پرونده قضایی برای مقصران حادثه شهربازی ملک شهر تشکیل شد

سید محمد موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه رخداده در شهربازی ملکشهر که منجر به مصدومیت تعدادی از شهروندان شد، از ورود فوری دستگاه قضایی به این پرونده خبر داد.
وی اظهار داشت: در پی وقوع این حادثه، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، مدیرعامل سازمان آتشنشانی، مدیرکل استاندارد اصفهان و سایر دستگاههای متولی و اجرایی برای ارائه توضیحات و بررسی ابعاد ماجرا به دادستانی دعوت شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان با تأکید بر پیگیری ویژه این موضوع افزود: دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان با حساسیت کامل، روند بررسی حادثه را دنبال میکند و ضمن تشکیل پرونده قضایی برای مقصران احتمالی، مقرر شده است مسئولان ذیربط گزارش کامل و دقیقی از علت وقوع حادثه و وضعیت ایمنی مجموعه به دادسرا ارائه کنند.
موسویان با هشدار نسبت به پیامدهای سهلانگاری در حوزه ایمنی اماکن تفریحی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با هر فرد یا مجموعهای که با اهمال، قصور یا ترک فعل، زمینه بروز چنین حوادثی را فراهم کرده باشد، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.
وی همچنین با صدور دستورات لازم به دادستانهای شهرستانهای استان، خواستار بازدید فوری و مستمر از تمامی مراکز تفریحی و شهربازیها شد و گفت: این بازدیدها باید با همکاری اداره کل استاندارد و سایر دستگاههای متولی انجام شود و در صورت مشاهده هرگونه نقص ایمنی، ابتدا موضوع برای رفع فوری اشکال پیگیری شود و در صورت عدم اصلاح، مرکز مربوطه پلمب خواهد شد.
دادستان اصفهان در ادامه با اشاره به اقدامات تکمیلی در شهربازی ملکشهر افزود: دستور پلمب کامل تمامی تجهیزات معیوب این مجموعه تا پایان بررسیهای تخصصی صادر شده و تحقیقات قضایی و فنی در این زمینه همچنان در جریان است. بدیهی است تنها تجهیزاتی که تأییدیه ایمنی داشته باشند، مجوز فعالیت مجدد خواهند گرفت.
موسویان با تأکید بر لزوم نظارت مستمر، دقیق و تخصصی بر عملکرد شهربازیها و مراکز تفریحی خاطرنشان کرد: ورود قاطع دستگاه قضایی به این پرونده و تشکیل هیئت فنی و نظارتی، نشاندهنده عزم جدی برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی و تضمین سلامت و امنیت شهروندان، بهویژه کودکان، در محیطهای تفریحی است.
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