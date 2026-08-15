کشف ۹۰ کیلوگرم مواد افیونی در مرز سراوان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: مرزداران مستقر در مرز شهرستان سراوان طی یک عملیات با اشراف اطلاعاتی، از قصد باند قاچاق مواد مخدر برای انتقال محموله خود به داخل کشور مطلع شدند و بلافاصله با آمادگی و تجهیزات کامل به پوشش کامل منطقه پرداختند.
فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: قاچاقچیان که قصد داشتند مواد مخدر را وارد کشور کنند از حضور مرزبانان در مناطق مرزی غافلگیر و ضمن رها کردن خودرو و محموله مواد مخدر به آن سوی مرز متواری شدند.
وی با بیان اینکه شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده در دست اقدام است، گفت: در این عملیات مرزداران موفق شدند، ضمن توقیف یک دستگاه خودرو، مقدار ۹۴ کیلوگرم مواد افیونی از نوع هروئین را کشف کنند.
فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در پایان ضمن تشکر از همکاری خوب مرزنشینان غیور و خونگرم جنوب استان در مبارزه با این بلای خانمان سوز، خاطرنشان کرد: مرزداران منسجمتر و استوارتر از گذشته به پاسداری از مرزهای جنوب شرق کشور میپردازند و اجازه کوچکترین تحرکی را به سوداگران مرگ نخواهند داد.
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