به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکیزاده در تشریح جزییات عملیات پاکسازی لکههای نفتی از سواحل قشم اظهار کرد: در پی مشاهده نشت نفتی در سواحل جزیره قشم، نشست هماهنگی اضطراری عملیات شناسایی، مهار و پاکسازی آلودگی با هماهنگی دستگاههای اجرایی محلی و تقسیم کار میان بخشداری شهاب، شهرداری سوزا و دهیاریهای شیبدراز و هنگام برگزار شد تا ابعاد حادثه بررسی و روند اقدامات میدانی بهصورت هماهنگ مدیریت شود.
وی ادامه داد: در مرحله نخست، تیمهای ارزیابی با حضور در منطقه، بازدیدهای میدانی و پایش سواحل، میزان و نوع آلودگی نفتی را بررسی کردند؛ پس از ارزیابی اولیه، عملیات مهار لکه نفتی با استقرار بومهای نفتی در محدوده آلوده آغاز شد و با پایش و جمعآوری پسماندههای نفتی تا پاکسازی کامل محدوده ادامه دارد.
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان بیان کرد: بومهای نفتی بهعنوان موانع شناور فیزیکی، برای جلوگیری از گسترش لکه نفتی و محدود کردن آن در یک محدوده مشخص به کار گرفته شدند تا شرایط برای اجرای مراحل بعدی پاکسازی فراهم شود.
مکیزاده با بیان اینکه در ادامه، عملیات پاکسازی با استفاده از ورقها و پدهای جاذب انجام شد، افزود: این تجهیزات بهطور مستقیم روی لکه نفتی قرار میگیرند و نفت موجود در سطح آب را جذب میکنند؛ همچنین با توجه به حجم آلودگی در بخشهایی از دریا، پاشش دیسپرسانت (مواد شیمیایی تجزیهکننده) نیز با استفاده از شناورهای ادارهکل بنادر انجام شد.
وی اضافه کرد: همچنین در راستای حفاظت از مزارع پرورش میگو و ماهی در قفس نیز با هماهنگی شیلات اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی و در برخی موارد مورد مقابلهای صورت گرفت.
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان جمعبندی سخنان خود خاطرنشان کرد: تاکنون بخش عمدهای از آلودگی مهار شده و عملیات پایش، جمعآوری پسماندههای نفتی و پاکسازی منطقه تا رفع کامل آثار آلودگی ادامه دارد.
گفتنی است؛ «دیسپرسانت» مادهای شیمیایی است که با پاشش روی لکه نفتی، نفت را به قطرات ریزتر تجزیه و در ستون آب پراکنده میکند و در مدیریت آلودگیهای نفتی دریایی کاربرد دارد.
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