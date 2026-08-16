تاثیر چاقی دوران کودکی بر توانایی زنان در باروری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند زنانی که در کودکی چاق بوده‌اند، احتمال کمتری دارد که در بزرگسالی به راحتی باردار شوند. این خطر با بالارفتن سن افزایش می‌یابد.

«جنیفر بیکر»، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان فردریکسبرگ دانمارک می گوید: «ما مشاهده کردیم که این ارتباط از سنین ۲۵ تا ۲۹ سالگی پدیدار می‌شوند. در سنین ۳۰ تا ۳۴ و ۳۵ تا ۴۵ سالگی، زمانی که مراقبت‌های ناباروری بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، این ارتباطات حتی برجسته‌تر می‌شوند.»

برای این مطالعه، محققان بیش از 60 هزار زن دانمارکی متولدشده بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۹ را پیگیری کردند. این تیم شاخص توده بدنی (BMI) دوران کودکی آنها را با میزان زایمان در بزرگسالی مقایسه کردند.

نتایج نشان داد کودکانی که شاخص توده بدنی (BMI) بالایی دارند، ۲۲٪ کمتر احتمال دارد که در اواخر دهه ۲۰ زندگی خود باردار شوند. بین سنین ۳۵ تا ۴۵ سال، ۴۴٪ کمتر احتمال بارداری داشتند.

محققان نتیجه گرفتند: «این یافته‌ها نشان می‌دهد که اندازه بدن در دوران کودکی ممکن است با پیامدهای تولید مثلی بعدی در زنان مرتبط باشد و اهمیت رویکردی در طول زندگی برای بررسی سلامت تولید مثل زنان را برجسته می‌کند.»

با این حال، این مطالعه نشان نداد که BMI بالای دوران کودکی با ناباروری مرتبط باشد.

به گفته محققان، «اگرچه این مطالعه ثابت نمی‌کند که چاقی دوران کودکی باعث ناباروری می‌شود، اما قویاً نشان می‌دهد که حفظ وزن سالم در دوران کودکی ممکن است بر پتانسیل تولید مثلی دهه‌های بعد تأثیر بگذارد.»

همچنین این مطالعه نشان داد که هر چه زن مسن‌تر باشد و چاقی دوران کودکی تا بزرگسالی ادامه یابد، باروری بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

چاقی باعث التهاب خفیف می‌شود و می‌تواند به اختلال عملکرد تخمدان منجر شود که هر دو می‌توانند باردار شدن یا حفظ بارداری را دشوارتر کنند.