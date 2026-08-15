به گزارش خبرنگار مهر، عباس غفوریان ظهر شنبه در جلسه بررسی و تسریع در اجرای طرح احداث پنلهای خورشیدی که در محل اداره جهاد کشاورزی سرخه برگزار شد، با اشاره به ناترازی برق و قطعیهای مکرر در زمان اوج مصرف، اظهار کرد: این قطعیها میتواند تأثیر مستقیمی بر روند تولیدات کشاورزی داشته باشد.
وی افزود: از این رو، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه پنلهای خورشیدی، در دستور کار جدی مدیریت جهاد کشاورزی سرخه قرار گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی سرخه هدف اصلی این طرح را جلوگیری از قطع برق چاههای کشاورزی و واحدهای تولیدی دانست و گفت: تأمین برق پایدار این واحدها ارتباط مستقیمی با تولید، امنیت غذایی و معیشت بهرهبرداران دارد.
غفوریان خاطرنشان کرد: در این نشست، ضوابط فنی و نحوه انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق توسط کارشناس اداره برق تشریح شد و مقرر شد با همکاری بنیاد برکت، بنیاد علوی و اداره برق، نسبت به شناسایی و جذب متقاضیان بیشتر در سطح شهرستان اقدام شود.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات و برنامهریزیهای انجامشده، بهرهبردارانی که ۸۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق پنلهای خورشیدی تأمین کنند، از برنامههای مدیریت بار و قطعی برق در فصل تابستان معاف خواهند شد.
مدیر جهاد کشاورزی سرخه این طرح را فرصتی مناسب برای کشاورزان دانست و افزود: بهرهبرداران علاوه بر برخورداری از برق پایدار، میتوانند با فروش مازاد برق تولیدی خود به شبکه، زمینه درآمدزایی نیز فراهم کنند.
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