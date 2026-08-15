درآمدهای عمومی استان بوشهر به ۱۳۳ هزار میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: میزان درآمدهای عمومی وصول‌شده استان بوشهر در چهار ماه نخست امسال به ۱۳۳ هزار میلیارد ریال رسیده که این رقم در مقایسه با ۱۲۴ هزار میلیارد ریال مدت مشابه سال گذشته، رشد ۷.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با اشاره به هدف‌گذاری درآمدی استان در سال ۱۴۰۵ افزود: درآمدهای عمومی استان برای سال جاری ۸۰۲ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی و ابلاغ شده است.

زارعی ادامه داد: بر اساس میزان وصولی چهار ماه نخست سال، تاکنون حدود ۱۶.۶ درصد از درآمد عمومی پیش‌بینی‌شده استان برای کل سال ۱۴۰۵ محقق شده است.

وی بیان کرد: افزایش درآمدهای عمومی استان در چهار ماه نخست سال در شرایطی محقق شده که مدیریت و تجهیز منابع درآمدی با هدف تحقق کامل پیش‌بینی‌های بودجه‌ای و در چارچوب قوانین و مقررات، به‌صورت مستمر در ستاد درآمد و تجهیز منابع استان دنبال می‌شود.

مالیات، منبع اصلی درآمدهای عمومی بوشهر

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با اشاره به ترکیب منابع درآمدی استان تصریح کرد: مالیات اصلی‌ترین منبع درآمدهای عمومی استان محسوب می‌شود و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، حدود ۹۷ درصد درآمدهای عمومی استان در سال جاری از محل درآمدهای مالیاتی تأمین خواهد شد.

زارعی اضافه کرد: حدود ۲ درصد از درآمدهای عمومی استان از محل درآمدهای گمرکی در سهم استانی و حدود یک درصد نیز از سایر دستگاه‌های اجرایی تأمین و وصول می‌شود.

وی با تأکید بر نقش کلیدی درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع عمومی استان خاطرنشان کرد: این ترکیب درآمدی نشان‌دهنده جایگاه تعیین‌کننده مالیات در ساختار درآمدی استان است و از همین رو، همکاری مؤدیان بزرگ مالیاتی در پرداخت به‌موقع مالیات و همچنین تلاش دستگاه‌های متولی برای شناسایی ظرفیت‌های جدید درآمدی و وصول منابع، اهمیت ویژه‌ای دارد.

تأکید بر همکاری مؤدیان و دستگاه‌های اجرایی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با اشاره به ضرورت تداوم روند افزایش درآمدهای عمومی گفت: تحقق کامل اهداف درآمدی استان نیازمند انسجام بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و همراهی مؤدیان مالیاتی است.

زارعی تأکید کرد: با تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، شناسایی ظرفیت‌های جدید درآمدی و همکاری مؤدیان، زمینه تحقق کامل اهداف درآمدی استان در سال جاری فراهم خواهد شد.