقیم راهی لاهور می شوند.



ملی پوشان تکواندو در بخش مردان و اعضای تیم پومسه امروز ساعت ۱۹.۴۵ دقیقه با پروازی مستقیم از تهران راهی لاهور خواهند شد و اعضای تیم پاراتکواندو هم سه شنبه هفته جاری راهب لاهور می شوند.