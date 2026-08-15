شمار تلفات فوک خزری در سواحل مازندران به ۲۵ قلاده رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌اله اسماعیلی با اشاره به کشف لاشه دو قلاده فوک خزری در سواحل استان اظهار کرد: با احتساب لاشه‌های مشاهده‌شده در سواحل میانکاله و محمودآباد، مجموع آمار تجمعی تلفات ثبت‌شده در سواحل مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون به ۲۵ قلاده رسیده است.

وی افزود: پس از اعزام کارشناسان و بررسی‌های میدانی، مشخص شد به دلیل گذشت زمان قابل توجه از مرگ این دو فوک، لاشه‌ها در وضعیت فساد پیشرفته قرار داشتند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: با توجه به شرایط فیزیکی لاشه‌ها، امکان انجام کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی وجود نداشت و بنابراین عملیات دفن بهداشتی لاشه‌ها با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و تحت نظارت کارشناسان انجام شد.

وی هدف از این اقدام را جلوگیری از هرگونه آلودگی احتمالی محیطی عنوان کرد و گفت: پایش شرایط ساحلی و بررسی موارد احتمالی تلفات این گونه همچنان در دستور کار محیط زیست استان قرار دارد.

شبکه دیده‌بانی محیط زیست در سواحل فعال است

اسماعیلی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر سواحل مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت موضوع، شبکه دیده‌بانی محیط زیست در تمامی سواحل استان فعال است و کارشناسان موضوع را به صورت مستمر رصد می‌کنند.

وی از شهروندان و صیادان خواست در صورت مشاهده لاشه فوک یا موارد مشابه، از جابه‌جایی آن خودداری کرده و موضوع را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطلاع دهند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران افزود: شهروندان می‌توانند موارد مشاهده‌شده را از طریق سامانه ۱۵۴۰، تلفن گویای سازمان حفاظت محیط زیست، اطلاع‌رسانی کنند تا اقدامات تشخیصی و بهداشتی در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر و از گونه‌های در معرض خطر انقراض در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) است و پایش وضعیت سلامت جمعیت و حفاظت از این گونه ارزشمند، از اولویت‌های مهم سازمان حفاظت محیط زیست به شمار می‌رود.