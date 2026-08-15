به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی ظهر شنبه در حاشیه آیین بهره‌برداری از ۲۳ پروژه عمرانی، خدماتی، ورزشی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۰، از آغاز مسافرگیری ایستگاه مترو میدان حضرت عبدالعظیم(ع) در ابتدای مهرماه خبر داد.

زاکانی در ادامه اظهار کرد: تا نیمه شهریور تست گرم ایستگاه مترو میدان حضرت عبدالعظیم(ع) انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم مسافرگیری این ایستگاه از ابتدای مهرماه آغاز شود.

وی افزود: با بهره‌برداری از این ایستگاه، گام مهمی در توسعه انتهای خط ۶ مترو برداشته خواهد شد و این مسیر در ادامه به سمت شرق حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) توسعه می‌یابد.

شهردار تهران با اشاره به پروژه بام ری گفت: بیش از ۴۰ هکتار از این مجموعه به‌عنوان یک الگوی زیست‌پذیر در حال آماده‌سازی است و با تکمیل فضای سبز، در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

زاکانی درباره کاهش فاصله خدماتی شمال و جنوب تهران نیز اظهار داشت: طی چهار سال گذشته ۶۵ درصد پروژه‌های مدیریت شهری در مناطق پایین خط انقلاب و ۳۵ درصد در مناطق بالای این محدوده اجرا شده است.

وی ادامه داد: رشد بیش از ۱۲۴۰ درصدی اعتبارات منطقه ۲۰ نشان‌دهنده توجه ویژه مدیریت شهری به جبران عقب‌ماندگی‌های جنوب پایتخت و شهرری است.

شهردار تهران همچنین از برنامه تبدیل مدارس موجود به مجتمع‌های بزرگ آموزشی خبر داد و گفت: با هماهنگی دولت، حدود ۲۸۰۰ مدرسه دولتی تهران در قالب ۴۵۰ مجتمع آموزشی ساماندهی خواهند شد.

زاکانی در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و موضوع باید مراحل قانونی خود را طی کند.