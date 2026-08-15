دختر بیل گیتس درگیر رسوایی یک فروشگاه آنلاین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه پیپل، طبق این گزارش، Phia ممکن است فروشهایی را به نام خود ثبت کرده باشد که در واقع نقشی در ایجاد آنها نداشته است.
Phia یک اپلیکیشن مبتنی بر هوش مصنوعی است که به کاربران کمک میکند قیمت محصولات را مقایسه کنند و بهترین گزینه را برای خرید پیدا کنند. این اپلیکیشن با هزاران برند و فروشگاه همکاری دارد و در صورت هدایت مشتری به خرید، از فروشگاهها کمیسیون دریافت میکند.
در بازاریابی وابسته وقتی یک شرکت واقعا مشتری را به سمت خرید هدایت میکند، یک کوکی ردیابی در مرورگر کاربر قرار میگیرد تا مشخص شود فروش از طریق آن شرکت انجام شده است.
اما طبق گزارش بلومبگ این اپلیکیشن ظاهرا در برخی موارد بدون اینکه کاربر روی لینک یا کد تخفیف Phia کلیک کند، کوکی مربوط به خود را در مرورگر قرار میداد. در نتیجه، Phia میتوانست اعتبار فروش را به خود نسبت دهد و از آن کمیسیون دریافت کند، حتی اگر فروش را واقعاً این شرکت ایجاد نکرده بود.
همچنین براساس گزارشها برخی قابلیتهای این سیستم از دسامبر ۲۰۲۵ تا جولای ۲۰۲۶ فعال بودهاند و پیامهای داخلی شرکت نشان میدهد مدیران Phia از قابلیتهای مربوط به ثبت خودکار کوکیها اطلاع داشتهاند.
این اپ اعلام کرده قابلیتهایی که باعث انتساب نادرست فروشها میشدند، در ۷ جولای حذف شدهاند. علاوه بر آن اپ در حال بررسی تمام تراکنشهاست و مبالغ مربوط به فروشهایی را که به اشتباه به Phia نسبت داده شدهاند به شرکای تجاری بازمیگرداند.
این شرکت همچنین اعلام کرده قصد دارد یک مدیر ارشد بخش رعایت مقررات (Head of Compliance) استخدام کند تا از تکرار چنین مشکلی در آینده جلوگیری شود.
یکی از نکات مهم گزارش این است که Phia در ابتدا گفته بود تنها ۲۴ ساعت پیش از انتشار گزارش اولیه از این مشکل مطلع شده است. اما گزارش بعدی بلومبرگ، با استناد به پیامهای داخلی و بررسی کدهای نرمافزار، ادعا میکند که این قابلیتها ماهها قبل وجود داشتهاند و بنیانگذاران شرکت از آنها اطلاع داشتهاند.
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