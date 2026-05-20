نهضت ملی مسکن خراسان رضوی وارد فاز جدید شد

به گزارش خبرنگار مهر،صبح چهارشنبه جلسه شورای مسکن استان خراسان رضوی به ریاست علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و با حضور مهدی سالیانی، مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی، وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی و دبیر شورا و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی عضو برگزار شد.
در این نشست، ۱۴ دستور کار کلیدی با هدف رفع موانع و شتاببخشی به پروژههای مسکن استان مورد بررسی قرار گرفت.
بازنگری در تفاهمنامه مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور با هدف بهبود کیفیت طرحهای حمایتی، تعیین تکلیف متقاضیانی که نسبت به تکمیل سهم آورده خود اقدام نکردهاند، بررسی راهکارهای حمایتی برای جابهجایی متقاضیان پروژههای دارای مشکل یا معارض، تحلیل علل تأخیرات مالی و راهکارهای تثبیت قیمت نهایی مسکن، از جمله محورهای مطرحشده در این جلسه بود.
همچنین تسریع در عملیات آسفالت سایت ۵.۵ هکتاری نهضت ملی مسکن در شهر همتآباد، بررسی پرداخت هزینههای مربوط به سهمالعرصه توسط متقاضیان مجرد و اولویتبندی آمادهسازی سایتهای سوچاپ تربتحیدریه، بجستان و سرخس، در دستور کار اعضای شورا قرار گرفت.
قامتی با تأکید بر اینکه طرح نهضت ملی مسکن، اولویت اصلی استان است، گفت: مدیران دستگاههای عضو شورا موظفند با نگاه جهادی و برنامهریزی دقیق، موانع موجود در پروژهها را برطرف کرده و وضعیت مالی و زیرساختی طرحها را در کوتاهترین زمان ممکن شفافسازی کنند.
وی با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق متقاضیان افزود: هدف شورای مسکن، تحقق وعده دولت برای تأمین مسکن اقشار هدف با بهترین کیفیت و در کمترین زمان است و تعیین تکلیف سریع پروژههای نیمهتمام و متقاضیان، از برنامههای اصلی استان محسوب میشود.
این نشست با تصویب تصمیمات اجرایی برای پیگیری دستگاههای مسئول و ارائه گزارش عملکرد در جلسه بعدی شورای مسکن استان به کار خود پایان داد.
