حفاظت از ذخایر دریای خزر تشدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام فرماندهی یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات ایران، در راستای اجرای وظایف قانونی یگان حفاظت از منابع آبزی و با هدف پیشگیری از گسترش صید غیرمجاز ماهیان دریای خزر، دو مرحله طرح اقتدار خزر با رویکرد حفظ ذخایر آبزی، مقابله با صید ماهیان کوچک و حمایت از تداوم فعالیت تعاونی‌های صیادی اجرا شد.

این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت یگان‌های دریابانی، محیط زیست، پلیس پیشگیری استان‌های شمالی و کارکنان معاونت صید و بنادر ادارات‌کل شیلات استان‌های گلستان، مازندران و گیلان، در پهنه دریای خزر، رودخانه‌ها و همچنین بازارهای عرضه و فروش ماهی به اجرا درآمد.

صیادان متخلف با استفاده از تور، قلاب و سایر ادوات غیرمجاز، ضمن وارد کردن فشار فزاینده بر ذخایر آبزی، زمینه صید ماهیان کوچک و آسیب به چرخه تولید و معیشت تعاونی‌های صیادی را فراهم می‌کنند؛ از این‌رو، یگان حفاظت از منابع آبزی با جدیت و در چارچوب قانون، مقابله با این تخلفات را در دستور کار قرار داده است.

در جریان اجرای عملیات‌های طرح اقتدار خزر، ضمن برخورد قانونی با متخلفان، مقادیر قابل توجهی ادوات غیرمجاز صیادی شامل تور، دام، قلاب و لنگر کشف و ضبط شد و تعدادی شناور متخلف نیز توقیف شد. در ادامه و با توجه به ضرورت تبیین ابعاد طرح و اقناع مسئولان محلی برای استمرار اقدامات حفاظتی در استان گلستان، فرمانده یگان حفاظت سازمان شیلات ایران، به همراه، معاون عملیات یگان حفاظت سازمان شیلات ایران، از ۱۶ تا ۱۸ مردادماه با حضور در این استان، نشست‌های فشرده‌ای را با مسئولان اجرایی، قضایی و انتظامی برگزار کردند.