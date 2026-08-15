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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

زاکانی: ۶۵ درصد پروژه‌های شهری تهران در جنوب پایتخت اجرا شده است

زاکانی: ۶۵ درصد پروژه‌های شهری تهران در جنوب پایتخت اجرا شده است

ری- شهردار تهران از آغاز مسافرگیری ایستگاه مترو میدان حضرت عبدالعظیم(ع) در ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: توسعه این خط در ادامه به سمت شرق حرم مطهر دنبال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی ظهر شنبه در حاشیه آیین بهره‌برداری از ۲۳ پروژه عمرانی، خدماتی، ورزشی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۰، از آغاز مسافرگیری ایستگاه مترو میدان حضرت عبدالعظیم(ع) در ابتدای مهرماه خبر داد.

زاکانی در ادامه اظهار کرد: تا نیمه شهریور تست گرم ایستگاه مترو میدان حضرت عبدالعظیم(ع) انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم مسافرگیری این ایستگاه از ابتدای مهرماه آغاز شود.

وی افزود: با بهره‌برداری از این ایستگاه، گام مهمی در توسعه انتهای خط ۶ مترو برداشته خواهد شد و این مسیر در ادامه به سمت شرق حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) توسعه می‌یابد.

شهردار تهران با اشاره به پروژه بام ری گفت: بیش از ۴۰ هکتار از این مجموعه به‌عنوان یک الگوی زیست‌پذیر در حال آماده‌سازی است و با تکمیل فضای سبز، در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

زاکانی درباره کاهش فاصله خدماتی شمال و جنوب تهران نیز اظهار داشت: طی چهار سال گذشته ۶۵ درصد پروژه‌های مدیریت شهری در مناطق پایین خط انقلاب و ۳۵ درصد در مناطق بالای این محدوده اجرا شده است.

وی ادامه داد: رشد بیش از ۱۲۴۰ درصدی اعتبارات منطقه ۲۰ نشان‌دهنده توجه ویژه مدیریت شهری به جبران عقب‌ماندگی‌های جنوب پایتخت و شهرری است.

شهردار تهران همچنین از برنامه تبدیل مدارس موجود به مجتمع‌های بزرگ آموزشی خبر داد و گفت: با هماهنگی دولت، حدود ۲۸۰۰ مدرسه دولتی تهران در قالب ۴۵۰ مجتمع آموزشی ساماندهی خواهند شد.

زاکانی در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و موضوع باید مراحل قانونی خود را طی کند.

کد مطلب 6917099

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