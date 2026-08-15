به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابیچگنی ظهر امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: صبح امروز واحد گشت پلیسراه حین گشتزنی در محدوده آزادراه پل زال - خرمآباد به یک دستگاه تریلر کشنده حامل بار که پس از برخورد با کوه واژگون شده برخورد، بلافاصله عملیات امداد و نجات راننده گرفتار در خودرو انجام شد.
وی افزود: این تریلر که حامل بار سویا، از مبدأ خوزستان به مقصد تهران در حرکت بود، پس از خروج از مسیر، با کوه برخورد کرده و واژگون و در ادامه، خودروی مذکور دچار آتشسوزی شد.
رئیس پلیسراه لرستان، افزود: راننده مصدوم، با عملیات سریع رهاسازی توسط عوامل پلیسراه از خودروی در حال اشتعال خارج و نجات یافت. سپس توسط تیمهای امدادی به مرکز درمانی منتقل تا روند درمان وی ادامه یابد.
سرهنگ شادابیچگنی همچنین از حضور نیروهای آتشنشانی آزادراه در محل حادثه و مهار آتشسوزی خبر داد.
وی گفت: کارشناسان، علت وقوع این سانحه را عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه به دلیل خستگی و خوابآلودگی تشخیص دادند.
رئیس پلیسراه لرستان با تأکید بر خطرات جدی خستگی و خوابآلودگی در رانندگی، از رانندگان، بهویژه رانندگان وسایل نقلیه سنگین، درخواست کرد تا پیش از آغاز سفر، استراحت کافی داشته باشند و در صورت احساس خستگی و خوابآلودگی، بههیچعنوان به رانندگی ادامه ندهند.
سرهنگ شادابی خطاب به رانندگان تصریح کرد: چند دقیقه توقف و استراحت میتواند از یک حادثه تلخ و جبرانناپذیر جلوگیری کند؛ لذا از رانندگان، بهویژه رانندگان خودروهای سنگین، میخواهیم خستگی و خوابآلودگی را جدی بگیرند و جان خود و سایر کاربران جاده را به خطر نیندازند.
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