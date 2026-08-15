کشف ۱۰ قبضه سلاح شکاری و دستگیری متخلفان در مازندران

عباس زارع در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح نتایج عملیاتهای اخیر یگان حفاظت محیط زیست مازندران اظهار کرد: در راستای حفاظت از زیستگاههای طبیعی و مقابله با شکار و صید غیرمجاز، گشتها و عملیاتهای مشترکی با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و سایر دستگاههای انتظامی در نقاط مختلف استان اجرا شد که به کشف سلاحهای شکاری و دستگیری متخلفان انجامید.
وی با اشاره به یکی از این عملیاتها در شهرستان ساری افزود: مأموران محیطبانی حوزه هولار حین گشتزنی در منطقه ارزفون، یک شکارچی را هنگام آغاز فعالیت شکار شناسایی و دستگیر کردند که از وی یک قبضه سلاح شکاری تکلول مجاز به همراه فشنگ ساچمهای کشف و ضبط شد.
رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران درباره اقدامات انجامشده در شهرستان آمل نیز گفت: در محور هراز و در قالب عملیاتی مشترک با پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، دو قبضه سلاح شکاری پنجتیر مجاز و تعدادی مهمات مربوطه کشف و دو نفر دستگیر شدند.
زارع ادامه داد: همچنین در آببندانهای منطقه مریجمحله آمل، مأموران یگان حفاظت با همکاری پلیس اطلاعات و بسیج موفق به کشف چهار قبضه سلاح شکاری مجاز و شناسایی و دستگیری چهار متخلف شدند.
وی به عملیات دیگری در شهرستان بهشهر اشاره کرد و افزود: مأموران پناهگاه حیات وحش میانکاله در جریان گشت روزانه به یک خودروی مشکوک برخورد کردند که سرنشینان آن پس از مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند. پس از تعقیب و توقف خودرو، لاشه دو قطعه قرقاول ماده و یک قبضه تفنگ بادی PCP کشف و ضبط شد و متخلف نیز با دستور مقام قضایی بازداشت شد.
رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران درباره اقدامات انجامشده در گلوگاه اظهار کرد: در یک گشت شبانه در مناطق کوهستانی شهرستان، یک قبضه سلاح شکاری تکلول غیرمجاز به همراه چهار عدد فشنگ چارپاره کشف و ضبط شد.
وی همچنین از کشف یک قبضه سلاح شکاری پنجتیر مجاز در شهرستان بابل خبر داد.
زارع در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حمایتی در حوزه حیات وحش اشاره کرد و گفت: یک بهله پرنده دلیجه که از ناحیه بال آسیب دیده بود، توسط دوستداران محیط زیست به اداره پارک ملی کیاسر تحویل داده شد و برای درمان تخصصی به مرکز بازپروری حیات وحش سمسکنده انتقال یافت تا پس از بهبودی در طبیعت رهاسازی شود.
رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران با تأکید بر استمرار برخورد با متخلفان زیستمحیطی خاطرنشان کرد: حفاظت از تنوع زیستی و گونههای ارزشمند جانوری از اولویتهای اصلی این مجموعه است و یگان حفاظت با هرگونه تخلف در حوزه شکار، صید و تهدید زیستگاههای طبیعی مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
نظر شما