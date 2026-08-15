به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری با اشاره به تجربه تاریخی ایران اظهار کرد: تاریخ کشور ما سرشار از جنگ‌هایی است که آثار آن‌ها تا سال‌ها و قرن‌ها باقی مانده است. از پیروزی‌هایی مانند جنگ حران تا شکست‌هایی که به قراردادهای گلستان و ترکمانچای انجامید. آنچه در نهایت در حافظه تاریخ می‌ماند، نه نام افراد، بلکه سرنوشت ایران و نتیجه‌ای است که برای کشور رقم خورده است.

ایران باید موضع مشترک همه باشد

وی افزود: امروز نیز کسانی در چهار میدان جنگ، دیپلماسی، خدمت و خیابان، مسئولیت خود را ایفا می‌کنند و جان و آبروی خود را برای ایران به میدان آورده‌اند. چند دهه بعد، ممکن است نام بسیاری از افراد به یاد آورده نشود؛ اما آثار تصمیم‌ها و عملکرد امروز آنان بر سرنوشت ایران باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، وارد کردن دعواهای انتخاباتی، جناحی و سیاسی به مسائل اصلی کشور، کوته‌نگری است. نباید مسئله را به دعوای اسم‌ها یا رقابت میان «تیم من» و «تیم تو» تقلیل داد. اولویت، پیش رفتن کار و تأمین منافع ایران است.

نگاهداری با اشاره به جمله منسوب به قائم‌مقام فراهانی گفت: در این ایام، موضع مشترک همه ما باید ایران باشد؛ چه با نام و چه با ننگ.

هدف دشمن، فرسایش ایران در وضعیت نه جنگ و نه صلح است

وی یکی از اهداف دشمنان ایران را گرفتار کردن کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلح دانست و تصریح کرد: آن‌ها می‌خواهند ایران همواره درگیر، فرسوده و در نزاع با همسایگان خود باقی بماند. این چرخه معیوب باید شکسته شود و کشور از وضعیت فرسایشی کنونی خارج شود. همان مسیری که رهبر شهیدمان نیز بر ضرورت آن تاکید داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: خروج از این وضعیت، به انسجام داخلی، تصمیم‌گیری سنجیده و فعال‌سازی ظرفیت‌های ملی نیاز دارد. کشوری که در درون خود گرفتار منازعات فرسایشی باشد، توان و ظرفیت حکمرانی خود را از دست می‌دهد و لقمه حاضر و آماده‌ای برای دشمنانش خواهد بود.

اقتصاد توجه، مسائل فرعی را به مسئله اصلی تبدیل می‌کند

نگاهداری با انتقاد از بزرگنمایی برخی حاشیه‌ها در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات امروز این است که متغیرهای کوچک چنان بزرگ می‌شوند که جای مسئله اصلی کشور را می‌گیرند. باید پرسید چه میزان از مردم و چه تعداد از تجمعات واقعاً حامل مواضع تخریبی علیه مسئولان کشور هستند؟ آیا می‌توان صدای محدود برخی افراد را به کل جامعه ایران نسبت داد؟

وی افزود: این روند، بخشی از سازوکار «اقتصاد توجه» است؛ یعنی موضوعی که صدای بلندتر یا بازنمایی رسانه‌ای بیشتری دارد، مهم‌تر از واقعیت آن به نظر می‌رسد. تکرار این تصویرها می‌تواند به تغییر ادراک جامعه و جابه‌جایی اولویت‌های افکار عمومی منجر شود. ما باید از هیاهوی تفرقه انگیز جناحی به سوی صف متحد ملت حرکت کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به صحبت‌های اخیر جی‌.دی. ونس گفت: وقتی معاون رئیس‌جمهور آمریکا از شکل‌گیری کارزارهای نفوذ اسرائیلی برای اثرگذاری بر تصمیم‌های سیاسی در آمریکا سخن می‌گوید و از هزینه‌های چندصد میلیون‌دلاری در این زمینه خبر داده می‌شود، ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم چنین تلاش‌هایی در قبال ایران انجام نمی‌شود. جنگ شناختی زمانی موفق می‌شود که دشمن بتواند خواسته‌های خود را با زبان خود ایرانیان بیان کند.

شور در میدان، عقلانیت در اتاق تصمیم

نگاهداری در پایان با تاکید بر ضرورت تفکیک میان میدان اجتماعی و عرصه تصمیم‌گیری، گفت: صحنه دفاع از کشور به شور، هیجان، ایستادگی و حضور مردم نیاز دارد؛ اما تصمیم‌گیری درباره کلان‌ترین مسائل کشور باید بر پایه عقلانیت، منطق، اصول و ارزیابی دقیق پیامدها انجام شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: خطا آنجاست که از مسئولان انتظار داشته باشیم در تصمیم‌های راهبردی صرفاً بر اساس هیجان عمل کنند یا از شور و هیجان مردم برای فشار بر مسئولان استفاده شود. ما در جنگی قرار داریم که اگر با انسجام، عقلانیت و مسئولیت‌پذیری پیش برویم، ایستادگی و دستاوردهای آن می‌تواند به فخر تاریخ ایران تبدیل شود. نباید اجازه دهیم چنین رخداد بزرگی به بازی‌های سیاسی تفرقه‌آلود فروکاسته شود.