به گزارش خبرنگار مهر، محدثه نجفی ظهر شنبه در نشست خبری اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با تشریح روند تصویب طرح‌های توسعه شهری در مشهد اظهار کرد: امور مرتبط با توسعه شهر در قالب برنامه‌ریزی‌های استانی بررسی می‌شود و در نهایت به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می‌رسد؛ سپس به‌عنوان اسناد بالادستی ابلاغ و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه طرح جامع شهر مشهد در سال ۱۳۹۵ مورد بازنگری قرار گرفته است، افزود: در این طرح، بسیاری از محدودیت‌ها، ملاحظات و ضوابط مرتبط با توسعه شهر بررسی و تعیین شده و بر اساس آن، داخل محدوده شهر و نیز موضوعات مرتبط با فضای سبز و سایر کاربری‌ها تعریف شده است.

وی ادامه داد: پس از تصویب طرح جامع، هرگونه توسعه در شهر باید در چارچوب همان سیاست‌ها و ضوابط دنبال شود و حتی در طرح‌های مرتبط با حریم و پیرامون مشهد نیز ملاحظاتی مانند کمربند سبز و ممنوعیت برخی مداخلات مورد توجه قرار گرفته است.

نجفی با اشاره به اینکه ممکن است دلایل مختلفی برای ضرورت بازنگری در طرح‌ها مطرح شود، تصریح کرد: برخی از این دلایل به موضوعات مختلفی مانند نیاز به خدمات در حاشیه شهر یا الزامات جدید توسعه‌ای بازمی‌گردد، اما تأکید ما این است که همه اقدامات باید در قالب قانون و ضوابط مصوب انجام شود. اگر تشخیص داده شود که طرح جامع نیازمند بازنگری است، این موضوع باید از مسیر کارشناسی و قانونی خود پیگیری شود و تصمیم‌گیری درباره آن در چارچوب‌های تعیین‌شده صورت گیرد.